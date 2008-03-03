ASTROLOJÄ° NEDÄ°R

Â Sizleri, bu cd'de hem bilgilendirecek, hem de bazÄ± Ã¶nemli meraklarÄ± gidermiÅŸ olacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca, astrolojik mitolojinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde nerede bittiÄŸini ve bilimsel mantÄ±ÄŸÄ±n nerede baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz.



Astroloji; kozmos iÃ§erisindeki gÃ¼Ã§lerin (Yani GÃ¼neÅŸ Sistemi'ndeki planetlerin) veya genel olarak dÃ¼nya Ã¼zerindeki enerjilerin evrensel etkilerle ÅŸekillenmesiyle (makrokozmos), insanÄ±n ve insan topluluklarÄ±nÄ±n (mikrokozmos) Ã¼zerindeki etkilerini ve sonuÃ§larÄ±nÄ± yorumlayan bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemi, bir kÃ¼ltÃ¼r ve yorum sanatÄ±dÄ±r. Astroloji'nin matematiksel bir temele sahip olduÄŸunu, Astronomi ile olan paralel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndaÂ gÃ¶rebiliriz. Bu ise Astroloji'nin gerÃ§ek anlamda pozitif temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. AyrÄ±ca Astroloji, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n hareketlerini matematiksel olarak hesaplarken, etkin enerjileri oluÅŸturabildiÄŸini de kabul eder.



Astroloji hemen hemen insanlÄ±k tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yÃ¼zyÄ±lda genel Astroloji anlayÄ±ÅŸÄ± biraz deÄŸiÅŸmiÅŸ ve Astroloji'ye bilimsel bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. GeniÅŸ anlamdaysa Astroloji insanÄ±n evren ve kozmik gÃ¼Ã§lerle olan iliÅŸkilerini inceleyen, baÅŸarÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k oranlarÄ±nÄ±, hangi konularda ÅŸanslÄ±, hangilerinde ÅŸanssÄ±z olduÄŸunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan, hangi dÃ¶nemlerde ne gibi kozmik etkiler altÄ±nda kalarak, nelere uygun olduÄŸunu araÅŸtÄ±ran bir sanattÄ±r ve bu sanat, GÃ¼neÅŸ Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'Ä±n, GÃ¼neÅŸ'in, GÃ¼neÅŸ Sistemi'mizin Ã§evresinde bulunan takÄ±m yÄ±ldÄ±zlarÄ±n ya da baÅŸka bir ifadeyle burÃ§larÄ±n iÃ§indeki haraketlerini ve birbirleriyle olan iliÅŸkilerini inceleyerek Ã§alÄ±ÅŸan bir sistemdir.



Elbette onun ilk kÃ¶kleri eski sÄ±r okullarÄ±nda kaybolmuÅŸ olsa bile, astroloji, uzun sÃ¼reden beri bizimle beraberdir.1 Bununla beraber, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n incelenmesinin, insanoÄŸlunun, mevsimleri belli takÄ±m yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ay'Ä±n deÄŸiÅŸen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶zlemlediÄŸi zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul edebiliriz. Son ikibin yÄ±llÄ±k dÃ¶nem sÃ¼resince astrolojinin, gÃ¶kbilimciler, filozoflar ve bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸi dÃ¶nemler oldu ama, onsekizinci yÃ¼zyÄ±lda AkÄ±l Ã‡aÄŸÄ±'nÄ±n artaya Ã§Ä±kmasÄ±yla hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak bu yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda, Alan Leo ve Charles Carter gibi astrologlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ve Alice Bailey ve Madame Blavatsky'nin Ã¶zel Ã¶ÄŸetileriyle yeniden belirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

TanrÄ±larÄ±n doÄŸumu;



Astroloji ilk kez, M.Ã–. 3000'lerde, Mezopotamya'da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Rahipler sÄ±nÄ±fÄ± aynÄ± zamanda da ilk astrologlardÄ±. YÃ¼zlerce tanrÄ±ya tapan SÃ¼merler iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir tanrÄ± ve tanrÄ±Ã§a grubu daha fazla Ã¶nemliydi; Ay TanrÄ±sÄ± Nanna, GÃ¼neÅŸ TanrÄ±sÄ± Utu ve VenÃ¼s olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parlak yÄ±ldÄ±zÄ±n tanrÄ±Ã§asÄ± Ä°nna. Ay, GÃ¼neÅŸ ve VenÃ¼s, SÃ¼merler tarafÄ±ndan diÄŸer tanrÄ± ve tanrÄ±Ã§alar gibi, insan formunda, duygularÄ± ve gereksinimleri olan varlÄ±klar olarak tanÄ±mlandÄ±lar. Åžehrin kralÄ±nÄ±n bu tanrÄ± ve tanrÄ±Ã§alar tarafÄ±ndan yÃ¶netime getirildiÄŸine ve onlarÄ±n yeryÃ¼zÃ¼ndeki temsilcisi olduÄŸuna inanÄ±lÄ±rdÄ±. 3.000 yÄ±llarÄ±nda Lagash kentinin tanrÄ±sÄ± NingÄ±rsu'ya tanrÄ±larÄ±n ÅŸampiyonu ilan edildi ve Orion TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirildi.



M.Ã–. 2.400 yÄ±llarÄ±nda SÃ¼mer kentleri Akad KralÄ± Sargon tanrÄ±lar adÄ±na Ziggurat olarak anÄ±lan bÃ¼yÃ¼k basamaklÄ± kuleleri inÅŸa ettirdi. Babylon'da olan bÃ¼yÃ¼k ziggurat astronomik gÃ¶zlemlerÂ iÃ§inÂ de kullanÄ±lÄ±yordu. ZigguratlarÄ±n bu kadar yÃ¼ksekte inÅŸa edilmesi; o kentin tanrÄ± veya tanrÄ±Ã§asÄ±nÄ±n insanlarÄ±yla konuÅŸabilmesi iÃ§in yeryÃ¼zÃ¼ndeki temas noktasÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi daha doÄŸru olacaktÄ±r. M.Ã–. 3.000'lerde, Ã§eÅŸitli Astronomik gÃ¶zlemlerÂ yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve yÄ±ldÄ±zlarÄ±n etkileriyle ilgili kuramlar geliÅŸtirilmiÅŸtir. YÄ±ldÄ±zlarÄ±n SÃ¼merler tarafÄ±ndan gÃ¶zlemlenmesi dinsel bir davranÄ±ÅŸtÄ±. Bir SÃ¼merli, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ± zaman tanrÄ±larÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±r, merak, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve saygÄ± duyardÄ±.

Ä°lk takvim;



SÃ¼merler dÃ¼zenli olarak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶zlemlediler ve gÃ¶zlemlerini kil tabletlere yazdÄ±lar. AyÄ±n sabit bir yÃ¶rÃ¼ngede gittiÄŸini "Ecliptic" ve bazÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdiklerini belirlediler.Â Bu yÄ±ldÄ±zlar yani planetler veya gezegenler, diÄŸer yÄ±ldÄ±zlardan ayrÄ±lÄ±rlardÄ±. GÃ¶rÃ¼lebilen Ã¶teki gezegenlere yani MerkÃ¼r, Mars, Jupiter ve SatÃ¼rn'e SÃ¼merliler daha az ilgi gÃ¶sterdiler. Ama onlarÄ± tanÄ±yorlardÄ±. AyÄ±n, dÃ¼zenli bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesi 14.5 gÃ¼n sÃ¼rÃ¼yordu ve kÃ¼Ã§Ã¼lmesi de aynÄ± zaman sÃ¼resini kapsÄ±yordu. SÃ¼merler iÃ§in bir ay denilen bu zaman dilimiyle zamanÄ± Ã¶lÃ§Ã¼yorlardÄ±.

YaÅŸam ve gÃ¶ksel birleÅŸim



SÃ¼mer Ã¼lkesinin insanlarÄ± da, bizimÂ gibi yaÅŸamdaÂ veÂ duygularda iniÅŸler, Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸadÄ±lar; neÅŸe ve keder, aÅŸk ve nefret, doÄŸum ve Ã¶lÃ¼m, dostluk ve yanlÄ±zlÄ±k gibi... YaÅŸamÄ±n gerÃ§eklerini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan SÃ¼merli rahipler yÄ±ldÄ±zlarÄ±n hareketlerini incelediler. Ä°lk bulgular basitti; YeryÃ¼zÃ¼nde meydana gelen bir olayÄ±n, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki yÄ±ldÄ±zlarÄ±n hareketleri ile eÅŸ zamana rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiler. Bu eÅŸ zamanlamanÄ±n daha sonra tekrarlanmasÄ± ile olaylar arasÄ±nda bir baÄŸlantÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler. Bunun sonucunda SÃ¼merler, matematiksel gerÃ§ekleri farketmeye baÅŸladÄ±lar. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki yÄ±ldÄ±zlarÄ±n hareketi, ay tutulmalarÄ±, VenÃ¼s'Ã¼n gÃ¶rÃ¼lmesi ve yok olmasÄ± hep Ã¶nemli olaylar ile eÅŸ zamanlardaydÄ±. Ä°ÅŸte o an, astrolojik tahminlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk andÄ±. SÃ¼merlerin astrolojik tahminlerini, 1500 yÄ±l sonra Asurlular da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. Ama yÄ±ldÄ±zlardan edinilen bilgiler sadece krala aitti. EÄŸer kral tanrÄ±larÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± biliyorsa, bunu halkÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda kullanabilirdi. MÄ±sÄ±r firavununun rÃ¼yasÄ±nda 7 sene bolluÄŸu ve 7 sene kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± takip edeceÄŸini Ã¶ÄŸrenmesi Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi...



Daha sonra Kaldeliler ciddi olarak yÄ±ldÄ±zlarÄ± incelediler ve bugÃ¼n bildiÄŸimiz astrolojinin temelini oluÅŸturdular. GÃ¼neÅŸin de diÄŸer gezegenler ve Ay gibi belirli bir eksende dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark ettiler ve SÃ¼mer zodyaÄŸÄ±nda 18 olan burÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ± 12 ye indirdiler. BugÃ¼nkÃ¼ BurÃ§lar Astrolojisi'ni ortaya Ã§Ä±kardÄ±lar, gÃ¼neÅŸin insan karakteri ve duygularÄ± Ã¼zerindeki etkilerini incelediler.Â 12 zodyak iÅŸaretini yani her burcu, 30'ar derecelik aÃ§Ä±lara bÃ¶ldÃ¼ler ve bÃ¶ylece, gÃ¼neÅŸ, ay, ve gezegenlerin pozisyonlarÄ± daha gerÃ§ekÃ§i olarak saÄŸlandÄ±. Kaldeliler bu yeni zodyakdaki yÄ±ldÄ±zlara yeni isimler verdiler ve biz de bunlarÄ± bugÃ¼n kullanÄ±yoruz; Perslerin Mezopotamya'daki hakimiyetleri dÃ¶neminde kiÅŸisel horoskop yani yÄ±ldÄ±z haritasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼neÅŸ, Ay ve gezegenlerin yerlerinin ve hareketlerinin zodyakta bulunmasÄ±ndan sonra bireyin doÄŸuÅŸu, karakteri ve kaderi simgelenmiÅŸ oldu. AslÄ±nda hiÃ§ kimse bu bÃ¼yÃ¼k adÄ±mÄ±n ne zaman ve nasÄ±l atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmemekle beraber, bu noktadan sonra astrolojinin krallara ve yÃ¶neticilere ait bir ayrÄ±calÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± kesin olarak ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Kalde'de Ã¼nlÃ¼ astrologlar yaÅŸadÄ±lar. En tanÄ±nmÄ±ÅŸÄ± M.Ã–. 3000'de yaÅŸayan Berosus'du. Berosus'dan kalmÄ±ÅŸ bir Ã¶rnek ele geÃ§irilememiÅŸtir, bulunan bazÄ± astrolojik kayÄ±tlarÄ±n ona ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir. SonuÃ§ olarak Kalde Astrolojisi Yunan ve Roma astrolojisinin kÃ¶keni olarak kabul edilir.BaÅŸka bir tanÄ±mla, astrolojinin herkese ait olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yordu. Ama acaba sadece Mezopotamya'mÄ± astroloji ile ilgilenmiÅŸti?

Ã–telerdeâ€¦



Veda kaynaklarÄ± bir yana bÄ±rakÄ±lÄ±rsa, bilinen en eski astrolojik kayÄ±tlar Ã‡in'de bulunmuÅŸtur. Ã‡inliler Hindular'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼m antik belgeleri Ã¶zenle saklamÄ±ÅŸlardÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en eski kaynaklarÄ± Hindu kaynaklarÄ±dÄ±r. Bulunan belgelerde Ã§ok geliÅŸmiÅŸ bir astroloji bilgisinin M. Ã–. 6500'e kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hala korunan aktÃ¼el yazmalarÄ±n tarihi M. Ã–. 3700'e aittir. BharatlÄ± Mihracelerin kitaplÄ±klarÄ±nda bulunan bazÄ± yazmalarda, tarihsel kayÄ±tlarÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 8500 yÄ±l Ã¶ncesini gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã‡ok eski bir Veda yazmasÄ±, Pita Maha adlÄ± bir astrolog tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve sonradan Pita Maha Siddhanta astrolojisinin kaynaÄŸÄ± olmuÅŸtur. Pita Maha'nÄ±n M. Ã–. 3.000'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lmaktadÄ±r; Antik Yunan yazarlarÄ±na gÃ¶re, Hint Astrolojisi tahmin yÃ¶nÃ¼nden Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±r. TarihÃ§i Philostratus, YunanlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r TynalÄ± Appollonius'un astronomi ve astroloji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaparken, Hint efsanelerinden ve kaynaklarÄ±ndan yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta bizzat Hindistan'a giderek Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmaktadÄ±r. GeÃ§en yÃ¼zyÄ±lÄ±n Ã¼nlÃ¼ gizemcisi "Cheiro" adÄ±yla bilinen Kont Louis Hamon; "HiÃ§ kimse, eski Ä±rklarÄ±n bilgisini aslÄ± kÃ¼Ã§Ã¼msememeli ve dÄ±ÅŸlamamalÄ±dÄ±r; Hindistan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸi yaÅŸam ve felsefe hakkÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sÄ±rlarla doludur. Bu belki tartÄ±ÅŸÄ±labilir ama sonunda kesin olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±r.



Ã–rneÄŸin eski Hindular, gezegenin ekinoksunu algÄ±lamÄ±ÅŸlar ve tÃ¼m galaktik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ hesaplayarak 25.870 yÄ±llÄ±k kozmik dÃ¶nemi belirlemiÅŸlerdi (TÃ¼m burÃ§larÄ±n dolaÅŸÄ±lmasÄ±) Bu sayÄ± modern astronomlarÄ±n gÃ¶zlem ve araÅŸtÄ±malarÄ±na Ã§ok yakÄ±ndÄ±r, yaklaÅŸÄ±k 24.500 yÄ±l olarak kabul edilir. Temel Hindu inancÄ±na gÃ¶re kiÅŸinin hata yapmamasÄ± ancak kendi kÃ¶kenin sÄ±rrÄ±nÄ± anlayabilmesiyle mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r; buna da hesaplamalarla ulaÅŸÄ±lÄ±r." demektedir.Â Â Â Â



BilindiÄŸi kadarÄ±yla, Ä°sa'nÄ±n binlerce yÄ±l Ã¶ncesinde MÄ±sÄ±rlÄ±lar da astrolojiyi biliyorlardÄ±. Bilinen en eski isim M.Ã–. 800'de Firavun Nicepsos dÃ¶neminde yaÅŸayan Petosiris adlÄ± bir rahiptir. Antik MÄ±sÄ±r Astrolojisi, modern astrolojinin temelini ve Ã¶zellikle de Claudius Ptolemy'nin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± oluÅŸturmuÅŸtur;Â Ptolemy, MÄ±sÄ±r'da Pelusium'da M. S. 70'de doÄŸdu ve Ä°skenderiye Okulu'nda yetiÅŸti. ÃœnlÃ¼ kitabÄ± Tetrabilos'da bazÄ± bilimsel yanlÄ±ÅŸlar bulunsa da, modern sistemlerin kaynaÄŸÄ± olarak kabul edilir.



Ä°ran'da bilinen en eski kaydÄ±n sahibi Kral Darius dÃ¶neminde yaÅŸayan ve birÃ§ok kitap yazan El Hakim'dir. El Hakim'in asÄ±l Ã¼nÃ¼ kehanetlerinden gelmektedir; en Ã¼nlÃ¼ kehaneti ise, Hz. Ä°sa'nÄ±n doÄŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesidir. Astroloji Arap dÃ¼nyasÄ±nda daima bÃ¼yÃ¼k saygÄ± ve ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r, bu bÃ¶lge sayÄ±sÄ±z astroloÄŸun ve bilgenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yerdir. Bu insanlar sÃ¼rekli gezerek bilgilerini Eski Yunan'a ve Roma'ya yaydÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n dahi parÃ§a parÃ§a olsa da pratik olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Teknikleri yÃ¼ksek ve dÃ¼zeyliydi. Fakat AraplarÄ±n gÃ¶Ã§ebe olmalarÄ± nedeniyle yeterince Ã¶rnek gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat MÄ±sÄ±r'Ä±n AraplarÄ±n eline geÃ§mesi ve tÃ¼m kÃ¼ltÃ¼rlerin birleÅŸmesinden sonra baÄŸnazlar birÃ§ok eski kaynaÄŸÄ± baÅŸta Ä°skenderiye KitaplÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere yok ettiler ve bu dÃ¶nem Astroloji'nin Antik

Ã‡aÄŸ dÃ¶neminin sonu oldu.

Orta Ã‡aÄŸ ve akÄ±llÄ± anne astronominin Ã§Ä±lgÄ±n kÄ±zÄ±; Astroloji



BÃ¼tÃ¼n bu kaynaklarÄ±n ve geliÅŸimlerin sonrasÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki astrolojinin oluÅŸtuÄŸu ya da temel olduÄŸu dÃ¶nemdir. Orta DoÄŸu ve Arap astrolojisinin doÄŸum ve geliÅŸim sÃ¼reci, yasaklar, entrikalar ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarla doludur. Arap Astroloji'sinin gÃ¶rkeminden etkilenen tutucu kilise, kaÃ§Ä±nÄ±lmaz biÃ§imde etkilenerek sonunda kabullenmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ± ve amaÃ§ kazanÃ§tÄ±. Astronominin babalarÄ± olan Thyco-Brahe, Kepler, Kopernik ve Galile dahi astrolojinin maddi Ã§ekiciliÄŸinden kaÃ§Ä±namadÄ±lar ama tÃ¼m astrologlardan nefret ediyorlardÄ±, aynen El-Biruni ve Ä°bni Sina'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi; Ä°ÅŸte size Orta Ã‡aÄŸ'Ä±n Astroloji gladyÃ¶sÃ¼;



OrtaÃ§aÄŸ, kendi anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun olan dinsel-bilim gayesi nedeniyle gÃ¶ksel araÅŸtÄ±rmalarla ilgilenmedi. TÃ¼m anlayÄ±ÅŸ, TanrÄ± ve inananlarÄ±n ruhlarÄ±yla ilgiliydi. GÃ¼neÅŸ, Ay ve bilinen gezegenlerle uÄŸraÅŸmak putlara ve ÅŸeytana tapmak olarak nitelendirildiÄŸinden Ã§ok tehlikeliydi. Kilise okullarÄ±nda sadece Roma'nÄ±n son dÃ¶nemlerinden kalan yetersiz bilgi kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ± Ã¶ÄŸreniliyordu. 1228 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan bir kilise bildirisinde, diÄŸer dinlere mensup olanlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rleriyle temas yasaklanÄ±yor ve ÅŸÃ¶yle deniyordu; "Tarikat Ã¼yeleri, kafir filozoflarÄ± tetkik edemezler. OnlarÄ±n serbest sanatlarÄ±nÄ± ve elemanter bilgilerini de Ã¶ÄŸrenemezler.



Ã–nceden izin alÄ±nmadÄ±kÃ§a hiÃ§bir ÅŸahÄ±s ders veremez." Cezai mÃ¼eyyideler Ã§ok aÄŸÄ±rdÄ±, bu yÃ¼zden ilkbaharda dolunayÄ±n doÄŸuÅŸunu belirlemek ihmal edilince dÃ¶nemin Papa'sÄ±, "Åžeytana tapanlar" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ä°spanyol AraplarÄ±'na elÃ§i yollayarak Paskalya yortusu haftasÄ±nÄ±n tarihlerini Ã¶ÄŸrenmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sonraki Papa olan Sylvester II, gÃ¼neÅŸin yÃ¼ksekliÄŸini, gece gÃ¼ndÃ¼z farklarÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in ele geÃ§irdiÄŸi bir Arap usturlabÄ±nÄ± gizli gizli kullanÄ±yordu. Oysa, yÄ±ldÄ±zlarla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸe atÄ±lmasÄ± gerekiyordu ama o bir Papa'ydÄ±, kiliseye gÃ¼vensizlik ve kuÅŸku hakim olmuÅŸtu. Ä°kilem bÃ¼yÃ¼yordu, bazÄ± kutsal HÄ±ristiyan kaynaklarÄ±nda yÄ±ldÄ±zlarÄ±n dÃ¼nyayÄ± olumlu etkiledikleri belirtiliyordu ama salgÄ±n hastalÄ±klar ve doÄŸal afetlerin de gÃ¶ksel olaylardan geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yordu.



Kilise ise, insan Ã¼zerindeki tÃ¼m tesirlerin sadece Allah'tan geldiÄŸini, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir tesirin olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyordu. Ama baÅŸarÄ±lÄ± olunamadÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ kuÅŸku bÃ¼yÃ¼yordu, Pireneler'i aÅŸabilen astronomik kitaplar ve gÃ¶k gÃ¼nlÃ¼kleri raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor ve astrologlar Ã§oÄŸalÄ±yordu. Bu Ã§eliÅŸki HÄ±ristiyan dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¼rerken, Ä°slamiyet'in astrolojiye olan ilgisi de fazla deÄŸildi. Hz. Muhammed, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yerine tek YaratÄ±cÄ± olarak Tek Allah'Ä± gÃ¶stermiÅŸti, gÃ¶ksel cisimlerin etkileri kilisede olduÄŸu gibi kabul gÃ¶rmÃ¼yor ve yÄ±ldÄ±zlara tapma yasaklanÄ±yordu. Yani yasak olan yÄ±ldÄ±zlarÄ±n insanlarÄ±n geleceÄŸi etkilediÄŸine inanmak ve geleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rmekti zira gaybÄ± sadece Allah biliyordu. Buna karÅŸÄ±n astronomi gerekliydi Ã§Ã¼nkÃ¼ KuranÄ± Kerim, insanlarÄ±n gÃ¶kleri incelemelerini emretmiÅŸti. Ä°ÅŸte tam bu noktada MÃ¼slÃ¼man Araplar, BatÄ± HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ±'ndan ayrÄ±larak, yÃ¼ksek bir bilimsel dÃ¼zeye eriÅŸtiler ve metafizik bir korku Ã§ukurundan kurtuldular. Astroloji ve kadercilik her iki uÃ§ta da realist AraplarÄ±n elinde, batÄ±daki gibi etkili ve aldatÄ±cÄ± olamadÄ±.

1186 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m gezegenlerin Terazi Burcu'nda bir araya gelecekleri ve bÃ¼yÃ¼k felaketlerin olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ama bunlarÄ±n hiÃ§birisi gerÃ§ekleÅŸmedi.



Astrolojiye karÅŸÄ± olan ve astronomiye Ã¶nem verenÄ°slam bilginleri alay ediyorlardÄ±; astronominin bÃ¼yÃ¼k ismi El-Biruni ve yakÄ±n dostu bÃ¼yÃ¼k bilgin Ä°bni Sina, astrologlarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istiyordu. Ama resmi bir yasaklama gelmeden Ã¶nce, tanÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼m astrologlar kendiliklerinden daÄŸÄ±ldÄ±lar. Arap dÃ¼nyasÄ±nda astronomi hÄ±zla yÃ¼kselirken astroloji ve astrologlar kaybolup gittiler. Kalanlar ise, sokaklara dÃ¼ÅŸÃ¼p, sÃ¼slÃ¼ renkli giysiler iÃ§inde, bitmez tÃ¼kenmez hesaplar yaparak sayÄ±larÄ±n iÃ§inde boÄŸuldular. Halbuki, matematiksel hesap metodlarÄ±, kÃ¼resel trigonometri, Ã§ok ince ayrÄ±ntÄ±larÄ± bilen Arap astronomisi ve Arap astrologlar Babil, Hint ve Eski Yunan astrologlarÄ±ndan Ã§ok Ã¶telerdeydiler. UnutulmuÅŸ ve vazgeÃ§ilmiÅŸ yÄ±ldÄ±z dinlerinden kalan inanÃ§larÄ± bir arada toplamak Arap astrologlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ± oldu.

"KaÃ§Ä±k kÄ±z Astroloji"



Astroloji, batÄ±ya iki yÃ¶nden girdi, kiliseye karÅŸÄ± Ã§Ä±kamayan ve bilgiyi salt kendi ellerinde bulunduran kilise mensuplarÄ±nÄ±n bilgisizliÄŸine karÅŸÄ±n astroloji halk Ã¼zerinde Ã§ok daha etkiliydi. BatÄ±da astronomi, kritik deneyler yapmak ya da karÄ±ÅŸÄ±k bilimsel kanÄ±tlar koymak yerine, astrolojinin uÅŸaÄŸÄ± oldu ve ilk kez astroloji nedeniyle dikkat Ã§ekti. Kopenhag Ãœniversitesi'nden astronom Tycho-Brahe gÃ¶zlemevine Kraliyet tarafÄ±ndan konulan pahalÄ± araÃ§larÄ±n minnet borcunu Ã¶demek iÃ§in Kral'a sÃ¼rekli olarak politik gelecek raporlarÄ± sundu. Krallardan sonra Papalar da astrolojinin cazibesine kapÄ±ldÄ±lar. Astroloji batÄ±da uzun zaman astronomi ile kolkola ilerledi. Galile ve Kepler ekmek paralarÄ±nÄ± yÄ±ldÄ±zlardan geleceÄŸi sorarak kazandÄ±lar. Kepler Ã¼zÃ¼lerek ÅŸÃ¶yle diyor ve tarihi konuÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yordu; "Astroloji, tamamen kaÃ§Ä±k bir bir kÄ±zcaÄŸÄ±zdÄ±r ama Ey Sevgili TanrÄ±, bÃ¶yle bir deli kÄ±zcaÄŸÄ±za sahip olmasaydÄ± akÄ±llÄ± annesi yani astronomi nerede barÄ±nabilirdi? DÃ¼nya ise daha kaÃ§Ä±k olmasaydÄ±, akÄ±llÄ± anne, kÄ±zÄ±nÄ±n bu Ã§Ä±lgÄ±nca oyunlarÄ±na uymaz, kÄ±zÄ± ile beraber yaÅŸamak zorunda kalmazdÄ±. AstronomlarÄ±n maaÅŸlarÄ± bu kadar az olunca, kÄ±zÄ± kazanmasaydÄ± annesi mutlaka aÃ§ kalÄ±rdÄ±." Reformist Martin Luther'de, Ä°bni Sina ve el-Biruni gibi bu hassas oyuna hiÃ§bir sistem ve kanÄ±ta dayanmadan dÃ¼ÅŸen astrologlarÄ±n bilimdÄ±ÅŸÄ± sanatÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±, astrolojiyi sadece bir sanat olarak tanÄ±mlÄ±yor ve aynen Arap astrologlarÄ± gibi bilimsellikten uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.