Astro gruplar

SU GRUBUÂ Â Â Â Â Â



Duygusal - Sezgisel - Hislerde enerjik - Sezgisel kaabiliyetli - Pasif - Ä°Ã§e dÃ¶nÃ¼k - Ritmik - Hissi alÄ±ÅŸveriÅŸte bulunan.

Su elementi kiÅŸide duygularÄ±n ve sezgilerin yÃ¶nlendirilmesini gÃ¶stermektedir. Duygusal yÃ¶nÃ¼n ve sezgilerin aÄŸÄ±r basmasÄ±nÄ± ve biliÃ§li kullanÄ±lmasÄ±nÄ± daÂ simgeler. YengeÃ§ Burcuâ€™nda bu daha Ã§ok ev ve aile iliÅŸkilerinde aynÄ± zamanda da Ã¶zel iliÅŸkilerindeki duygusallÄ±ÄŸÄ±n yoÄŸunluÄŸunu yÃ¶neliktir. Akrep Burcunda bu duygularÄ±n biliÃ§li kullanÄ±mÄ±nÄ± ve bilinÃ§li yÃ¶nlendirilmesini gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Bununla beraber duygularÄ±n ve sezgilerin gizli kalmasÄ±nÄ± da ifade eder. BalÄ±k Burcunda iseÂ bu duygularÄ±n ve sezgilerin bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kar. AyrÄ±ca dÄ±ÅŸ etkenlerden biliÃ§siz olarak fazlasÄ±yla etkilenmeyi de gÃ¶stermektedir.

ATEÅž GRUBUÂ

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SpiritÃ¼el eÄŸilimli - Ã‡abuk uyarÄ±lan - Enerjik - Dinamik - Aktif - YaratÄ±cÄ± - Kendini bilen.

AteÅŸ elementi kiÅŸiyi yaÅŸamÄ±nda kendisinden baÅŸkasÄ±nÄ±n yÃ¶netmesine izin vermemeye yÃ¶nlendirir. Daha Ã§ok kiÅŸi kendi kendisinin yÃ¶neticisi ve Ã¶ncÃ¼sÃ¼dÃ¼r. KoÃ§ Burcunda bu davranÄ±ÅŸ biÃ§imi kiÅŸinin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine gÃ¼venini, aktif olma yani faal olma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ ve riske atÄ±lma isteÄŸini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±r. Aslan Burcunda bu davranÄ±ÅŸ biÃ§imi daha Ã§ok organizasyon, genel toplumda ortaya Ã§Ä±kma isteÄŸi ve olaylarÄ±n iÃ§inde gÃ¶zde kiÅŸi olma yÃ¶nÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Yay Burcunda ise belirli konularda ki bunlardan bazÄ±larÄ± 'din, felsefe, eÄŸitim, hukuk' gibi dallardÄ±r. Bu konularda bilgili ve Ã¶nder olma isteÄŸini gÃ¶sterir. Bununla birlikte Ã§evresini geniÅŸletmeye yÃ¶nelik davranÄ±ÅŸlar gÃ¶sterir. AteÅŸ grubunun yoÄŸunluÄŸu kiÅŸide initcÄ±lÄ±k ve buna baÄŸlÄ± agresif tutumlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na sebep olur. AyrÄ±ca yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n iyi kullanÄ±lmasÄ±nÄ±, sert davranÄ±ÅŸlarda (erkeksi)Â bulunma isteÄŸini de gÃ¶stermektedir. Bu Ã¶zellikler kiÅŸinin haritasÄ±nda sÃ¶z konusu burÃ§larÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ evlerde daha yoÄŸunlukta ortaya Ã§Ä±karlar.

TOPRAK GRUBU



Maddi eÄŸilimli - Fiziki hareketlilik - Ä°drak eder - Pratik - KararlÄ± - Kendini kontrol edebilen - Koruyucu (muhafaza edebilen).

Toprak elementi kiÅŸiyi her tÃ¼rlÃ¼ konularda pratik olmaya yÃ¶nlendirir. Bununla birlikte Ã¶zellikle maddi ve materyel konularda da pratiklik ve iyi kullanÄ±mÄ± gÃ¶stermektedir. BoÄŸa Burcunda bu daha Ã§ok maddi ve sahip olma yÃ¶nÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Buradaki pratikliÄŸi ve Ã§oÄŸaltma isteÄŸini gÃ¶stermektedir. BaÅŸak Burcunda bu daha Ã§ok sahip olduÄŸu materyelleri iyi kullanma ve onlara gereken Ã¶zeni gÃ¶sterme ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmektedir. SabÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ±, detaylarÄ± sevmesini ve bu konularda el yeteneÄŸinin geliÅŸmiÅŸ olmasÄ±nÄ± da ortaya Ã§Ä±karmaktadÄ±r. AyrÄ±ca kendisine ve vÃ¼cÃ¼duna gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zeni de gÃ¶stermektedir. OÄŸlak Burcunda ise bu daha Ã§ok pratik yÃ¶nde organizazyon yeteneÄŸini ve ticaret zihniyeti simgeler.

HAVA GRUBU



Manevi - Ä°Ã§ten aktif enerjili - AÃ§Ä±labilen (hislerini dÃ¶kmeye hazÄ±r olan) - BirleÅŸtirici - EntellektÃ¼el tutum - Ã‡abuk parlayabilen.

Hava elementi kiÅŸinin daha Ã§ok iletiÅŸime yÃ¶nelik olmasÄ±nÄ± anlamÄ±ndadÄ±r. Zihinsel alÄ±ÅŸ veriÅŸin gerÃ§ekleÅŸmesine yÃ¶nlendirir. Bununla birlikte sosyal iliÅŸkilerin ve entellektÃ¼elliÄŸin Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ de yÃ¶nlendirir. Ä°kizler Burcunda haberleÅŸmeyi veya bilgileri biriktirme kaabiliyetini ve bu bilgileri rahatlÄ±kla iletme yÃ¶nÃ¼ndeki zenginliÄŸi gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Terazi Burcunda ise bu daha Ã§ok insan iliÅŸkilerini dengeleme yÃ¶nÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. AyrÄ±ca genel iliÅŸkilerdeki alÄ±ÅŸveriÅŸin oluÅŸumunu da dengeleme veya eÅŸitleme yÃ¶nÃ¼nde aÄŸÄ±rlÄ±k kazanmaktadÄ±r. Kova Burcunda da bu daha Ã§ok yakÄ±n Ã§evre iliÅŸkilerini ve genel Ã§evre iliÅŸkilerindeki yardÄ±mcÄ± olma ve yardÄ±m etme isteÄŸini gÃ¶zlemleriz.

KARAKTERLER

SABÄ°T GRUP :Â

SaÄŸlam - Konsantrasyon yeteneÄŸi - Åžiddetli dÃ¼rtÃ¼lÃ¼.



Sabit grubundaki yoÄŸunluk kiÅŸinin dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olaylarÄ±n Ã¼serine gidebilmeyi gÃ¶stermektedir. BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n, uzun sÃ¼reli dayanÄ±klÄ±lÄ±klarÄ± ve inatlarÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini gÃ¶stermektedir. AÄŸÄ±r ve sÃ¼rekli bir Ã§alÄ±ÅŸma ritmine alÄ±ÅŸÄ±k olmalarÄ±nÄ± da gÃ¶stermektedir.

Ã–NCÃœ GRUP:Â

Aktif - YaratÄ±cÄ± - TeÅŸebbÃ¼s etmeyi seven - Verimli.



Ã–ncÃ¼ grubundaki yoÄŸunluk kiÅŸinin karakterinde belirli, daha doÄŸrusu kendisinin seÃ§tiÄŸi konularda Ã¶nde olma ve bilgili olma isteÄŸini gÃ¶stermektedir. Buradaki yoÄŸunluk kiÅŸinin bulunduÄŸu Ã§evreye etki etmesini geliÅŸen olalaylarÄ±n iÃ§inde aktif olmasÄ±nÄ±n iÅŸaretidir.GerÃ§ekÃ§ilik ve mantÄ±ÄŸÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ iliÅŸkileri ve Ã§evrede iyi kullanÄ±mÄ±nÄ± da simgeler. AyrÄ±ca bir ÅŸeyler yapabilme, aktif ve faal olma dÃ¼rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yoÄŸunluÄŸunu da gÃ¶stermektedir.

DEÄžÄ°ÅžKEN GRUP:Â

Ritmik - DeÄŸiÅŸken - Derinlilik - GeniÅŸleyebilen.



DeÄŸiÅŸken grubun yoÄŸunluÄŸu daha Ã§ok kiÅŸinin tecrÃ¼be edinmesini gÃ¶stermektedir. Bu tecrÃ¼belerin nasÄ±l kullanÄ±ld beraber mantÄ±ÄŸÄ±n ve zekanÄ±n kÄ±vraklÄ±ÄŸÄ±nÄ±da gÃ¶stermiktedir. AyrÄ±ca her ÅŸeyle uyumluluk saÄŸlamayÄ± da gÃ¶stermektedir.

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