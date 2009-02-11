AÅŸk ve burÃ§larÄ±nÄ±z

ATEÅž-HAVA-TOPRAK VE SU Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

AteÅŸ BurÃ§larÄ±: KoÃ§ â€“ Aslan â€“ Yay

Toprak BurÃ§larÄ±: BoÄŸa â€“ BaÅŸak â€“ OÄŸlak

Hava BurÃ§larÄ±: Ä°kizler â€“ Terazi - Kova

Su BurÃ§larÄ±: YengeÃ§ â€“ Akrep - BalÄ±kÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

AteÅŸ/AteÅŸ

KoÃ§, Yay ve Aslan, kolay ve sÄ±k aÅŸÄ±k olurlar ve Ã§abuk bÄ±karlar. GerÃ§ekte, aÅŸktan yoksun bir hayat, ateÅŸ burÃ§larÄ± iÃ§in iÃ§ karartÄ±cÄ±dÄ±r. KoÃ§ ve Yayâ€™Ä±n,Â yeni maceralarÄ±n Ã§oÅŸku ve heyecanÄ±na olan ihtiyacÄ±, daha durgun olan ve sÃ¼rekliliklerden hoÅŸlanan AslanÂ´dan daha Ã§oktur. AteÅŸ/ateÅŸ bileÅŸimi cinsel aÃ§Ä±dan heyecan verici olabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ ikisi de, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yaratÄ±cÄ± bir yaklaÅŸÄ±mÄ± paylaÅŸÄ±rlar ama ani etkilenmeler ve sonuÃ§taki kÄ±skanÃ§lÄ±klar ve kuÅŸkular iliÅŸkiyi yÄ±kabilir. AteÅŸ/ateÅŸ iliÅŸkilerinin olumsuz yÃ¶nlerinden biri de, her ikisinin ÅŸÃ¶fÃ¶r koltuÄŸunu tercih etmesidir, bÃ¶ylece daha az egemen olan, onu sÃ¼rekli engelleyen daha Ã¶nemsiz bir role itilir. SonuÃ§ olarak, bu kiÅŸi, genellikle muhteÅŸem bir tabak fÄ±rlatma sahnesinden sonra, bir baÅŸkasÄ±nÄ± bulup eÅŸini terkeder. AteÅŸin daima iyi bir bakÄ±ma ihtiyacÄ± vardÄ±r, aksi halde sÃ¶ner ama yakÄ±tÄ± fazla olursa, kontrolden Ã§Ä±kacaktÄ±r.

AteÅŸ/Toprak

AteÅŸ ve toprak fiziksel ve sembolik anlamlarda Ã§atÄ±ÅŸan iki maddedir. Fazla toprak ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼rÃ¼r ve fazla ateÅŸ ise topraÄŸÄ± kovurur. Ama ateÅŸ ve toprak birliÄŸi, Ã¼zerinde biraz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse, o kadar da anlamsÄ±z bir ÅŸey deÄŸildir. YargÄ±larÄ± ve davranÄ±ÅŸlarÄ± Ã§ok farklÄ± olsa da, ikisi de diÄŸerinin yeteneklerinden yararlanÄ±r. Olumsuz yÃ¶nde, ateÅŸin ÅŸimdiki zamanÄ± yaÅŸama tercihi ve kÄ±sÄ±tlamalara karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, topraÄŸÄ±n geleneksel baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸabilir. BÃ¶ylece, KoÃ§ OÄŸlakâ€™Ä±n, Aslan BoÄŸaâ€™nÄ±n ve Yay BaÅŸakâ€™Ä±n etkisindedir Ã§Ã¼nkÃ¼ benzer niteliklerin zÄ±t cazibesi bir mÄ±knatÄ±s gibi Ã§eker. Bazen, ateÅŸ ve topraÄŸÄ±n cinsel etkileÅŸimi zorluklar yaratabilir. En azÄ±ndan baÅŸlangÄ±Ã§taki enerjik cazibe bir yana toprak, ateÅŸi biraz saldÄ±rgan ve geleneklere karÅŸÄ±t gÃ¶rebilir ve ateÅŸ ise topraÄŸÄ± aÅŸk ve olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± ortamlarda sÄ±kÄ±cÄ± ve yetersiz bulabilir. Toprak, onun iyi niyetini anlamalÄ± ve alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ven ortamÄ±nda kalmaktansa, doÄŸal olmalÄ± ve ara sÄ±ra riske girmelidir. Her ikisi de, yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n tek doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerini deÄŸiÅŸtirmeyi baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ± takdirde birbirlerinden uzaklaÅŸacaklar, ateÅŸ soÄŸuyacak ve toprak daha hÄ±rÃ§Ä±n olacaktÄ±r. Ama bu ikili daha yÃ¼ksek bir yolu benimsediklerinde, toprak/ateÅŸ birliÄŸi, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± destek ve baÅŸarÄ±yÄ± getirebilir. Fakat, emek, bilinÃ§lik ve Ã¶dÃ¼n gerekecektir.

AteÅŸ/Hava

AteÅŸ ve hava, iyi bir birlik kurarlar. Her ikisi de kÃ¶tÃ¼mserlikten ve tedbirden hoÅŸlanmazlar, toplumsal etkileÅŸimi, eÄŸlenceyi ve yeni dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri severler. Hava, ateÅŸin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sonucunu, onun coÅŸkusunu ezmeden inceleyebilir ama hava herÅŸeye hafif deÄŸindiÄŸi ve ateÅŸ de oldukÃ§a aÄŸÄ±r elli olduÄŸu iÃ§in Ã§eliÅŸki oluÅŸabilir. Hava her zamanki tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile zorluklar ortaya Ã§Ä±karacak, ateÅŸi sonuÃ§larla baÅŸbaÅŸa bÄ±rakacaktÄ±r. Hava birkaÃ§ olanak arasÄ±nda kalÄ±p, bir karara varmak iÃ§in ateÅŸin onu tahrik etmesine gerek duyduÄŸu anda, ateÅŸ, onu harekete geÃ§irmek iÃ§in teÅŸvik etmelidir. ZÄ±tlÄ±klar astrolojide hep mevcuttur ve JungÂ´un ifade ettiÄŸi gibi, her dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin zÄ±ddÄ±nÄ±n tohumunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ilkesini iÃ§erirler. BÃ¶ylece, her kahraman KoÃ§â€™un arkasÄ±nda becerikli bir Terazi vardÄ±r, kendini yÃ¼celten Aslanâ€™Ä±n yanÄ±nda insancÄ±l bir Kova yatar ve yÃ¼ce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Yayâ€™Ä±n iÃ§inde mantÄ±klÄ± bir Ä°kizler vardÄ±r. Bu birliÄŸin bir diÄŸer olumsuz yÃ¶nÃ¼ de, ateÅŸin duygusal seviyesi yÃ¼ksek ve ateÅŸli arzularÄ±na karÅŸÄ±t, havanÄ±n duygularÄ±yla ilgili klasik sorunlarÄ±ndan ibarettir. Ä°kisi birbirleriyle iletiÅŸim kurabilseler bile hava bÃ¼yÃ¼k bir tutkuyu besleyemez ve ateÅŸ ise duygularÄ±ndan Ã§ok uzun bir sÃ¼re ayrÄ± kalamaz. Bununla beraber farklÄ±lÄ±klar, ateÅŸ/toprak veya ateÅŸ/su ikilemlerinden daha kolay halledilebilir.

AteÅŸ/Su

AteÅŸ ve su her aÃ§Ä±dan huysuz uyku eÅŸleridirler. AteÅŸ sÄ±cakkanlÄ± ve doÄŸaldÄ±r ve duygularÄ±, dÄ±ÅŸa yÃ¶neliktir. Pasif ve daha yumuÅŸak olan suyun ise duygusal beslenmeye ve anlayÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± vardÄ±r. AteÅŸ burÃ§larÄ±, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz ve bencil olmaya meyillilerdir ama kolay affedip unuturlar. Su burÃ§larÄ± ise, aÅŸÄ±rÄ± duyarlÄ± ve savunmasÄ±zlardÄ±r ve incindiklerinde somurtmaya meyillilerdir. AteÅŸ suyun, sÄ±k sÄ±k ruhsal durumunu deÄŸiÅŸtirememesine kÄ±zar, su ise ateÅŸin antipatik ve bencil olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. SonuÃ§ olarak, iliÅŸki sorunlarla yÄ±pranÄ±r. AteÅŸin amacÄ± suyun duygularÄ±nÄ± incitmek deÄŸildir ama su daha fazla incinme korkusuyla kendi dertlerini saklar ve duygusal bir gerilim oluÅŸturur. Suyun duygularÄ± sel gibi boÅŸalÄ±nca, ateÅŸ hareketsizleÅŸir. BÃ¶ylece, ateÅŸ/su birliÄŸinde Ã§Ä±kan en bÃ¼yÃ¼k sorun, farklÄ± duygusal ihtiyaÃ§larÄ± ve davranÄ±ÅŸlarÄ± kabullenmede ve yardÄ±mlaÅŸmakta gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bir ateÅŸ eÅŸ, ikisinin en Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olmalÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ suyun yaralanabilirliÄŸini hep gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±dÄ±r.Â Su uzun bir sÃ¼re iÃ§in terkedildiÄŸinde kinler beslememeli ve sessizlik iÃ§inde acÄ± Ã§ekme eÄŸilimini yenmelidir. Bir AteÅŸ/su iliÅŸkisi fiziksel yÃ¶nde genelde iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapar Ã§Ã¼nkÃ¼ ateÅŸ dikkatlidir, su ise henÃ¼z fazla hassas ya da gÃ¼cenik deÄŸildir. Buna raÄŸmen, duygular ÅŸiddetlendiÄŸinde, her ÅŸeyin yolunda gitmesini saÄŸlamak iÃ§in ciddi Ã§aba gÃ¶stermek gerekir.

Toprak/Toprak

Toprak/toprak birliÄŸi, ateÅŸ/ateÅŸin duygusal iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, onun heyecanÄ±na da sahip deÄŸildir. Toprak burÃ§larÄ±, bilinmeyene atÄ±lmak yerine, gÃ¼vencede kalmaya meyillidirler. Ä°kisi, beraberken birbirlerine saygÄ±, destek ve gÃ¼ven getirirler ve genelde hayat boyu sÃ¼recek bir beraberlik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rler. Bu iliÅŸki gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde bedensel olduÄŸu iÃ§in toprak/topraÄŸÄ±n cinsel birliÄŸi genelde doyurucudur, ama biri diÄŸerinin duygusal ve bedensel ihtiyaÃ§larÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmaz yani toprak, bedensel iÅŸlevi nadiren sorgular. Bununla beraber toprak burÃ§larÄ±, gÃ¼venlik amacÄ±yla duygusal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± bastÄ±rmaya meyilli olduklarÄ± iÃ§in, romantik etkilere karÅŸÄ± Ã§ok hassaslardir. SadakatsÄ±zliÄŸe ya da evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkiler aramaya eÄŸilimli olmamalarÄ±na raÄŸmen heyecan verici taze duygularÄ± da severler. Toprak/toprak iliÅŸkisi, sorumluluÄŸun farkÄ±ndadÄ±r, sonuÃ§ta ikisi arasÄ±ndaki iliÅŸki teÅŸvik edici ve doyurucu olacaktÄ±r.

Toprak/Hava

Hava, topraÄŸÄ± verimli yapan tohumlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemlidir ama toz oluÅŸturabilir. Toprak/hava iliÅŸkisi ateÅŸ/su iliÅŸkisi gibi zor olabilir. Toprak genelde havayÄ± yÃ¼zeysel ve gÃ¼venilmesi zor bulur, hava da topraÄŸÄ±n tutucu ve gerÃ§ekÃ§i yaklaÅŸÄ±mÄ±yla boÄŸulur. Bu nedenler yÃ¼zÃ¼nden baÅŸlangÄ±Ã§ta Ã§ekim azdÄ±r ama iliÅŸki baÅŸlarsa hem verimli hem de sÃ¼rekli olabilir. Toprak ve hava mantÄ±klÄ± bir zihni paylaÅŸÄ±rlar. Hava Ã¶nyargÄ±lÄ± ve kuramsaldÄ±r, toprak katÄ±, gerÃ§ekÃ§i ve duygusuz olabilir. Buna raÄŸmen, havanÄ±n kavram parlaklÄ±ÄŸÄ± ile topraÄŸÄ±n inadÄ± ve dÃ¼zeni ikisini inanÄ±lmaz bir ÅŸekilde ilerletebilir. Hava, toprak eÅŸinin romantizmden ya da incelikten yoksun olduÄŸunu ve bedenini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hisseder. Buna karÅŸÄ±t toprak, havanÄ±n hayal gÃ¼cÃ¼nden yoksun olmasÄ± ve bedensel uyarÄ±lara tepki gÃ¶sterememesi yÃ¼zÃ¼nden engellenir ve ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r. Bu yÃ¼zden ateÅŸ/toprak birlikleri, seksin Ã¶nemli olduÄŸu evlilik gibi iliÅŸkilerde daha iyi yÃ¼rÃ¼rken, toprak/hava birlikleri seks veya duygularÄ±n gereksiz olduÄŸu bir iÅŸ iliÅŸkisinde daha iyi yÃ¼rÃ¼r. Olumlu bir aÃ§Ä±dan bakÄ±lÄ±rsa, hava topraÄŸÄ±n zihinsel tembelliÄŸini kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±r ve onun aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alÄ±r, toprak ise havanÄ±n hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gerÃ§eÄŸe ulaÅŸtÄ±rÄ±r , ona sabitlik ve saÄŸlamlÄ±k verir. Yine de, baÅŸarÄ± iÃ§in mizaÃ§ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Toprak/Su

Bu sempatik iliÅŸki iyi yÃ¼rÃ¼r. TopraÄŸÄ±n sabitliÄŸi ve gÃ¼venirliliÄŸi, suyun gÃ¼vensizliÄŸi ve savunmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼kemmeldir. Toprak, kendisini ateÅŸle olduÄŸu gibi sÄ±cak yÃ¼zÃ¼nden sinirli ve ÅŸaÅŸkÄ±n hissetmez, su ise topraÄŸa iÃ§gÃ¼dÃ¼sel yaklaÅŸÄ±r ve karÅŸÄ±lÄ±k beklemeden tepki verir. Bununla beraber, yan etkiler vardÄ±r. Bir araya geldiklerinde, kuÅŸku ve kÃ¶tÃ¼mserlik gÃ¶rÃ¼lebilir. Toprak zordaysa ve suyun gÃ¼venliÄŸi tehdit altÄ±ndaysa, ikisi de gÃ¼ven oluÅŸturmayÄ± becerecek durumda deÄŸildirler. Kendi sorunlarÄ± ve olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri tarafÄ±ndan dÃ¼rtÃ¼lenerek daha Ã§ok iÃ§lerine kapanacaklardÄ±r. Bir toprak/su iliÅŸkisinin bedensel yÃ¶nÃ¼ genelde iyidir. Su, iÃ§gÃ¼dÃ¼sel olarak kendisini emniyette hisseder bÃ¶ylece onun duygusal gÃ¼venliÄŸi cinsel anlatÄ±mÄ±nÄ± serbest bÄ±rakÄ±r. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, toprak,Â gÃ¼Ã§lÃ¼ duygulara baÄŸÄ±mlÄ± bedensel temasÄ± bulurken, arzularÄ±nÄ± tatmin eden, pasif ama duyarlÄ± bir eÅŸe sahiptir. Bazen toprak suyun tutarsÄ±z ruh hallerine uymakta zorluk Ã§ekebilir ve de su topraÄŸÄ± buyurucu, fanatik ve inatÃ§Ä± bulabilir ama genelde iyi bir denge saÄŸlarlar sonuÃ§ta iliÅŸki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak olumlu ve sÃ¼reklidir.

Hava/Hava

Bu iliÅŸkinin eninde sonunda manevi ya da oldukÃ§a beyinsel olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r. Birisinin, haritasÄ±nda daha fazla toprak ve su elementi varsa, sorun Ã§Ä±kabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ bu kiÅŸi iliÅŸkinin hafif ve duygusal aÃ§Ä±dan yetersiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir. AteÅŸ/ateÅŸ ve toprak/toprakta olduÄŸu gibi, benzerliklerin iyi yanlarÄ± olsa bile, genelde alehyde olan yÃ¶nler lehte olan yÃ¶nlere aÄŸÄ±r basar. Ä°ki havalÄ± kiÅŸi baÅŸlangÄ±Ã§ta birbiri tarafÄ±ndan zihinsel aÃ§Ä±dan teÅŸvik edilip kÄ±skandÄ±racak bir iliÅŸkiye sahip olabilirler ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri hiÃ§bir zaman gerÃ§ekleÅŸmediÄŸinde zamanla birbirlerini Ã§ok konuÅŸup az iÅŸ yapmakla suÃ§layabilirler. Ä°liÅŸki Ã¶te yandan aÅŸÄ±rÄ± romantiktir. Her Ã¼Ã§ burÃ§ da yani Kova, Ä°kizler ve Terazi, aÅŸk konusunda edebi bir yeteneÄŸe sahiptirler ve aÅŸkÄ±n oluÅŸmasÄ± iÃ§in gereken yer ve atmosferi bulmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba harcarlar. Her iki eÅŸ de bedensel duyularla daha az temasta olduÄŸu iÃ§in, teÅŸviÄŸe yani zekice yÃ¶ntemlere ve hayal gÃ¼cÃ¼ne ihtiyaÃ§larÄ± vardÄ±r. Hava/hava Ã§iftleri genelde iyi bir sosyal hayata sahiplerdir ve onlar ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve zihinsel ilgi alanlarÄ±nÄ± izlerler, tartÄ±ÅŸmadan hoÅŸlansalar bile evdeki Ã¶nemsiz tartÄ±ÅŸmalara daha az meyillilerdir. Bununla beraber, hava aÅŸÄ±rÄ± hareketli olduÄŸunda, hava/hava iliÅŸkisi ayrÄ±lma riski taÅŸÄ±r ama ev dÄ±ÅŸÄ±ndaki etkinliklerinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ara sÄ±rada yapÄ±lan kurlar bir zarar vermez. Hava Ã§iftleri baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ideal, mutlu bir Ã§ift olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼rler ve gerÃ§ekten de Ã¶yledirler.

Hava/Su

Hava ve su, birleÅŸtirilmeleri pek kolay olmayan maddelerdir. Bununla beraber, hava ve su tipleri sÄ±k sÄ±k kaÃ§Ä±nÄ±lmaz ÅŸekilde birbirlerine cezbedilirler. Hava, suyun iÃ§gÃ¼dÃ¼sel duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve suskunluÄŸu tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼lenir. Su, havanÄ±n toplumsal becerikliliÄŸine, mantÄ±k gÃ¼cÃ¼ne ve zihinsel Ã§evikliÄŸine hayrandÄ±r. Bir hava/su iliÅŸkisinin ilk aÅŸamalarÄ± tÃ¼mÃ¼yle ilginÃ§ olabilir. Hava suyun mantÄ±ksÄ±z ruhsal hallerini Ã§Ã¶zmeyle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r ve su, havanÄ±n parlaklÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¼yÃ¼leyici konuÅŸmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼lenecektir. Her ikisi de aÅŸkÄ± ve cinsel oyunlarÄ± bildiÄŸi iÃ§in, bu ikili yakalanmasÄ± zor bir ikilidir. Kur yapma dÃ¶nemi oldukÃ§a uzun ve yoÄŸundur. Ama bir mÃ¼ddet sonra, Ã§ok farklÄ± olan Ã¶ncelikler kendilerini gÃ¶stermeye baÅŸlayacaktÄ±r. Su anlayÄ±ÅŸ ve sabitlik ister ve hava bunlarÄ±n hiÃ§ birini saÄŸlayacak gibi deÄŸildir, suyla bir sonuca varmayÄ± deneyebilir ama genelde onu anlamayÄ± baÅŸaramaz ve havanÄ±n hareketliliÄŸi, suyu emniyetsiz kÄ±lar. Hava, suyun mÃ¼tehakkim ve yapÄ±ÅŸkan eÄŸilimleriyle, kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â hissedebilir, suyla anlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hÃ¼srana uÄŸrar ve ateÅŸde olduÄŸu gibi ezici duygusal gÃ¶sterilerle hareketsiz kalÄ±r. Bu tÃ¼r bir Ã§Ä±kmaz birÃ§ok hava/su Ã§iftinin pes etmesine neden olur. Tipik hava eÅŸi genelde yenilgiyi ilk kabul eden olur ve suya terkedilmiÅŸ sevgili rolÃ¼nÃ¼ bÄ±rakÄ±r. Hava/su durumunda, havanÄ±nÂ suyun hissetme niteliÄŸine hayran olmasÄ± ve suyun, havanÄ±n mantÄ±k ve zihinsel gÃ¼cÃ¼ne cezbolmasÄ± abartÄ±lÄ±rsa eleÅŸtiri konusu olabilir. Ama karakterlerin farkÄ±na varÄ±lÄ±rsa, bu birlik Ã§ok verimli olabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ hava, suyun aÅŸÄ±rÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek, tecrÃ¼belerini akla uydurmasÄ±na ve dÃ¼nya ile baÅŸa Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olabilirken, su, havaya baÅŸkalarÄ±na gÃ¶stermesi gereken duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterebilir ve onun kuramsal bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± zenginleÅŸtirebilir.