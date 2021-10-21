‘Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı’ temalı Sonbahar & Kış 21’22 Koleksiyonu

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Cacharel, farklı stil tercihleri arasındaki sınırları ortadan kaldıran sıra dışı bir dinamik ortaya koyuyor. Camel tonlarından kiremite yönelen sıcak renklerin egemenliğinde, indigo, mavi, kırmızı, siyah, yeşil gibi parçalarıyla hem desen hem de ürün bütünlüğü vadediyor.

Gün boyunca devam eden ofis hayatının hareketli trafiği içinde Cacharel erkeği, rahatça kombinlenebilen modern formlarıyla, klasik tutkusunu kendine has bakış açısıyla yorumluyor.

Kreasyonda, hayatı kendi kurallarına göre yaşayan centilmenler için çok yönlü bir koleksiyon keşfedilmeyi bekliyor. Ceket formlarında hırkalar, hırka hafifliğinde ceketlerle Cacharel bu sezon, moda ve teknolojiyi buluşturuyor.





En kaliteli yün olma özelliği taşıyan alpaka ile üretilen kaban ve deri montlar koleksiyonun parçalarını oluşturuyor. Hem casual hem de klasik görünümlerle uyumlu tavrıyla Cacharel soğuk havalar için fonksiyonel bir yapıda.

Koleksiyon içerisinde yer alan indigo montlar, astarlı spor ceketler, oversize oduncu gömlekleri ve grafik tişörtleriyle Le Cacharel, kendine özgü bir tasarıma sahip. Baskılı denimleriyle kombinlenen sweatshirt’ler ve pamuk karışımlı trikolarıyla öne çıkan koleksiyonu keşfederek, kış mevsiminin iddiasını yansıtan bir tarz oluşturmak mümkün.