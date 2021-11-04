Yüz binlerce satıcı yılın en büyük kampanyalarına hazır

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Trendyol, her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştireceği büyük kampanyalarıyla Kasım ayını alışveriş şölenine dönüştürecek. Trendyol, “Süper İndirim Günleri”, “Efsane Günler” kampanyaları ile cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla sunacak. Platform, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap’a özel kampanyaları da müşterileriyle buluşturacak.

3 bini aşkın ek istihdam

Yüz binlerce satıcısı, operasyon ve dağıtım ekipleri, kargo şirketleri ve çalışanlarıyla beraber Kasım kampanyalarına hazırlanan Trendyol, ağırlıkla operasyonda görev alacak 3 bini aşkın kişiye ek istihdam da sağladı. Müşteri memnuniyetini odağına alan, satıcılarıyla birlikte büyüme hedefleri ortaya koyan Trendyol, bu Kasım’da da yarattığı ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarıyla hem satıcılarına hem müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Trendyol kasım kampanyaları esnaf ve KOBİ’yi büyütüyor

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Geçtiğimiz Kasım’da rekor kırarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artıran Trendyol satıcıları Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Ziyaret sayısı 1,5 milyara ulaşan Trendyol’da kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon müşterinin platformda buluşmasıyla yine bir rekora imza atıldı.