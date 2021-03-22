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Haberler>Yazarlar>Dr. Nezih Karaca>Cildimiz neden lekelenir?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
22.03.2021 - 17:39 |  Son Güncelleme:

Cildimiz neden lekelenir?

Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
drnezihkaraca@gmail.com
Cildimiz neden lekelenir?

Cildimize renk veren melanin ve hemoglobindir. Zaman içerisinde çevresel ve genetik faktörlerden dolayı melanin ciltte belli bir yerde toplanır.

Melanin toplanması sonucunda ise lekelenme oluşur. Sıklıkla karşılaşılan nedenler ise; genetik yatkınlık, güneşe maruz kalma, tiroid hastalığı, gebelik süreci, kimyasal maddeler ve kullanılan ilaçlardır. Oluşan bu lekeler ise 4 başlık altında incelenir; doğumsal lekeler, güneş lekeleri, çiller ve tahriş sonrası oluşan lekelerdir.

Leke tedavisi sabır isteyen bir süreçtir

Leke oluşumunun en büyük tetikleyicisi güneş faktörüdür. Özellikle leke tedavisinde güneşten koruma büyük önem taşır. Bilinenin aksine güneş kremleri sadece yaz mevsiminde değil her mevsim kullanılarak alışkanlık haline getirilmelidir. Yaz mevsimine özel olarak kullanılan güneş kreminin faktörüne bağlı olarak 2 saatte bir krem sürme işlemi tekrarlanmalıdır. Alınacak bu önlem sayesinde var olan lekeler koyulaşmaz, yeni lekelenmelerin önüne geçilir.

Leke tedavisinde de önemli olan nokta lekenin neden kaynakladığının bulunmasıdır. Leke tedavilerinde uygulanabilecek çeşitleri yöntemler vardır. Bu yöntemler; medikal ilaç, kimyasal peeling, leke maskesi ve mezoterapi yöntemidir.

Kişilerin cilt ihtiyaçlarına ve leke durumunun ciddiyetine bağlı olarak kullanılacak yöntemler değişiklik gösterebilir. Ancak günümüzde en sık tercih edilen yöntem leke mezoterapisidir.

Leke mezoterapisinin tercih edilmesinin en büyük sebebi içeriğinde traneksamik asit ve çeşitli asitlerin bulunmasıdır. Kullanılan etkili asitler ile sonuç diğer yöntemlere kıyasla daha çabuk görülür. Leke mezoterapi yönteminde traneksamik asit ve diğer asitlerden oluşan karışım küçük iğneler yardımı ile derinin altına enjekte edilir. Haftada bir sıklığında 4 ila 6 seans uygulanabilir. Uygulanan 2. seanstan sonra ise lekelerde açılma başlar. Leke mezoterapisi tek başına da uygulanabileceği gibi diğer tedavi yöntemleri ile de birleştirilebilir. Genellikle kimyasal peeling ya da lazer tedavileri ile kombine edilebilir.

Traneksamik asit içeriği sayesinde leke oluşumunu engeller ve var olan lekelerin renginin açılmasına yardımcı olur. Mezoterapi yönteminde ise kullanılan diğer C vitamini, multivitamin karışımları ve glutatyon asiti traneksamik asitin özelliği ortaya çıkarak daha hızlı ve etkili sonuç sağlanmasında yardımcı olur.

Leke mezoterapi sonrasında yapılması gereken ise mutlaka yüksek faktörlü bir güneş koruyucu sürülmeli ve işlem yapılan bölge güneşten korunmalıdır. İşlem sonrası cilt lekelenmeye açık olacağı için mümkünse kapalı ortamlarda vakit geçirilmesi önerilir.

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Dr. Nezih Karaca
Dr. Nezih Karaca
Dermatoloji Uzmanı
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