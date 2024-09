Ünlü modelin kanser itirafı tüm dünyada manşet oldu! Ama çok önemli bir detay gözden kaçtı... Uzmanlar altını kalın çizgilerle çizerek uyardı

Haberin Devamı

Avustralyalı süpermodel Elle Macpherson, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kendisine 7 yıl önce meme kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Aynı zamanda WelleCo isimli bir sağlıklı yaşam ürünleri şirketinin sahibi olan 60 yaşındaki Macpherson, hafta başında The Australian Women's Weekly dergisinde yayımlanan röportajında hastalığının remisyon döneminde olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde de aşı karşıtı kampanyaları desteklemesiyle adı manşetlere taşınan Macpherson, röportajında doktorunun kemoterapi, mastektomi, radyasyon ve hormonal terapi gibi konvasiyonel tedaviler önerdiğini ancak kendisinin tüm bu önerileri reddettiğini söyledi.

Bu tedaviler yerine "içsel, kalp liderliğinde, bütüncül bir yaklaşım" benimsediğini sözlerine ekleyen Macpherson, şöyle devam etti: "Geleneksel anlamda, klinik remisyonda olduğum söylenebilir ama ben mutlak sağlık içinde olduğumu söyleyeceğim."

EN ÖNEMLİ DETAY ATLANDI

Business Insider'ın aktardığına göre, Macpherson'ın bu açıklamalarının ardından dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarında, ünlü modelin kanseri alternatif terapilerle yendiğine dair haberler çıktı.

Ancak bu haberlerde gözden kaçan önemli bir detay bulunuyordu: Macpherson, The Australian Women's Weekly'e yaptığı açıklamada, lumpektomi ameliyatı geçirdiğini de belirtmişti.

Meme kanseri söz konusu olduğunda oldukça konvansiyonel bir tedavi yöntemi olan lumpektomi, memedeki kanserli dokunun etrafındaki sağlıklı dokunun bir kısmıyla birlikte kesilip alınması anlamına geliyor.

Macpherson, 2017'de lumpektomi yapıldıktan sonra kendisine HER-2 pozitif östrojen algılayıcı intraduktal karsinoma teşhisi konduğunu vurguladı.

"LUMPEKTOMİ TEK BAŞINA YETERLİ OLABİLİR"

Avustralya'nın Brisbane şehrinde bulunan Mater hastaneler zincirinde tıp hizmetleri direktörü olarak görev yapan kanser cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Chris Pyke, "Lumpektomi, tek başına bu hastalık için uygun bir standart tıbbi tedavi yöntemi olabilir" dedi.

The Guardian'a konuşan Pyke, Macpherson'da görülen kanser türünün, birçok vakada, invazif olmayan bir kanser öncüsü olarak tanımlandığını belirterek, "Tedavi edilmediği takdirde invazif kansere dönüşebilir ancak bu ihtimal çok yüksek değildir" ifadelerini kullandı.

Pyke, "Sadece kitlenin alınmasının hastalığı tedavi etmek için yeterli olmuş olması çok mümkün" diye konuştu.

"İŞE YARADIĞINA DAİR KANIT YOK"

Macpherson, verdiği röportajda, 2014 yılında da bir kanser endişesi atlattığını, ancak memesinde bulunan kitlenin iyi huylu bir kist olduğunu söyledi. Bu tecrübenin ardından bir alternatif tıpçıyla görüşmeye başladığını belirten Macpherson, kendi sağlıklı yaşam markasını da bu süreçte hayata geçirdiğini vurguladı.

Meme kanseri konusunda farkındalık yaratma çalışmalarıyla tanınan kanser cerrahisi uzmanı Dr. Liz O'Riordan, Macpherson'ın röportajına ilişkin X paylaşımında, alternatif yöntemlere bel bağlamanın risklerinin altını çizerek, "Meme kanseri tedavisi için alternatif yöntemleri seçmenin potansiyel tehlikeleri, ölüm riskinizi altı kat artırabilir. Bu yöntemlerin herhangi birinin işe yaradığına dair bir kanıt bulunmuyor" dedi.

O'Riordan, bahsettiği istatistikle ilgili bir kaynak vermedi. Ancak Journal of the National Cancer Institute dergisinde yayımlanan 2017 tarihli bir araştırmada, öncelikli tedavi olarak alternatif yöntemleri tercih eden meme ve kolorektal kanser hastalarının 5 yıl sonraki ölüm riskinin; kemoterapi, radyoterapi gibi konvansiyonel yöntemleri tercih edenlerin beş katı olduğu belirtilmişti.

ANLAM KARGAŞASI DA VAR

O'Riordan ikinci paylaşımında da "Kadınlara, bu yöntemlerin şu ana kadar Elle Macpherson'da işe yaradığı için kendilerinde de işe yarayacağını varsaymamalarını altını çizerek belirtmek istiyorum" dedi.

"İntraduktal" ifadesinin kesin anlamına dair de bazı kafa karışıklıkları olduğunu vurgulayan O'Riordan, bu ifadenin "duktal karsinoma in situ" anlamında kullanıldığı takdirde yayılma ihtimali olmayan bir meme kanseri öncüsüne işaret ettiğini ve kemoterapi gerektirmeyeceğini belirtti. O'Riordan, "invazif duktal kanser" vakalarının ise tekrar etmesini önlemek amacıyla çoğu zaman kemoterapiyle tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

O'Riordan, "Elle bir yorum yapmadığı ya da cerrahı ne tür bir kanser taşıdığını net bir şekilde açıklamadığı takdirde, biz bunu bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"HASSAS DURUMDAKİ İNSANLARI AĞLARINA DÜŞÜRÜYORLAR"

20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlarında kanser teşhisi alan kişileri destekleyen bir hayır kuruluşu olan Shine Cancer Support'un CEO'su Ceinwen Giles da Macpherson'ın ameliyat olduğunu vurgulamamanın, hassas durumdaki kişilere zarar verebileceğini dile getirdi.

Kendisi de remisyonda olan Giles, "Çok fazla şey söyleniyor, özellikle de internette. Ve ben bunların hassas durumdaki insanları ağlarına düşürdüğünü düşünüyorum. Ben de aynı durumdaydım. Çaresizlik içinde iyi hissetmenizi sağlayacak bir şey arıyorsunuz. İnsanların böyle haberleri görüp 'Peki öyleyse, ben de konvansiyonel tedavi olmayacağım. Bütüncül yöntemi tercih edeceğim çünkü onda işe yaramış' deme ihtimali beni endişelendiriyor" diye konuştu.

"HER DAKİKAMI KENDİMİ ŞİFALANDIRMAYA ADADIM"

Macpherson röportajında uyguladığı bütüncül yöntemleri de paylaştı.

ABD'nin Arizona eyaletinde 8 aylığına bir ev kiraladığını söyleyen ünlü model, bu dönemde konvansiyonel ve alternatif yöntemleri birlikte uygulayan bir bütünleyici tıp uzmanının gözetiminde olduğunu söyledi. Macpherson, öncelikli bakımını veren bu doktorun yanı sıra bir naturopattan, bir bütüncül diş hekiminden, bir osteopattan, bir kiropraktörden ve iki terapistten destek aldığını belirtti.

Macpherson, bu süreçte "Her dakikamı kendimi şifalandırmaya adadım" diye konuştu.

YAN ETKİLERİNE DAİR HİÇBİR ŞEY SÖYLENMİYOR

İngiltere'de faaliyet gösteren bir hayır kuruluşu olan Cancer Research UK'in internet sitesine göre, yoga, terapi ve bitkisel tıp gibi tamamlayıcı yöntemler, kanser hastalarının semptomlarıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bazı kişiler tarafından konvansiyonel tedavilerle birlikte kullanılabiliyor.

Sitede, bu alternatif yöntemleri denemek için birçok sebep bulunabileceği ancak bu metotların kanseri tedavi edebileceğine dair herhangi bir bilimsel ya da tıbbi kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Aksine, alternatif yöntemlerin zararlı yan etkilerinin ortaya çıkması ya da tıbbi tedavilere ket vurması söz konusu olabiliyor.

Öte yandan konvansiyonel tedavilerin aksine, hastalara kullandıkları alternatif yöntemlerin olası riskleri, hayatta kalma oranları ve yan etkilerine dair bilgi verilmiyor.

O'Riordan, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Beni alternatif tıpla ilgili olarak endişelendiren şey bu. İnsanlara bunun hayatlarını kurtaracağı söyleniyor ama yan etkilerine dair hiçbir şey anlatılmıyor" dedi.

Macpherson'ı temsil eden modellik ajansı, Business Insider'ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

Business Insider'ın "News outlets reported Elle Macpherson beat breast cancer with alternative therapies. Doctors say that's misleading and potentially dangerous." başlıklı haberinden derlenmiştir.