Ünlü modelden acı itiraf... Kimseler bilmeden kanserin pençesine düşmüş!

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Avustralyalı süper model ülkesinde yayınlanan Women's Weekly dergisine herkesten gizlediği hastalığı ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Bir dönem podyumların en başarılı isimlerinden olan Avustralyalı süper model Elle Macpherson 7 yıl önce kansere yakalandığını açıklayarak hayranlarını üzdü

Elle Macpherson yedi yıl önce göğüs kanserine yakalandığını ve 32 doktorun ısrarlı tavsiyelerine rağmen kemoterapi tedavisi görmeyi reddettiğini itiraf etti.

Macpherson kanser olduğunu öğrendiği süreci “Beklenmedikti, kafa karıştırıcıydı, pek çok açıdan ürkütücüydü. Ve gerçekten de bana, benim için işe yarayan bir çözüm bulmak için içsel duygularımın derinliklerine inme fırsatı verdi.” sözleriyle anlattı.

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Pandemi döneminde aşı karşıtı kampanyaları desteklemesiyle adı manşetlere taşınan Macpherson, “Kendi gerçeğime, inanç sistemime ihtiyacım olacağını fark ettim,” diye devam etti. “Ve ben de öyle yaptım.” dedi.

Doktorlar teşhis alınca ünlü modele mastektomi (memelerin cerrahi olarak alınması operasyonu), kemoterapi, hormon tedavisi ve meme rekonstrüksiyonu ameliyatı geçirmesini önermesine rağmen, o bunun yerine geleneksel tıpla kanserle savaştı.

Elle Macpherson, 32 ayrı doktor ona masektomi ve ardından da kemoterapi yaptırmasını söylemesine rağmen modern tıp tedavilerini reddetti ve kanser tedavisi için geleneksel yöntemler kullandığını itiraf etti

Tüm tedavileri reddeden yıldız isim “Kendime karşı dürüst olmak, kendime güvenmek ve benim ve seçtiğim hareket tarzının doğasına güvenmek konusunda harika bir egzersizdi” diyerek yaşadığı süreci anlatan ünlü modele iki oğlu farklı tepkiler vermişti.

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21 yaşındaki oğlu Cy’ın da kemoterapiye karşı olduğunu ve kendisinin doğal yöntemlerle tedavi kararına katıldığını söyleyen Elle Macpherson 26 yaşındaki oğlu Flynn’in ise bu karara şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Ünlü modelin büyük oğlu kararına karşı çıkarken küçük oğlu ise annesine destek vermiş

Büyük oğlu annesinin doktor gözetiminde hastanede tedavi olmasını istemiş ancak yine de onun kararına saygı duyup desteklemişti.

Elle Macpherson kanserle mücadelesini yakında piyasaya çıkacak, kendi adını taşıyan anı kitabında anlattı

61 yaşındaki ünlü model kararını “İnsanlar benim deli olduğumu düşündüler ama ben içimde gerçekten yankı uyandıran bir seçim yapmam gerektiğini biliyordum” sözleriyle savundu.

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“Standart tıbbi çözümleri reddetmesini şimdiye kadar yaptığı en zor şey” olarak nitelendiren ünlü model “Kendi içsel duygularıma hayır demek daha da zor olurdu. ... Benim için bu, meme kanseriyle ilişkili fiziksel faktörlerin yanı sıra duygusal faktörleri de ele almak anlamına geliyordu. Bu derin, içsel düşünme zamanıydı. Bu da cesaret gerektiriyordu” dedi.

Ünlü model bu yıl 14 yıl aradan sonra ilk kez podyumlara geri dönmüştü

Elle Macpherson bir yandan kitabının piyasaya çıkması için hazırlık yaparken bir yandan da artık tamamen sağlıklı olduğunu söyledi ve “Geleneksel terimlerle, klinik remisyonda olduğumu söyleyebiliriz” dedi.

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Remisyon, kanser gibi kronik hastalığı olduğu bilinen kişilerde hastalık aktivitesinin bulunmadığı durumlar için kullanılan tıbbi bir terim. Çoğunlukla aktif kanser ya da diğer hastalıkların belirtilerinin görülmediği zaman aralıkları için kullanılır.