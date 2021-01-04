Şifa kaynağı adaçayını tüketirken dikkat! Günde iki bardağı geçmemeli

Latince adı “Salvia Officinalis” olan ada çayı bitkisi diş otu olarak da biliniyor. Tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yaprakları, çay olarak haşlanarak içildiği gibi et yemeklerine koku ve lezzet vermek için de kullanılıyor.

Adaçayının geleneksel tıpta önemli bir yeri olduğunu söyleyen Çakın,” Efsanelerde, ‘ölümün ilacı’ olduğu söylenen adaçayı, geleneksel tıbbın olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Yoğun bir kullanım alanı olan adaçayı, bağışıklığı güçlendirerek başta faranjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi geliyor.” dedi.

Adaçayının faydaları

Diyetisyen Gülhan Koca ise adaçayının faydalarını şöyle sıraladı;

Vücut direncini güçlendiricidir. Hastalık sonrası güçsüzlük, kas yorgunluğu durumlarında faydalıdır.

Balgam söktürür ve toksinleri vücuttan uzaklaştırmaya yarar.

Boğaz ve bademcik iltihabına karşı oldukça yararlıdır. Farenjit, larenjit başlıca kullanım alanlarıdır.

Ada çayının içinde bulunan “cineol” adlı madde öksürüğü önleyici özelliktedir.

Gaz söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcıdır. Mide spazmına ve bulantısına iyi gelir.

Beyin işlevini artırır, hafızayı güçlendirir, unutkanlık sorununa olumlu etki sağlar. Alzheimer sebebiyle azalan bir beyin kimyasalına koruyucu etkide bulunmaktadır.

Ateş düşürücüdür.

Menopoz dönemindeki kadınlarda sıcak basmalarını ve aşırı terlemeyi önleyici etkisi bulunmaktadır.

Aç karnına içilen ada çayının kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

Soğuk içilen ada çayının ishal kesici etkisi bulunmaktadır.

Kuru ada çayı yaprağı toz haline getirilerek dişlerin üzerine sürüldüğünde dişleri güçlendirir ve beyazlatır. Diş ve ağız iltihapları durumlarında ise soğuk ada çayı gargara olarak kullanılabilir.

Migren ve baş ağrısı durumunda, sıcak ada çayına batırılmış bezle alın bölgesine kompres uygulamasının olumlu etkisi bulunmaktadır.

Soğuk ada çayı kompresi, kesik ve yaralarda rahatlama ve hızlı iyileşme sağlamak için uygulanabilir.

Tüketirken dikkatli olunmalı!

Adaçayının kullanımı konusunda Diyetisyen Çakın, bazı noktalara dikkat çekti. Bunlar;