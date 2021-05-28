LGS yaklaşıyor… Peki sınav öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Eğitimci Abdulkadir Özbek, LGS’ye girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulundu.



Uyku düzenine dikkat



Sınav günü rahat bir şekilde sınava girmek istiyorsanız, zihinsel performansınızın daha üst seviyelere çıkmasını istiyorsanız bugünden itibaren dikkat etmeniz gereken en temel husus uyku düzeninizdir. Sabah erken kalkmaya, akşam erken yatmaya özen göstermelisiniz. Daha doğrusu sınav günü saat kaçta kalkacaksanız şimdiden onu hesaplayarak hayatınızı ona göre organize etmeye çalışın. Uyku öğrenme ile yakından ilişkilidir. O yüzden uyku rutininin şimdiden sağlam şekilde oluşturulması için sınav günü saatini dikkate alarak bugünden itibaren o saatte kalkmaya özen gösterin. O saatte nitelikli bir şekilde uykuyu alarak kalkmak için ise yatış saatinize dikkat edin. Yatmadan 3-4 saat önce yemeği kesmeniz daha iyi bir uyku uyumanızı sağlayacaktır. Uykudan yaklaşık 1 saat önce mavi ekrana maruziyetinizi kesmeniz de iyi bir uyku için dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta.



Kahvaltı oldukça önemli



Sınav günü, sınava gitmeden önce yapmanız gereken şey ise kahvaltı etmek. Kahvaltı beslenme düzeninize son günlere girmeden önce dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı yağlı, tuzlu, şekerli besinlerle zihinsel performansınızı düşürmeyin. Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler bağırsaklarınızda farklılıklara yol açıp sizin o günkü sınav performansınızda istenmeyen neticelere sebebiyet verebilir. O yüzden beslenme düzeninize özellikle dikkat etmenizi ve omega-3 alımını bu süreçte ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü omega-3 zihnimizde nöronlar arası iletişimin sağlıklı olması için önemlidir.



Hareket eksik edilmemeli



Sınava hazırlanan öğrencilerden aldığım bir geri bildirim var; “Hocam motive olamıyorum, enerjim çok düşük” diye. Aylardır ekran karşısında ders çalışan öğrenciler çok fazla hareket etmediği için enerji santrali olan mitokondriler kendilerini kapatmaya başladı. Bu da motivasyon düşüklüğüne ve eylemsizliğe sebep oluyor. Çocuklar oturduğu yerden kalkmak istemiyor. O yüzden özellikle son viraja girerken her gün minimum 7500 adım atmaya çalışalım. Öğrenciler ne kadar hareket ederse enerji seviyeleri daha yüksek olur ve sınava daha motive şekilde girerler.



Heyecanı kontrol altına almak için…



Son tavsiyem ise heyecanı kontrol altına almak adına bir teknik tavsiye. Bu tekniğin adı “diyafram nefesi”. İnsanlar heyecan duydukları zaman adrenalin salgılamaya başlıyorlar. Adrenalin seviyesini aşağıya indirmek için yapacağımız şey oksijen almaktır. Daha iyi oksijen alan kişilerin hem zihinsel performansları daha fazla olur hem de sınavda yaşadıkları heyecan daha düşük olur. Diyafram nefesi alırken 3 hususa dikkat edelim. Birincisi burnumuzdan nefes alıp, ağzımızdan nefes vermeye çalışacağız. Burundan alınan hava ciğerlere giderken temizleniyor, nemleniyor, ılıyor ve bu sayede ciğerlere çok daha iyi bir hava gidiyor. İkinci dikkat edeceğimiz husus ise nefes alırken omuzları ve göğüs kafesini oynatmadan diyafram kasını aşağıya indirerek yani ciğerlerin genişlemesini sağlayarak nefes almaktır. Diyafram nefesi almadan derin nefes almaya çalıştığınız zaman oksijeni çok fazla alamazsınız. Son olarak ise göbeği şişirerek nefes almaya çalışmak gerekiyor. Bu nefesi alırken aşağı yukarı 3-4 saniye kadar burundan nefes alıp yaklaşık 3-4 katı bir süre içinizde tutup aldığınız sürenin iki katı kadar sürede nefes vermelisiniz. Bu nefesi akşam yatmadan önce alırsanız daha rahat bir uyku çekersiniz. Ders çalışmadan önce alırsanız zihniniz daha açık olur ve daha kolay öğrenme gerçekleştirirsiniz. Sınava gireceğiniz dakikalara yaklaşırken hatta sınav kağıtları dağıtılmaya başlandığında, sınav salonuna girdiğiniz andan itibaren bu nefesi alırsanız adrenalin seviyenizi aşağılara iner, heyecanınız azalır. Bu önerdiğim hususlara dikkat etmenizi tavsiye ediyor şimdiden sınavda başarılar diliyorum.