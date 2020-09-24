Zinde kalmak için 10 süper besin! Halsizliği alıyor, yorgunluğa iyi geliyorlar…
Diyetisyen M. Berrin Ak, sonbaharda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bedenimizi kışa hazırladığımız sonbahar, yorgunluk ve halsizlik gibi rahatsızlıklarla sıklıkla karşılaşılan bir mevsim. Peki, bu mevsimde neler yemeli, neler içmeliyiz?
2
Abone Ol
Sonbahar aylarındaki kronik yorgunluğun depresyona dönüşmemesi için kullanabilecek en önemli savunma silahının sağlıklı beslenme olduğunu söyleyen Diyetisyen M. Berrin Ak, bu dönemde tüketilmesi gereken besinlere dikkat çekti.
3
Abone Ol
Sonbahar aylarında düşen enerjiyi artırmak ve halsizlikten kurtulmak için vücuda direnç kazandıracak besinlerin tüketilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen M. Berrik Ak, bahar yorgunluğunu çabuk atlatmayı sağlayan 10 altın beslenme önerisi verdi.
4
Abone Ol
Balkabağı
Hem rengi hem de lezzeti sevilen balkabağı, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin olduğundan bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yorgunluk ve halsizlik gibi semptomları azaltır, kasların daha düzenli çalışmasını sağlayarak kişinin daha enerjik hissetmesine katkı sağlar.
5
Abone Ol
Balkabağını özellikle soğuk kış aylarında haftada bir-iki kere çeşitli tariflerde kullanabilir; vücudun enerjisini artırırken hastalıklardan da korunabilirsiniz.
6
Abone Ol
Yulaf ezmesi
Demir, magnezyum kalsiyum, B vitaminleri, protein ve lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, vücudun ihtiyacı olan enerjiden daha fazlasını sağlayarak yorgun hissetmeyi önler.
7
Abone Ol
Yeni güne enerji dolu bir başlangıç yapmak için yulaf ezmesi, yoğurt ve meyve ile hazırlanmış kahvaltıyla güne zinde başlayabilirsiniz.
8
Abone Ol
Kefir
Bilimsel araştırmalara göre, probiyotik besinler mevsim geçişlerine karşı toleransı yükseltiyor. Kefir, probiyotik bir içecek olup içerdiği dost bakteriler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
9
Abone Ol
Bu nedenle her gün bir bardak kefir tüketerek, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, bahar yorgunluğunu daha kolay atlatabilirsiniz.
10
Abone Ol
Badem
Magnezyum eksikliği vücutta halsizlik, kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkların yaşanmasına neden olur. Magnezyumdan zengin beslenmek yorgunlukla savaşmanızı kolaylaştırır. Sağlıklı atıştırmalıkların başında gelen badem ise magnezyum, protein, bakır, E ve B vitaminlerinin önemli kaynaklarından biri olup kronik yorgunlukla baş etmemize yardımcı olur.
11
Abone Ol
Dolayısıyla ara öğünlere ve sabah kahvaltılarına ekleyeceğiniz günlük 5-6 adet çiğ bademle zihinsel ve psikolojik olarak daha zinde hissedebilirsiniz.
12
Abone Ol
Kakao
Ete kıyasla daha fazla demir içeren kakao, aynı zamanda B grubu vitaminleri, protein, lif ve çinko açısından da zengin bir kaynaktır.
13
Abone Ol
Magnezyumun da en önemli kaynaklarından biri olan kakao, yoğurt, süt veya smoothie’lere eklenerek yorgunlukla baş edebilir enerjinizi yükseltebilirsiniz.
14
Abone Ol
Somon
Omega-3 yönünden zengin bir balık olan somonun, özellikle sonbahar aylarında haftada en az iki kez düzenli olarak tüketilmesi zihinsel performansı destekler.
15
Abone Ol
Ayrıca somon tüketen kişilerde Alzheimer hastalığının daha az görüldüğü çalışmalarla ispatlanmıştır. Triptofan bakımından zengin ve serotonin kaynağı olan somonu ızgara olarak tercih ederseniz mutluluk hormonu salgılayarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
16
Abone Ol
Elma
Vitamin ve mineral deposu olan elma, halsizlikte ilk tercih edilmesi gereken meyvelerden biridir. Elma halsizlikle mücadele ederken bağışıklık sistemini korur, vücudun direncini arttırır.
17
Abone Ol
Aynı zamanda kabuğuyla tüketilmiş bir elma, vücut için önemli bir lif kaynağıdır. Dolayısıyla her gün bir adet elma tüketerek vücudunuzu canlandırıp uyandırabilirsiniz.
18
Abone Ol
Greyfurt
Greyfurt, günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmını almayı sağlayarak bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda diyet lifi, A vitamini, potasyum, folat ve B5 vitamini için de iyi bir kaynaktır. Antioksidan olan likopenin de önemli bir kaynağı olan greyfurt hücreye zarar veren serbest radikallere karşı savaşarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
19
Abone Ol
Kahve
Yapılan araştırmalarda, kahvedeki kafeinin performansı artırdığı ve yorgunluğa iyi geldiği; kafein tüketenlerin kendilerini yorgun hissetmedikleri ve enerjilerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde iki fincan kahve tüketerek zihinsel ve fiziksel performansınızı artırabilirsiniz.
20
Abone Ol
Son olarak unutulmamalıdır ki yorgunluk ve halsizlik vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Su kronik yorgunluk ve halsizliğe yenik düşmenizi engelleyen en büyük yardımcınızdır. Bunun için yeterli su tüketimi, hangi besinle beslendiğinizden daha önemlidir. Sıcaklıklar azalsa bile su tüketimi ihmal edilmemeli, vücudun ihtiyacı kadar su tüketmeye devam edilmelidir.