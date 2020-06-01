Yaz geldi! Son 5 kiloyu verdiren diyetin püf noktaları…

Doğru zayıflamada ise yağ kaybı önemlidir. Tabii ki vücuttan bir miktar su kaybı da olacaktır; ama asla kas kaybı olmamalıdır. Tam tersi kas kütlesi artırmalıdır. Bu doğru zayıflamaktır. Bunun için az az ve sık beslenerek Akdeniz tipi diyet en ideal olandır. Kilolar takıldığında tek tip beslenme planı 1-2 gün uygulanmalıdır. Çirkin zayıflamada kişinin kaybettiği su ve kas kütlesi kişiye hastalık olarak da geri dönebilir. Zaten 10 kilo kaybetse bile bunu 20 kilo olarak geri alır. Sonuç olarak vücut metabolizması da hastalık boyutunda ciddi anlamda bozulabilir.