Yaz geldi! Son 5 kiloyu verdiren diyetin püf noktaları…
Güzel giden bir diyette en kritik dönem son 5 kilonun verilme sürecidir. Peki, bu son kilolar neden verilmiyor? Neyi yanlış yapıyoruz?
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Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı fazla kiloları sağlıklı ve hızlı bir şekilde atmak için yapılması gerekenleri anlattı, metabolizma hızlandırıcı çorba tarifi verdi.
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Güzel giden bir diyette son 5 kiloyu vermek çok zor gibi görünse de aslında yaşam tarzımızda ve beslenme planımızda yapacağımız birkaç değişiklikle bu problemden kurtulabiliriz. Son kiloların verilememesinin en önemli nedeni hep aynı düzende aynı kaloriyle beslenmedir. Çünkü vücut bu düzene alışmış ve böylece kilo verme sürecinde direnç oluşmuştur.
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Son kilolar için kısa süreli olarak beslenme düzeni değiştirilebilir. Vücudun bu kiloyu kırması için ilk etapta sağlığımızı koruyan hızlı ve sıkı listelerden yardım alınabiliriz. Bunlar daha çok sebze ve meyve ağırlıklı listelerdir. Her öğünde sebze, meyve ağırlıklı olarak beslenmek önemlidir. Tok tutucu, antioksidan değeri yüksek besinleri tercih edin. Kilo verimini desteklendikten sonra Akdeniz tipi beslenme düzenine devam edilerek son 5 kilo kırılabilir.
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Tek tip diyetlere dikkat!
Çirkin zayıflama, kas ve su kaybederek zayıflamaktır. Tek tip diyet yapmak, sürekli detoks yapmak, ketojen diyet-aralıklı oruç gibi diyetleri uzun süreli yapmak, Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşmak bizi çirkin zayıflatır. Sürekli kas ve su kaybeden kişiler bir müddet sonra kiloları geri alırlar ve metabolizmaları bozulur. Bu durum çirkin zayıflamaya yol açar.
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Doğru zayıflamada ise yağ kaybı önemlidir. Tabii ki vücuttan bir miktar su kaybı da olacaktır; ama asla kas kaybı olmamalıdır. Tam tersi kas kütlesi artırmalıdır. Bu doğru zayıflamaktır. Bunun için az az ve sık beslenerek Akdeniz tipi diyet en ideal olandır. Kilolar takıldığında tek tip beslenme planı 1-2 gün uygulanmalıdır. Çirkin zayıflamada kişinin kaybettiği su ve kas kütlesi kişiye hastalık olarak da geri dönebilir. Zaten 10 kilo kaybetse bile bunu 20 kilo olarak geri alır. Sonuç olarak vücut metabolizması da hastalık boyutunda ciddi anlamda bozulabilir.
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Metabolizma hızınızı yavaşlatmayın
Son kiloları kırarken metabolizma hızını bozmamaya dikkat edilmelidir. Bol bol su içmek ve beslenmemize hareketi eklemek bu konuda destek sağlar. Günlük kalori açığı yaratmak için gerekirse haftanın her günü 1 saat spor yapılmalıdır.
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Son kilolar için motivasyon diyetin en önemli noktalarındandır. Stresi azaltarak planlı bir şekilde beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Günlük olarak yediğiniz besinlerin tüketim listesini kayıt tutabilirsiniz. Böylece son kalan kilolardan istikrarla arınabilirsiniz.
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Sağlıklı ve metabolizma hızlandırıcı çorba tarifi
Bu çorba hem posa yönünden zengin hem tok tutucu özellikte olduğundan metabolizmayı hızlandırmak için birebirdir.
Malzemeler
2 orta boy kabak 1 adet enginar Dereotu Maydanoz 1 orta boy domates 1 orta boy soğan 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı zerdeçal 1 çay kaşığı kırmızı toz biber < Hazırlanışı
Soğan ve domatesi zeytinyağında 1-2 dakika pişirdikten sonra doğradığınız kabak, enginar, maydanoz, dereotu ve tüm baharatları ekleyin. Üzerini biraz geçecek kadar su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra isterseniz blender’dan geçirin ve daha sıvı bir hal almasını sağlayın ya da olduğu gibi tüketin. Haftada 2-3 gün akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz.
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Çirkin zayıflamamak için bunlara dikkat edin
-Kahvaltı öğününü atlamayın. -Gün içerisinde 2 litre kadar su için. -Öğün atlamayın. Ara öğünlü beslenin.
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-Günde 2 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve tüketin. -Sebze yemeklerinin içerisine et karıştırın, besleyiciliğini artırın. -Uzun süreli tek tip diyet yapmayın.
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-Az az, sık sık beslenin. -Günde 2 fincan beyaz ya da yeşil çay için. -Rafine besinlerden uzak durun, tam tahıllı ürünler tercih edin.
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-Egzersiz, tempolu yürüyüş yapmaya çalışın. -6-8 saat uyku uyumaya özen gösterin. -Her gün tartılmayın, 15 güne bir tartılmak yeterlidir.