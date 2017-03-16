Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır?

Hazırlanışı •Yoğurma kabına mayayı alın ve ufalayın. Üzerine ılık su, ılık süt ve şekeri ekleyin ve maya eriyinceye kadar karıştırın.



•Yağı ilave edip karıştırın.



•Un ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.



•Hamurun üzerini kapatıp hamur 2 katına erişinceye kadar mayalanmaya bırakın.