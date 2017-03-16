MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır?
GeriNasil Yapilir Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır?

Et ve et ürünleri tüketmeyenler için ideal bir tarif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Vejeteryan pide tarifi
Abone Olgoogle-news

Vejeteryan pide tarifi

Et ve et ürünleri tüketmeyenler için ideal bir tarif. Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır? İşte, malzemeler ve hazırlanışı...

2Malzemeler
Abone Olgoogle-news

Malzemeler

Hamuru için;

•4 su bardağı un

•Yarım paket yaş maya

•1 su bardağından biraz fazla ılık su

•1 çay bardağı ılık süt

•1 çay bardağı sıvı yağ

•1 tatlı kaşığı şeker

•1 yemek kaşığı tuz

3
Abone Olgoogle-news

İç malzemesi için;

•5 adet irice kuru soğan

•3 adet sakız kabağı

•2 - 3 adet havuç

•Renkli dolma biber ( Kırmızı ve sarı kullanılabilir)

•3 yemek kaşığı zeytinyağı

•Tuz

•Karabiber

Arzuya göre;

•Kaşar peyniri

•Tereyağı

4Hazırlanışı
Abone Olgoogle-news

Hazırlanışı

•Yoğurma kabına mayayı alın ve ufalayın. Üzerine ılık su, ılık süt ve şekeri ekleyin ve maya eriyinceye kadar karıştırın.

•Yağı ilave edip karıştırın.

•Un ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

•Hamurun üzerini kapatıp hamur 2 katına erişinceye kadar mayalanmaya bırakın.

5İç malzemesi için
Abone Olgoogle-news

İç malzemesi için

•Soğanları yarım ay şeklinde yani piyazlık doğrayın.( Çok ince olmasın)

•Sakız kabağı, havuç ve biberleri de kibrit çöpü şeklinde doğrayın.

6
Abone Olgoogle-news

•Yayvan bir tencereye zeytinyağını alın ve piyazlık doğranmış soğanı yağda soteleyin.

•Üzerine doğranmış, havucu ekleyin bir kaç dakika soteleyin.

7
Abone Olgoogle-news

•Havuç ve biberleri ilave edin ve sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Çok su salmışsa yüksek ateşte suyunu çektirin.

•Tuz ve karabiber tatlandırın.

•Soğumaya bırakın.

8
Abone Olgoogle-news

•Mayalanan hamuru tepsi ölçünüze göre bezelere ayırın.

•Hafif unlanmış zeminde bezeleri oval biçimde açın.

9
Abone Olgoogle-news

•Üzerine sebzeli harçtan yeteri kadar koyun.

•Sebzelerin üzerine arzu ederseniz bütün yumurta kırın veya çırpılmış yumurta sürün.

•Yine arzu ederseniz üzerine kaşar peyniri dilimleri veya kaşarı rende halinde serpin.

10
Abone Olgoogle-news

•Hamurun önce her iki ucunu birleştirin.

•Yanları 1- 2 cm genişliğinde harcın üzerine doğru kapatıp bastırın.

11
Abone Olgoogle-news

•Tam bir pide görüntüsü elde etmiş olacaksınız.

•Hamur kısımlarına yumurta sarısı sürün.

12
Abone Olgoogle-news

•Önceden ısıtılmış 180- 200 derecelik fırında pişirin.

13
Abone Olgoogle-news

•Fırından çıktığı anda pidenin üzerine tereyağı sürün.

•Afiyet olsun!

Bu tarif, mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi