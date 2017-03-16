Et ve et ürünleri tüketmeyenler için ideal bir tarif. Vejeteryan pide (sebzeli pide) nasıl yapılır? İşte, malzemeler ve hazırlanışı...Hamuru için;•4 su bardağı un•Yarım paket yaş maya•1 su bardağından biraz fazla ılık su•1 çay bardağı ılık süt•1 çay bardağı sıvı yağ•1 tatlı kaşığı şeker•1 yemek kaşığı tuzİç malzemesi için;•5 adet irice kuru soğan•3 adet sakız kabağı•2 - 3 adet havuç•Renkli dolma biber ( Kırmızı ve sarı kullanılabilir)•3 yemek kaşığı zeytinyağı•Tuz•KarabiberArzuya göre; •Kaşar peyniri•Tereyağı•Yoğurma kabına mayayı alın ve ufalayın. Üzerine ılık su, ılık süt ve şekeri ekleyin ve maya eriyinceye kadar karıştırın. •Yağı ilave edip karıştırın.•Un ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.•Hamurun üzerini kapatıp hamur 2 katına erişinceye kadar mayalanmaya bırakın.•Soğanları yarım ay şeklinde yani piyazlık doğrayın.( Çok ince olmasın)•Sakız kabağı, havuç ve biberleri de kibrit çöpü şeklinde doğrayın.•Yayvan bir tencereye zeytinyağını alın ve piyazlık doğranmış soğanı yağda soteleyin.•Üzerine doğranmış, havucu ekleyin bir kaç dakika soteleyin.•Havuç ve biberleri ilave edin ve sebzeler hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Çok su salmışsa yüksek ateşte suyunu çektirin.•Tuz ve karabiber tatlandırın.•Soğumaya bırakın.•Mayalanan hamuru tepsi ölçünüze göre bezelere ayırın.•Hafif unlanmış zeminde bezeleri oval biçimde açın.•Üzerine sebzeli harçtan yeteri kadar koyun.•Sebzelerin üzerine arzu ederseniz bütün yumurta kırın veya çırpılmış yumurta sürün.•Yine arzu ederseniz üzerine kaşar peyniri dilimleri veya kaşarı rende halinde serpin.•Hamurun önce her iki ucunu birleştirin.•Yanları 1- 2 cm genişliğinde harcın üzerine doğru kapatıp bastırın.•Tam bir pide görüntüsü elde etmiş olacaksınız.•Hamur kısımlarına yumurta sarısı sürün.•Önceden ısıtılmış 180- 200 derecelik fırında pişirin.•Fırından çıktığı anda pidenin üzerine tereyağı sürün.•Afiyet olsun!Bu tarif, mutfakvetatlar.blogspot.com yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.