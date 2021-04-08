Vagus siniri nedir, nasıl harekete geçirilir?

Vagus siniri ne işe yarar? Vagus sinirinin duyusal işlevleri iki bileşene ayrılır.



Somatik bileşenler: Bunlar ciltte veya kaslarda hissedilen duyulardır.



Viseral bileşenler: Bu bileşenler vücudun organlarında hissedilen duyulardır.



Vagus sinirinin duyusal işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;



Kulağın arkasındaki cilt, kulak kanalının dış kısmı ve boğazın belirli kısımlarından beyine bilgi gönderir.



Gırtlak, yemek borusu, akciğerler, soluk borusu, kalp ve sindirimde hissi sağlar



Dilin köküne yakın tat almada önemli bir rol oynar



Vagus sinirinin motor fonksiyonları ise şu şekildedir:



Ağız çatısının arkasına yakın etli olan bölgesi farenks, gırtlak ve yumuşak damaktaki kasları uyarır.



Kalpteki atış hızını düşürmeye yardımcı olan kasları uyarır



Yemek borusu, mide ve bağırsakların çoğu dahil olmak üzere sindirim sistemindeki istemsiz kasılmaları uyarır, bu da yiyeceklerin kanaldan geçmesine izin verir.