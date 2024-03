Ünlüler öve öve bitiremiyor! Elma sirkesi kilo verdirir mi, kansere iyi gelir mi? Bilim ne diyor?

Ancak bu sonuçlar herkesi ikna etmiş değil. Dahası söz konusu araştırma pek çok eleştirinin hedefi oldu.

Katılımcı sayısının sadece 120 olması, çalışmanın sadece 12 hafta sürmesi ve katılımcıların çalışmanın başlangıcında sabit kiloda olmaması gibi gerekçelerle araştırma yerden yere vuruldu.

Öte yandan Lübnanlı araştırmacılar da elma sirkesinin hangi özelliğinin zayıflama etkisi yarattığını bilmediklerini de itiraf etti. Bununla birlikte araştırmacılar hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda insülin duyarlılığı ve enerji seviyelerinde iyileşme kaydedildiğini de savundu.

Dr. Mellor, kilo kaybı sağlayan etkilerin yalnızca elma sirkesine özgü olmayabileceğini belirterek, "Yemeklere eklenen herhangi bir sirke, yemek yedikten sonra midemizin boşalma hızını yavaşlatır. Bir başka deyişle bu durum elma sirkesine özgü değildir" dedi.

Sözün kısası elma sirkesinin kilo kaybına yönelik bazı sınırlı etkileri olsa da kontrollü beslenmenin ve egzersizin yerini alabileceğini kanıtlayan yeterli araştırma bulunmuyor.

