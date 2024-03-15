Ünlüler öve öve bitiremiyor! Elma sirkesi kilo verdirir mi, kansere iyi gelir mi? Bilim ne diyor?

ELMA SİRKESİ KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Elma sirkesiyle ilgili en yaygın iddialardan biri, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceği yönünde...

2004 yılında Amerikan Diyabet Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, sirkeyi patates veya pirinç gibi karbonhidrat içeren bir öğünün parçası olarak tüketmenin, yemekten sonra glikoz ve insülin düzeylerini iyileştirebileceği öne sürüldü.

Bu bağlamda teorik olarak elma şekerinin diyabet gibi sorunlara yol açabilecek yüksek kan şekeri seviyeleriyle mücadeleye yardımcı olması mümkün.

Söz konusu çalışmada, katılımcılar üzerine tereyağı sürülmüş 'bagel' ve bir bardak portakal suyundan oluşan bir yemek yedi. Ardından bir gruba 20 gram elma sirkesi, diğer gruba da plasebo verildi. Tüm katılımcıların kan şekeri düzeyleri yemekten 30 dakika sonra ve yemekten bir saat sonra tekrar kontrol edildi.

Sonuçta sirke içenlerin kan şekeri seviyelerinin daha düşük olduğu görüldü.