Ünlüler öve öve bitiremiyor! Elma sirkesi kilo verdirir mi, kansere iyi gelir mi? Bilim ne diyor?

ELMA SİRKESİ KANSERİ TEDAVİ EDEBİLİR Mİ?
Aksini iddia eden araştırmalar da olsa da bardak bardak elma sirkesi içmenin kanseri 'tedavi' etmesi olası görünmüyor. Zira elma sirkesi ile kanser arasındaki bağlantıyı inceleyen çalışmaların çoğu insan denekler üzerinde değil laboratuvar koşullarında yapılmış durumda.
Örneğin 1996 yılında ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, kanser hücrelerinin asidik bir ortamda daha agresif bir şekilde büyüdüğünü öne sürdü.
Elma sirkesinin vücutta sindirildikten sonra asidiğin zıddı olan alkali hale gelmesi nedeniyle, tüketiminin kanserle mücadeleye yardımcı olabileceği öne sürüldü.
Ancak kanser hücrelerinin alkali ortamda çoğalmadığına dair ikna edici bir kanıt bulunmuyor.
Öte yandan Gastroenterology and Hepatology derisinde yayımlanan 2014 tarihli başka bir araştırmada, elma sirkesindeki asetik asidin farelerden ve insanlardan alınan mide kanseri hücrelerini bir test tüpünde öldürebildiğini bildirildi. Dahası araştırmacılar elma sirkesinin bazı mide kanserlerinin tedavisi için potansiyel gösterdiğini öne sürdü.
Ancak bu da elma sirkesi içmenin insan vücudundaki kanserle savaşacağı yönünde kesin bir kanıt değil.
Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nden diyetisyen Dr. Duane Mellor, "Bu veriler, insanlar üzerinde yapılan çalışmalara değil laboratuvarda kanser hücrelerinin metabolizması ile ilgili bir gözleme ve diğer deneysel modellere dayanıyor" dedi.