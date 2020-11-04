Tüp bebek tedavisi sürecinde beslenmede nelere dikkat edilmeli?

Kafein içeren gıdalar yani kahve, çay, gazlı içecekler ve çikolata tüketimi azaltılmalıdır. Kahve içilecekse, Türk kahvesi, granül kahveye, bitter çikolata normal çikolataya tercih edilmelidir. Çiğ yumurta ve çiğ yumurtadan yapılan şeyler, salmonella enfeksiyonu riski nedeniyle tüketilmemelidir. Soya ya da bitkisel östrojen (fitoöstrojen) içeren gıdalar tedavi süresince tüketilmemelidir. Sigara ve alkol kesinlikle bırakılmalıdır. Bunlar hem embriyo kalitesini düşürür hem de embriyonun rahme tutunması zorlaştırır. Gebelik oluştuğu takdirde düşük, erken doğum riskine, gelişme geriliğine, erken doğuma ve bazı anormalliklere neden olabilir.