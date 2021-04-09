TSH yüksekliği nedir, neden olur? İşte TSH yüksekliği belirtileri

TSH yüksekliği nedir? TSH, tirod bezlerinin fonksiyonlarını kontrol eder ve yükselmesi durumunda da hipotiroidiye neden olur. Tiroid bezinin az çalışmasına veya vücut için gerekli hormonları yeterli miktarda üretememesine hipotiroidi denmektedir. Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), TSH yüksekliğinin en önemli sebebidir. Diğer bir ifadeyle TSH yüksekliği tiroid bezinin az çalıştığının yani az hormon ürettiğinin göstergesidir. Tiroid az çalışınca beyin bu durumu düzeltebilmek ve tiroid hormon seviyesini yükseltebilmek (normale getirmek) için TSH’ı yükseltmektedir.



TSH yüksekliği neden olur?



Tiroid bezinin az çalışmasına neden olan sebepler TSH yüksekliğine de neden olur. Bu nedenler arasında hashimoto tiroidi, ameliyat veya atom tedavisi sonrası tiroid bezinin az çalışması, iyot eksikliği ve çeşitli ilaçlar sayılabilir. Çok nadiren bazı hastalarda hipofiz bezindeki tümörler ve tiroid hormon direnci ile karakterli durumlar TSH yüksekliğine sebep olabilir.