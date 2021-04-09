TSH yüksekliği nedir, neden olur? İşte TSH yüksekliği belirtileri
Vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olan tiroid bezlerinin salgıladığı hormonların çeşitli metabolik aktiviteyi etkiler. Tiroid hormonlarının düzenli çalışmaması da TSH seviyesinde yükselmeye yol açar ve bu da çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getirir. Peki TSH yüksekliği nedir, neden olur? İşte TSH yüksekliği belirtileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılan TSH (Tiroid Stimulan Hormon), tiroid bezinden tiroid hormonlarının salgılanmasını sağlar. Tiroid hormonlarının normal olarak salgılanması için de TSH'ın belirli bir seviyede salgılanması gereklidir. TSH yüksekliği sessiz ilerleyip, sonraki süreçte çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer İlhan da TSH yüksekliğinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.
2
TSH yüksekliği nedir?
TSH, tirod bezlerinin fonksiyonlarını kontrol eder ve yükselmesi durumunda da hipotiroidiye neden olur. Tiroid bezinin az çalışmasına veya vücut için gerekli hormonları yeterli miktarda üretememesine hipotiroidi denmektedir. Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), TSH yüksekliğinin en önemli sebebidir. Diğer bir ifadeyle TSH yüksekliği tiroid bezinin az çalıştığının yani az hormon ürettiğinin göstergesidir. Tiroid az çalışınca beyin bu durumu düzeltebilmek ve tiroid hormon seviyesini yükseltebilmek (normale getirmek) için TSH’ı yükseltmektedir.
TSH yüksekliği neden olur?
Tiroid bezinin az çalışmasına neden olan sebepler TSH yüksekliğine de neden olur. Bu nedenler arasında hashimoto tiroidi, ameliyat veya atom tedavisi sonrası tiroid bezinin az çalışması, iyot eksikliği ve çeşitli ilaçlar sayılabilir. Çok nadiren bazı hastalarda hipofiz bezindeki tümörler ve tiroid hormon direnci ile karakterli durumlar TSH yüksekliğine sebep olabilir.
3
TSH yüksekliği belirtileri
Tiroid hormonları, vücutta birçok metabolik aktiviteyi düzenler. Bu nedenle de birçok sisteme bağlı belirti ve bulgular görülebilir. Bu belirtilerden en sık karşılaşılanları ise; Yorgunluk, Unutkanlık, Depresyon, Kolay üşüme, Cilt kuruluğu, Saç dökülmesi, Kilo alma ve kilo verememe, Kabızlık, Göz etrafında şişlik, Kolesterol yüksekliği, Ses kısıklığı, Cinsel isteksizlik, Kadınlarda adet düzensizliği ve kısırlık.
TSH yüksekliği ve tiroid yetmezliği durumunda bu belirtilerin biri veya birkaçı olabilir. Diğer taraftan bu bulguların olması, tiroid hastalığını göstergesi olmayıp, diğer sistemik hastalıklara da bağlı olabilir.
4
TSH yüksekliği nasıl tedavi edilir?
TSH yüksekliği durumunda ilk olarak TSH yüksekliğinin nedenleri araştırılır. Beslenme önerilerine ek olarak, eğer uzman tarafından gerekli görülürse tiroid hormonu tedavisine başlanır. Tiroid hormon değerlerinin normal düzeylerde tutulabilmesi için belli aralıklarla takip edilir.