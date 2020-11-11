Tiroidle ilgili merak edilenler

Tüm hormonal sistemin düzenleyicisi hipotalamustur. Açlık, susuzluk, ısı gibi düzenlemeleri yapar ve tiroide ilk emri hipotalamus söyler. Ve TSH üretimi ile döngü başlar. Tiroit dokusu içerisinde tiroit hormonu oluşturabilmek için proteinlerin tam olarak sindirmesi sonucu (Bu yüzden sindirim problemi yaşanmaması gerekir) ortaya çıkan amino asitlerden biri olan L-tirozin ve iyot gereklidir. Dışarıdan alınan iyot vücutta doğrudan kullanılamaz. Dönüşüme ihtiyaç duyar. Tiroit peroksidaz (TPO) denilen enzim sodyum iyot pompası oluşturarak sistemi aktive eder. Bu işlem eğer demir eksikliği varsa düzgün çalışmaz.