Su çiçeği nedir? Su çiçeği belirtileri ve tedavisi

Su çiçeği diğer adıyla varisella, varicella zorter virüsünün (VZV) sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, içinde su toplamış ezikler, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık. Döküntüler ilk olarak gövde ve yüzde ortaya çıkar ve daha çok çocuklarda görülür. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, su çiçeği belirtilerini ve tedavisini anlattı.