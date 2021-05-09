Su çiçeği nedir? Su çiçeği belirtileri ve tedavisi
Su çiçeği, yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülüyor. Kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile de kendini gösteriyor. Peki su çiçeği nedir? Su çiçeği belirtileri ve tedavisi...
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Su çiçeği diğer adıyla varisella, varicella zorter virüsünün (VZV) sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, içinde su toplamış ezikler, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık. Döküntüler ilk olarak gövde ve yüzde ortaya çıkar ve daha çok çocuklarda görülür. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, su çiçeği belirtilerini ve tedavisini anlattı.
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Su çiçeği belirtileri
Su çiçeği çok fazla bulaşıcı özelliğe sahiptir. Cilt döküntüsü, kaşınma, kızarıklık ve yüksek ateş ile tanımlanır. Kuluçka döneminden yaklaşık 2 hafta sonra döküntüler oluşur.
Çiçek hastalığında görülen deri döküntüleri, içi su dolu kabarcıklar şeklindedir. Yüzde, saç derisinde, boyun kısmında, göbek ve en çok da sırt bölgesinde ağırlıklı olur. Bu kabarcıklar kızarıklığa sahiptir ve kaşıntı yaparlar.
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İlk günden ise yüksek ateş gözlemlenir. Bu belirtileri halsizlik ve burun kaşıntısı seyreder.
Su çiçeğinde kızarıklık kaşıntı ve su toplama olan döküntü evresi yaklaşık 1 hafta sürer, tedavi sürecince 1-2 gün de yüksek ateş kaydedilir. Yaklaşık 2 haftalık bir süreçte semptomatik ve destekleyici ilaç tedavisi uygulanarak suçiçeği hastalığının sağaltımı ölçümlenir.
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Tedavisi
Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan ve su çiçeği geçiren çocukların büyük kısmı yatak istirahatli, sıvı takviyesi ve ateş kontrolü ile tedavi edilirler. Çocuğa ateş düşürücü olarak hangi ilacın verilmesi gerektiği mutlaka bir uzmana sorulmalı. Ciddi su çiçeği vakalarında hastanın yaşı, sağlık durumu, hastalığın ciddiyeti ve tedavinin zamanlamasına bağlı olarak antiviral ilaç kullanılabilir.