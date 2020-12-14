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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraf: Alamy / Pixabay
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 16:24 | 

Soğuk havaların vücudunuza şaşırtıcı etkileri olabilir

Soğuk hava bizi iç mekanlarda tutar ve virüslere, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir. Hastalıkların yanı sıra soğuk havanın vücudumuza da şaşırtıcı etkileri olabilir. Tabi bunların hepsi sağlığa zararlı olmayabilir. Peki sıcaklıkların mevsimsel düşüşlerine vücudumuz nasıl tepki verir?

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Pandemi ile birlikte havaların da soğuması bizi evlerde tutmaya devam ediyor. Her ne kadar evde de olsak soğuk havalar vücudumuzu etkiliyor. İşte çok şaşırtıcı etkiler…

2Diliniz normalden daha fazla çalışır
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Diliniz normalden daha fazla çalışır

Dondurucu soğuklar dudaklarınızın kurumasına neden olur ve sık sık dudaklarınızı yalama isteği duyarsınız. Size geçici bir rahatlama sağlasa da bu alışkanlık dudaklarınızın çatlamasına sebep olabilir. Tükürük çok çabuk buharlaşır ve dudaklarınızı eskisinden daha kuru hale getirir. Ayrıca narin dudak yapısı için sert ve rahatsız edecek birçok enzimi de içerir.

3Dişleriniz acıyabilir
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Dişleriniz acıyabilir

Eğer dişleriniz hassas ise dışarısı çok soğuk olduğunda keskin ve delici bir ağrı hissedebilirsiniz. Soğuk hava dişin derinliklerindeki sinirlere ulaşabilir ve dişlerin ağrımasına neden olabilir. Dışarı çıkarken ağız kısmınızı sıcak tutmaya yarayacak atkılar takmak, hassas dişlerinizi kışın soğuğundan korumaya yardımcı olabilir.

4Kilo verebilirsiniz
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Kilo verebilirsiniz

Pek çok insan kışın kilo alsa da soğukken vücudun kalori yakması daha kolaydır. Vücudumuz soğuk havaya uyum sağlamak için ısı üretir ve ekstra enerji harcar.

5Vücudunuz susuz kalabilir
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Vücudunuz susuz kalabilir

Kış aylarında nadiren susarız ve genellikle yeterince su içmeyi unuturuz. Soğuk havalarda gelen daha az susama hissi, vücudunuzun suya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su tüketimi yapılmalıdır.

6Gözlerinizi etkileyebilir
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Gözlerinizi etkileyebilir

Gözleriniz soğuk havalarda daha fazla risk altında olabilir. Soğuk havalarda UV engelleyici güneş gözlüğü takmayı unutuyoruz. Ancak kardan yansıyan güneş gözümüze ciddi zararlar verebilir. Gözlerimizi kaplayan ince gözyaşı tabakası kuru havaya ve rüzgara karşı çok hassastır.

7Daha fazla kırışıklığa sebep olabilir
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Daha fazla kırışıklığa sebep olabilir

Kırışıklıklar için kış aylarını suçlayamayız ancak cildimiz soğuk havalarda hasara karşı daha savunmasızdır. Soğuk aylarda havalardaki nem düşüşü cildinizin de kurumasına sebep olur. Yeterince su tutamaz ve sonuç olarak kuruduğu için kırışıklığa meyilli hale gelir.

8Kan şekeriniz yükselebilir
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Kan şekeriniz yükselebilir

Soğuk hava vücudunuzda kan şekeri seviyenizi artıran stres hormonlarının salgılanmasında etkilidir. Çoğu kişi için sıcaklık düştükçe kan şekeri de artar. Hatta hava soğuk olduğunda dışarı çıkıp egzersiz yapmak için de daha az motive oluruz.

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Vücudunuzda bu etkileri fark ettiniz mi? Eğer bugüne kadar etmediyseniz, bu içeriği okuduktan sonra sizin de dikkatinizi çekecek. Hatta daha fazlasını fark edebilirsiniz.

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