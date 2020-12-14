Soğuk havaların vücudunuza şaşırtıcı etkileri olabilir

Diliniz normalden daha fazla çalışır Dondurucu soğuklar dudaklarınızın kurumasına neden olur ve sık sık dudaklarınızı yalama isteği duyarsınız. Size geçici bir rahatlama sağlasa da bu alışkanlık dudaklarınızın çatlamasına sebep olabilir. Tükürük çok çabuk buharlaşır ve dudaklarınızı eskisinden daha kuru hale getirir. Ayrıca narin dudak yapısı için sert ve rahatsız edecek birçok enzimi de içerir.