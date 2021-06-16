Soğan suyu zayıflatır mı? Soğan ve soğan kürünün vücuda etkileri
Yemeklerimizin vazgeçilmezi kuru soğan, sağlık açısından son derece yararlı bir besin. İçerisinde protein, kalsiyum, demir gibi mineraller ve C vitamini barındırır. Peki soğanın kilo vermede bir etkisi var mı? Soğan suyu zayıflatır mı? İşte soğan ve soğan kürünün vücuda etkileri...
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Kuru soğan, çiğ veya pişmiş olarak salata ve yemeklerin yanı sıra tek başına bile lezzet verici olarak tercih ediliyor. Vitamin, mineral ve lif bakımından oldukça zengin olan bu sebze, antioksidan içeriğiyle de sağlık açısından yararlı. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, soğanın faydalarını sıraladı.
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Soğanın faydaları nelerdir?
Araştırmalar, soğan tüketiminin yüksek tansiyon, yüksek trigliserit seviyeleri gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceği, vücuttaki yağlanmayı azaltıcı etkilerinin olabileceğini göstermektedir.
Soğan tüketimi diyabet hastaları ve diyabet riski olanlar için kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir. Yapılan bazı çalışmalar, soğanın kan şekeri seviyesini düşürdüğünü göstermiştir. Yine şeker hastalarında yapılan bir çalışmada günde 100 gram çiğ soğan tüketiminin kan şekeri seviyelerinde önemli düşüş sağladığını ortaya koymuştur. Çalışmalar soğanın kan şekerini düşürücü özelliğinin içerdiği kükürtlü bileşiklerden ileri geldiğini göstermektedir. Soğan pişirildiğinde içeriğindeki kükürtlü bileşenler bozulabileceğinden bu etkisi azalır. Dolayısıyla soğanın bu etkisi için pişirilmeden ya da az pişirilerek tüketilmesi önerilir.
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Bazı çalışmalar, soğanın kemik bozulmalarına karşı koruyucu etkileri olduğunu ve kemik kütlesini artırabileceğini göstermiştir. Yapılan gözlemsel bir çalışmada 50 yaş üzeri kadınlarda düzenli soğan tüketiminin artmış kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu görülmüştür.
Soğanın güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu, enflamasyonu azalttığı ve zararlı mikroorganizma gelişimini baskıladığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Soğan, bakteri, maya gibi zararlı mikroorganizmaların gelişimini engelleyebilir. Soğandaki sülfürlü bileşikler olan tiyosülfinatlar, zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyebilen ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyebilen bileşiklerdir. Ayrıca bu bileşiklerin bronşiyal astım krizlerinde de yararlı olabileceği bazı çalışmalarla gösterilmiştir.
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Soğan, fruktan adı verilen prebiyotik çözünür lifler bakımından zengindir. Prebiyotik lifler bağırsaktaki faydalı bakterilerin besin maddesidir. Faydalı bakteriler dediğimiz probiyotiklerin çoğalmasını sağlar. Ayrıca prebiyotiklerin bağırsakta fermantasyonu sonucunda butirat gibi kısa zincirli yağ asitleri ortaya çıkar. Bunlar da kolon sağlığını iyileştirir, enflamasyonu azaltır ve kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca bu yağ asitleri bağırsak pH’ını düşürerek özellikle kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.
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Soğan suyu zayıflatır mı? Soğan kürünün vücuda etkileri
Diyetisyen Neslihan Aktepe, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Yemeklerden 10 dakika önce soğan kürünü içmek, midede doluluk hissi yaratacağı için tokluk merkezi çabuk uyarılır ve böylece kişi tahmininden daha az yemek yiyerek masadan kalkar.
Soğan kürünün tadı sizi susatacağı için günlük su tüketiminiz artacaktır. Su tüketiminin günlük 2.5-3 litre civarında olması sizin kolay kilo verebilmenizi sağlayan önemli bir etkendir.
Su içmek kan şekerinizi dengeler. Kan şekeri dengede kaldığı zamanlarda kilo kaybı kolay ve hızlı olur. İnsülin miktarındaki artış kilo vermenizin önündeki en büyük engellerden birisidir.
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Ancak amacınız kilo kaybını sağlamak için uygulamak ise size diyetisyen olarak önerim; dünyadaki en iyi yöntemin hala besin çeşitliliğini içeren, yeterli ve dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak olduğunu söyleyebilirim.
Soğan kürü ciddi şekilde ağız kokusu yapabilir. Kan şekeri seviyesini düşürdüğü için özellikle hipoglisemi atakları yaşayanların yapmaması gereken bir kürdür.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketimden önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.