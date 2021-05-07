Sinüzit ağrısına ne iyi gelir? Evde sinüzit baş ağrısını geçirmenin doğal yolları

Sinüzite ne iyi gelir? 1- Saçların ıslak kalmamasına özen gösterilmeli: Belli başlı önlemler alındığı takdirde sinüzitin iyileşme süresi yarı yarıya azalmaktadır. Bu önemlerin başında saçların iyice kurulanmasına dikkat etmek gerekiyor. Duştan çıkan kadınlar ve uzun saçlı erkekler saçlarını yarı ıslak bıraktığı takdirde sinüsler çok daha kısa sürede dolabilir. Yağmurlu havalarda yağmurluk giymek ya da bere takmak da alınabilecek diğer önlemler arasında bulunuyor.



2- Sağlıklı beslenmek: Her hastalıkta olduğu gibi sinüzit rahatsızlığında da sağlıklı beslenmek son derece önemli bir yer tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlü ve dirençli tutmak için B, C ve E vitaminleri yüksek düzeyde alınmalıdır. Kahvaltı öğünü atlanmamalıdır. Metabolizması çok daha hızlı çalışan kişilerin sinüzit olma riskleri çok daha düşük seviyelerdedir.