Sağlıklı salata yapabilmek için 7 öneri

6. Et kestiğiniz kesme tahtasını salatada kullanmayın Salata çiğ tüketilen bir besin olduğundan, kesme tahtasını her kullanımdan önce yıkamaya özen gösterin. Aynı zamanda kesme tahtalarını besinlere göre ayırın. Et kestiğiniz tahta ve çiğ sebzeleri doğradığınız kesme tahtasının birbirinden farklı olması çok önemli. Aksi halde kesme tahtasına bulaşabilecek bir mikroorganizma salatanıza geçebilir ve hastalık kapmanıza neden olabilir.