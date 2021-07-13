Ruşeym nedir, nelere iyi gelir? Ruşeymin faydaları ve kullanımı
Her 1 ton buğdayın işlenmesinden bir kilo elde edilen ruşeym, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçerdiği lif sayesinde tok tutarak zayıflamaya da yardımcı olur. Peki ruşeym nedir, nelere iyi gelir? İşte ruşeymin faydaları ve kullanımı...
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Ruşeym; tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmıdır, dolayısıyla buğdayın hayat kaynağıdır. Buğday ruşeymi tüm tanenin yaklaşık olarak % 3’ünü oluşturduğunu belirten Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, ruşeymin faydaları ve tüketimiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
İçeriğindeki esansiyel yağların acıma süreci hızlı olduğu için ruşeymin buğdaydan ayrılması unun raf ömrünü uzatır. Buğdayın işlenerek una dönüştürülmesi aşamasında, özel ayrıştırma işlemi uygulanır ve bunun sonucunda 1 ton buğdaydan sadece 1 kilo ruşeym elde edilir.
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Ruşeymin faydaları
Diyet posası (lifi), bitkilerin yapısında bulunan, sindirim sisteminde vücuda emilemeyen ancak organizma için faydalı olan kısmıdır. Posa, sağlığın sürdürülmesi için faydalı, hastalıkları önleyici ve tıbbi beslenme tedavisinin bir bileşeni olarak gösterilir. Diyet posası, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır.
Genellikle birçok vitamin ve minerali de içerdiğinden, posadan zengin beslenme sağlıklı bir yaşam tarzının da göstergesi sayılabilir. Posalı yiyeceklerin diyette artırılmasıyla, çiğneme ve dolayısıyla tükürük salgısının artışı, besin alımının ise azalması söz konusu olmaktadır.
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Yüksek posalı diyetlerle beslenen toplumlarda kalp hastalıkları, divertikül hastalıklar, hemoroitler, kolon kanserleri, şeker hastalığı, şişmanlık nadir görülür. Ruşeym, içerdiği lif sayesinde tokluk hissi sağlayarak zayıflamaya yardımcı olabilir.
Burada bir noktanın altını çizmek gerekir: Su veya kas kaybı durumunda vücut ağırlığında bir azalma söz konusu olsa da gerçek zayıflama yağ kitlesindeki kayıplarla mümkün olabilir. Dengeli bir beslenme ve egzersiz programı dışında ne ruşeym ne de başka bir besin yağ yakıcı bir özelliğe sahip değildir. O nedenle ruşeymi “mucize” bir besin gibi algılamamakta yarar vardır.
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Ruşeym nasıl tüketilmeli?
Sağlıklı beslenmek veya zayıflamak isteyen kişiler ruşeymi günlük beslenme planlarına çok kolay ekleyebilirler. Taze veya kuru meyvelere, meyve salatalarına ilave edilerek tüketilebilir.
Ayrıca soğuk süt, yoğurt, çorba veya salatalara da eklenebilir. Yemek pişirilirken baharat yerine de kullanılabilir. Beslenme açısından oldukça faydalı olan ruşeym her yaşta yenebilir.
Özellikle lif kullanımında sakınca bulunan kişiler ile emilimi engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığı olan çölyak hastaları tarafından tüketilmemesi gerekir.
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Ruşeymin besin değerleri
2 yemek kaşığı ruşeymde yaklaşık; 1,5 gram doymamış yağ, 9 gram karbonhidrat, 4 gram protein, 2 gram lif (posa), 2 gram şeker vardır ve yaklaşık 60 - 70 kkal enerji verir.
Bitkisel kaynaklı olduğu için kolesterol içermez.
Ruşeym bu besin bileşimine ek olarak vücudunuz için faydalı olan daha pek çok sağlıklı besin öğesine sahiptir.
Folik asit, E, A, B1, B6 vitamini kaynağıdır. Ayrıca demir, krom ve çinkodan zengindir, omega 3 yağ asidi ve lif değeri yüksektir.