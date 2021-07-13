Ruşeym nedir, nelere iyi gelir? Ruşeymin faydaları ve kullanımı

Yüksek posalı diyetlerle beslenen toplumlarda kalp hastalıkları, divertikül hastalıklar, hemoroitler, kolon kanserleri, şeker hastalığı, şişmanlık nadir görülür. Ruşeym, içerdiği lif sayesinde tokluk hissi sağlayarak zayıflamaya yardımcı olabilir.



Burada bir noktanın altını çizmek gerekir: Su veya kas kaybı durumunda vücut ağırlığında bir azalma söz konusu olsa da gerçek zayıflama yağ kitlesindeki kayıplarla mümkün olabilir. Dengeli bir beslenme ve egzersiz programı dışında ne ruşeym ne de başka bir besin yağ yakıcı bir özelliğe sahip değildir. O nedenle ruşeymi “mucize” bir besin gibi algılamamakta yarar vardır.