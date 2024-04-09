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Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

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#BAYRAM#Beslenme#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 12:46

Ramazan süresince değişen beslenme biçiminin bayramla birlikte günlük hayata uyum sağlayabilmesi biraz zaman alabiliyor. Bu süreçte mide ve bağırsak şikayetleri yaşamak istemiyorsanız Uzman Diyetisyen Dilan Dalgıç'ın uyarılarına kulak verin.

1/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Ramazan süresince değişen beslenme biçiminin bayramla birlikte günlük hayata uyum sağlayabilmesi biraz zaman alabiliyor. Uzman Diyetisyen Dilan Dalgıç, özellikle hazımsızlık, gaz, mide yanması gibi şikayetlerin arttığı bayram döneminde hem sindirim sistemini yormamak hem de bayram sonunda beslenme hatalarına bağlı sorunlarla karşılaşmamak için önemli tavsiyeler verdi.

2/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Güne mutlaka ılık su ile başlayın. Ardından gün içinde aralıklarla ihtiyacınız olan miktarı tamamlayın. Havaların ısınmasıyla birlikte artan sıvı ihtiyacını tamamlamak için gün içinde şeker ilavesiz komposto, soğuk çay, sade maden suyu gibi içecekler de tüketilebilir. Ancak tansiyon hastalarının maden suyundan, diyabet ve kalp hastalarının da şeker ilaveli içeceklerden kaçınmaları gerekir.

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3/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Öğün sıklığını kontrol edin. Herhangi 2 yiyecek tüketimi arasında en az 2 saat olmalı. Örneğin öğle yemeğini yedikten sonra yiyeceğiniz her türlü ikram ya da atıştırmalık için en az 2 saat beklemeye özen gösterin.

Gün içinde ara öğün olarak süt/yoğurt/ayran gibi süt ürünleri tüketimi iştah kontrolüne yardımcı olacaktır. Ancak hayvansal protein alımının yüksek olduğu günlerde yarım yağlı ya da yağsız süt ürünleri tercih edilebilir.

4/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Eğer bir hastalığınız ya da özel bir beslenme programınız yoksa günde 1 porsiyondan fazla tatlı tüketmeyin. Şeker bayramında haliyle tatlı ikramı oldukça sık ve çeşitli olabiliyor. Ancak öncelikli olarak hamur ve şerbetli tatlılardan ziyade öncelik ilave şekersiz yapılmış tatlılar ya da sütlü-meyveli tatlılar olmalıdır.

Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı ve özel diyet uygulaması gereken kişiler bayram süresince yine beslenme düzenlerine özen göstermelidir.

BAKMADAN GEÇME!

5/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Fırsat buldukça kısa da olsa yürüyüş yaparak Ramazan süresince azalan fiziksel aktiviteyi artırmakta fayda var. Bu sayede hem sindirim fonksiyonlarının iyileşmesine katkı sağlar, hem de iştah kontrolüne yardımcı olur. 

Gün içinde öğün saatlerinde taze meyve ve salata tüketilmeli. Genellikle bayram tatillerinde en çok ihmal edilen besin gurubu meyve ve sebzeler oluyor. Sağlıklı yetişkinlerin günde 800 gram sebze-meyve tüketmesi gerekiyor.

6/6Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Bayram tatilini fırsat bilip tatile gidenler de her şey dahil sistemli otellerde dikkat etmeliler. Özellikle günün her saati farklı bir çeşitte atıştırmalık tüketmek tatil dönüşü sorun yaratabilir. Gün boyunca her öğün arası en az 2, en çok 4 saat olacak şekilde tüketilmeli.

Her ana öğünde mutlaka bolca çiğ sebze-salata tüketimi olmalı. Araştırmalar yemeğe salata ya da çorbayla başlamanın iştah yönetimine olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Hatta günün öğle ya da akşam saatinden birini sadece sebze ve yoğurtla bile geçirmek hem ağırlık yönetimi hem de sindirim fonksiyonları için olumlu etki sağlayacaktır.

Aynı zamanda probiyotik takviyesi almak, tatilde bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sindirim sisteminin olumsuz etkilenmemesi için oldukça faydalı olacaktır.

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#BAYRAM#Beslenme#Sağlık

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