Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Öğün sıklığını kontrol edin. Herhangi 2 yiyecek tüketimi arasında en az 2 saat olmalı. Örneğin öğle yemeğini yedikten sonra yiyeceğiniz her türlü ikram ya da atıştırmalık için en az 2 saat beklemeye özen gösterin.

Gün içinde ara öğün olarak süt/yoğurt/ayran gibi süt ürünleri tüketimi iştah kontrolüne yardımcı olacaktır. Ancak hayvansal protein alımının yüksek olduğu günlerde yarım yağlı ya da yağsız süt ürünleri tercih edilebilir.