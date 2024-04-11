Ramazan sonrası beslenme düzenine uyum sağlarken bu uyarılara dikkat!

Bayram sofralarında bulunması gereken sağlıklı besinleri su, maden suyu, taze meyve ve sebzeler, yoğurt/kefir, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller, protein kaynakları, sağlıklı yağlar/kuruyemişler olarak sıraladı.
Rafine şeker yerine doğal şeker içeren besinlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Elmas, “Bunlar taze meyvelerle hazırlanmış atıştırmalıklar olabilir. Tatlı tercih edilecek ise porsiyonuna dikkat edilmeli, küçük porsiyonlar halinde tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek gıdalar tercih ederek şeker isteğinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Hazır tatlılar yerine evde ölçülü şeker/meyve kullanarak hazırladığınız tatlıları tercih edebilirsiniz. Gazlı ve şekerli içeceklerden kaçının” dedi.