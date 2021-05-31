Sağlık Fotoğraf: iStock Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 12:56 | 31 Mayıs 2021 - 12:57

Obsesif kompülsif (OKB) bozukluk nedir, nedenleri nelerdir? İşte, Obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili merak edilenler

Obsesif kompülsif bozukluk, son dönemlere dizilere konu olan, aslında ünlü-ünsüz birçok kişinin, hatta bazen farkında bile olmadığı psikolojik rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu kadar gündeme gelmesi sayesinde pek çok kişi artık, obsesif kompülsif bozukluk nedir, tedavisi var mıdır, nasıl anlaşılır sorularıyla bir uzmana danışmaya karar veriyor. Bu yazımızda obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili genel bilgileri derledik. İşte obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili merak edilenler…