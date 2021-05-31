Obsesif kompülsif (OKB) bozukluk nedir, nedenleri nelerdir? İşte, Obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili merak edilenler
Obsesif kompülsif bozukluk, son dönemlere dizilere konu olan, aslında ünlü-ünsüz birçok kişinin, hatta bazen farkında bile olmadığı psikolojik rahatsızlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu kadar gündeme gelmesi sayesinde pek çok kişi artık, obsesif kompülsif bozukluk nedir, tedavisi var mıdır, nasıl anlaşılır sorularıyla bir uzmana danışmaya karar veriyor. Bu yazımızda obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili genel bilgileri derledik. İşte obsesif kompülsif bozukluk ile ilgili merak edilenler…
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Obsesif kompülsif (OKB), davranışlarımızın takıntı olacak derecede, günlük yaşantımızı etkileyen düzeydeki düşünceler haline gelmesiyle oluşan ruhsal bir hastalık olarak biliniyor. Bu ruhsal durum düzeltilmez ise ciddi bir kaygıya dönüşebiliyor. Bu nedenle bahsedeceğimiz belirtilerin dikkate alınması ve en kısa zamanda bir uzmana danışılması oldukça önemli. İşte obsesif kompülsif bozukluk nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir sorularının yanıtları…
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Obsesif kompülsif nedir?
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) uzman diliyle; insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur.
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Mantık dışı olduğu bilindiği halde bu düşünceler davranışa dönüşür ve tedavi edilmez ise yaşam kalitesini ciddi manada etkileyebilir.
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Obsesif kompülsif neden olur?
Obsesif kompülsif nedenleri arasında, genetik geçiş olasılığı üzerinde durulmaktadır. Beyin biyokimyasında serotonin adlı ileticinin işlevlerindeki aksamanın Obsesif-kompulsif bozukluk oluşumunda etkili olduğu görülmektedir.
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Çocukluk çağı ruhsal travmalarının bazı kişilerde OKB oluşumunu etkilediği gözlenmektedir. Kişilik yapısı olarak titiz, kuralcı, ayrıntıcı, mükemmeliyetçi özelliklere sahip olan kişiler obsesif-kompulsif bozukluğa yatkın kişiler olarak değerlendirilmektedir.
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Obsesif kompülsif belirtileri nelerdir?
Obsesif kompülsif yaygın belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Düşünceler takıntıya, takıntılar kaygıya dönüşür. Aşırı kaygılıysanız bu OKB belirtisi olabilir.
- Pislik veya mikrop bulaşmasından korkma,
- Başkasına zarar vermekten korkma
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- Hata yapmaktan korkma,
- Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkma,
- Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı, aşırı kuşku ve sürekli güvence ihtiyacı gibi belirtilerle ortaya çıkan takıntı bozukluğu olanların tedavi için bir psikiyatri uzmanına başvurması gerekir.
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Obsesif kompülsif nasıl tedavi edilir?
Danışılan uzmanın önerdiği ilaçlı tedaviler dışında, ilaçsız tedaviler arasında en çok etkili olanı “Bilişsel Davranışçı Tedavi”dir. Bu uygulamada davranışçı yöntemler kullanılır. Burada hedef rahatsızlık veren düşüncenin oluşturduğu kaygıyı söndürmek ve alışma durumunun oluşmasını sağlamaktır. Bu şekilde yapılan tedaviye alıştırma tedavileri adı verilir.
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Öte yandan uygulanan bilişsel tedavide ise amaç, rahatsız edici düşüncelerin oluşturduğu sorumluluk algısını azaltmaktır. Bilişsel ve davranışçı terapiler, hem hastalığın tedavisinde hem de özelikle nükslerin önlenmesinde çok önemli bir yer tutmakta, tedavide bazen tek başlarına bazen de ilaç tedavileri ile birlikte kullanılabilmektedirler. Bilişsel davranışçı tedaviler, tedavi seçenekleri arasında en önemli yeri tutmaktadır.