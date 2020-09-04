Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte kahve telvesini değerlendirmenin yolları...
Türk kahvesi ya da filtre kahve yaptıktan sonra ortaya çıkan telveyi çöpe atmak yerine çeşitli alanlarda yeniden kullanabilirsiniz.
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1
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Öğütülmüş kahve çekirdekleri, demlendikten sonra içerisindeki yağ ve aroma büyük ölçüde suya geçse de, telvede yeterli miktarda yağ ve koku kalır.
2
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Geriye kalan bu doğal malzemeyi farklı yerlerde değerlendirmeniz mümkün. İşte onlardan bazıları...
3
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Bitkilerinizin toprağına ekleyin
Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırıp bitkiye ekstra vitamin-mineral sağlayabilirsiniz.
4
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Kahve çekirdeği magnezyum, potasyum yönünden zengindir ve toprağa karıştığında da bitkiyi beslemeye yardımcı olur.
5
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Buzdolabındaki kötü kokuları önleyin
Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuyu önlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici olarak kullanabilirsiniz.
6
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Cildinize bakım yapın
Hassas ve kuru ciltler için önerilmemekle birlikte cilt bakım rutininde peeling kullananlar, Türk kahvesi telvesini birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp yüzüne peeling olarak uygulayabilir.
7
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Filtre kahve telvesini de (daha büyük parçacıklı olduğu için) vücudunuzda peeling amacıyla yine az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp ölü deriyi temizlemek için kullanabilirsiniz.
8
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Kokulu mum elde edin
Evde mum yapmayı seviyorsanız ya da kalan mumları eritip değerlendirmek istiyorsanız, hazırladığınız mum içerisine kahve telvesini karıştırıp, muma hoş bir kahve kokusu kazandırabilirsiniz.
9
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Tenceredeki lekeleri kolayca temizleyin
Kahve telvesini tencerelerde kalan lekeleri ovarak temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri ve kahve telvesi tencerenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır.
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Ek olarak, kesme tahtasındaki lekeleri çıkartmak için de deneyebilirsiniz.
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Selüliti gidermek için kullanın
Kahve gibi kafeinli içecekleri çok sık tüketmek selülite yol açsa da, cilde dışarıdan masaj yolu ile kafein içeren ürünleri kullanmak selülitin giderilmesini sağlar.
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Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz
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Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.
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Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.
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Karıncaları kovabilirsiniz
Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak istiyorsanız kimyasallar yerine karıncaların geçtiği noktalara kahve telvesi dökebilirsiniz.
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Karıncalar bu yöntem ile yavaş yavaş evinizi terk edeceklerdir.
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Zorlu lekeler için kullanın
Aşındırıcı ve asidik bir yapıya sahip olan kahveyi temizliktede kullanabilirsiniz. Bunun için kahve telvesini, bir miktar su ve sabunla karıştırıp yüzey temizliğinizi yapabilirsiniz. Zorlu lekelerle baş etmenizi kolaylaştıracaktır.
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Elinize bulaşan kötü kokuları giderebilirsiniz
Yemek yaptıktan sonra veya başka bir neden dolayı elinize istemediğiniz bir koku sindiyse, çözümü çok basit. Kahve telvesi bu konuda yardımcınız olacak.
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Elinize sinen kötü kokudan kurtulmak için kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovalayın ve ardından da yıkayın. Hem ellerinizi kokudan kurturacak hem de yumuşacık edecek.
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Yağ kalıntılarından kolayca kurtulun
Ocağınızda kalan yemek artıklarını da kahve telvesi ile temizleyebilirsiniz.
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Bunun için kahve telvesi süngerin yumuşak kısmına sürün ve lekeli bölgeyi hafifçe ovalamanız yeterli. Daha sonra güzelce silerek temizleyebilirsiniz.