MIS-C sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? Çocuklarda MIS-C hastalığı tanısı ve tedavisi

Nasıl tedavi edilir? Tedavisi hakkında bilgi MIS-C tanılı çocukların çoğu hastanede tedavi edilmelidir. Bazılarının pediatrik yoğun bakım ünitesinde tedaviye ihtiyacı olabilir. Tedavi genellikle destekleyici bakım ve etkilenen hayati organlarda kalıcı hasarı önlemek için iltihabı azaltıcı tedavileri içerir. Tedavi, semptomların tipine, şiddetine ve vücudun hangi organlarının ve bölümlerinin etkilendiğine göre değişir.



İnflamasyonu azaltmak için tedavi şunları içerebilir:

• Antikorlardan oluşan bir kan ürünü olan intravenöz immünoglobulin (IVIG)

• Steroid tedavisi

• İnflamasyona neden olabilen sitokin adı verilen yüksek protein seviyelerini düşürmeyi amaçlayan hedefe spesifik tedaviler.



Destekleyici bakım: Sıvı kaybı olan hastalarda damardan sıvı desteği, solunuma yardımcı olmak için oksijen(bazen mekanik solunum cihazı, çok nadir durumlarda da kalp ve akciğerlerin işini yapan bir makine kullanılarak ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), şokla ilgili düşük tansiyonu normalleştirmek veya kalp fonksiyonuna yardımcı olmak için kalp destek ilaçları, aspirin veya heparin gibi kan pıhtılaşması riskini azaltan ilaçlar kullanılabilir.



MIS-C ye eşlik eden bakteriyel bir enfeksiyon var ise antibiyotikler kullanılabilir.



MIS-C'nin bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak çocuğunuzun Covid-19 virüsü veya başka bir bulaşıcı enfeksiyon türü ile aktif bir enfeksiyona sahip olma ihtimali vardır.



MIS-C hastalığı tekrar eder mi?



Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veride yok.