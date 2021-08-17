Meyan kökü zayıflatır mı, nasıl tüketilir? İşte, meyan kökünün faydaları ve zararları
Dünyanın en eski bitkisel ilaçlarından biri olarak kabul edilen meyan kökü, meyan bitkisinin (Glycyrrhiza glabra ) kökünden gelmektedir. Batı Asya ve Güney Avrupa'ya özgü olan meyan kökü, çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmede ve şekerlemeler, içecekler, hatta ilaçların içeriğinde kullanılmaktadır. Peki, soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen meyan kökü aynı zamanda zayıflatır mı, nasıl tüketilir? İşte, meyan kökünün faydaları ve zararları…
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Bitkisel ilaçlardan sayılan meyan kökünün faydaları olduğu kadar sağlık açısından riskler de taşıyabilir. Bu nedenle meyan kökü kullanım şekli oldukça önemlidir. İşte, meyan kökü faydaları, zararları, kullanımına dair ayrıntıları bulabileceğiniz haberimizin detayları…
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Meyan kökü nerelerde, nasıl kullanılır?
Meyan kökünün tıbbi kullanımı, kökün firavunlar için tatlı bir içeceğe dönüştürüldüğü eski Mısır'a kadar uzanır. Ayrıca geleneksel Çin, Orta Doğu ve Yunan ilaçlarında mide rahatsızlığını yatıştırmak, iltihabı azaltmak ve üst solunum yolu problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır.
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Günümüzde ise birçok insan mide ekşimesi, asit reflü, sıcak basması, öksürük ve bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için meyan kökü kullanmaktadır.
Ek olarak, meyan kökü çayının boğaz ağrısını yatıştırdığı söylenirken, topikal jellerin akne veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddia edilmektedir.
Ayrıca meyan kökü bazı yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılır.
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Meyan kökünün faydaları nelerdir?
Meyan kökünün tatlı tadının yanı sıra antioksidan , antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri bulunur. Bu özelliği sayesinde meyan kökü ekstresi akne ve egzama dahil olmak üzere çeşitli cilt koşullarını tedavi etmek için kullanılır .
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Asit reflü ve hazımsızlığı azaltabilir
Meyan kökü ekstresi genellikle asit reflü , mide rahatsızlığı ve mide ekşimesi gibi hazımsızlık semptomlarını hafifletmek için kullanılır .
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Peptik ülser tedavisine yardımcı olabilir
Peptik ülserler midenizde, yemek borusunun alt kısmında veya ince bağırsakta gelişen ağrılı yaralardır. Meyan kökü ekstresi ve glisirizin, peptik ülserlerin tedavisine yardımcı olabilir .
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Üst solunum koşullarını kolaylaştırabilir
Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle hem meyan kökü ekstresi hem de çayı üst solunum yolu rahatsızlıklarına yardımcı olabilir.
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Çürüklere karşı koruma sağlayabilir
Meyan kökü, çürüklere yol açabilecek bakterilere karşı korunmaya yardımcı olabilir.
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Menopoz semptomlarını azaltır
Meyan kökü ekstresi, menopoz sırasında sıcak basmaları için bir tedavi olarak önerilmiştir .
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Meyan kökü zayıflatır mı?
Bazı araştırmalar meyan kökü ekstresinin vücut kitle indeksini (BMI) düşürdüğünü ve kilo kaybını desteklediğini gösteriyor. Yine de meyan kökünün tek başına zayıflattığını gösteren henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır.
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Meyan kökü zararları ve olası yan etkileri
Hem kronik kullanım hem de yüksek dozda meyan kökü ürünleri vücudunuzda glisirizin birikmesine neden olabilir.
Ek olarak, meyan kökü takviyelerinin ve çaylarının kısa süreli kullanımı yaygın olarak güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, yüksek dozlar olumsuz etkilere neden olabilir ve belirli sağlık sorunları olan kişilerin meyan kökü kullanımından kaçınması gerekebilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
Sonuç olarak, kronik ve yüksek dozlarda meyan kökü ürünleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tehlikeli semptomları tetikleyebilir.