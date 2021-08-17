Meyan kökü zayıflatır mı, nasıl tüketilir? İşte, meyan kökünün faydaları ve zararları

Meyan kökü zararları ve olası yan etkileri Hem kronik kullanım hem de yüksek dozda meyan kökü ürünleri vücudunuzda glisirizin birikmesine neden olabilir.



Ek olarak, meyan kökü takviyelerinin ve çaylarının kısa süreli kullanımı yaygın olarak güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, yüksek dozlar olumsuz etkilere neden olabilir ve belirli sağlık sorunları olan kişilerin meyan kökü kullanımından kaçınması gerekebilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.



Sonuç olarak, kronik ve yüksek dozlarda meyan kökü ürünleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tehlikeli semptomları tetikleyebilir.



Düşük potasyum seviyeleri



Yüksek tansiyon



Kas Güçsüzlüğü



Anormal kalp ritimleri