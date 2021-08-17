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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 - 15:02 | 

Meyan kökü zayıflatır mı, nasıl tüketilir? İşte, meyan kökünün faydaları ve zararları

Dünyanın en eski bitkisel ilaçlarından biri olarak kabul edilen meyan kökü, meyan bitkisinin (Glycyrrhiza glabra ) kökünden gelmektedir. Batı Asya ve Güney Avrupa'ya özgü olan meyan kökü, çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmede ve şekerlemeler, içecekler, hatta ilaçların içeriğinde kullanılmaktadır. Peki, soğuk algınlığına iyi geldiği bilinen meyan kökü aynı zamanda zayıflatır mı, nasıl tüketilir? İşte, meyan kökünün faydaları ve zararları…

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Bitkisel ilaçlardan sayılan meyan kökünün faydaları olduğu kadar sağlık açısından riskler de taşıyabilir. Bu nedenle meyan kökü kullanım şekli oldukça önemlidir. İşte, meyan kökü faydaları, zararları, kullanımına dair ayrıntıları bulabileceğiniz haberimizin detayları…

2Meyan kökü nerelerde, nasıl kullanılır

Meyan kökü nerelerde, nasıl kullanılır?

Meyan kökünün tıbbi kullanımı, kökün firavunlar için tatlı bir içeceğe dönüştürüldüğü eski Mısır'a kadar uzanır. Ayrıca geleneksel Çin, Orta Doğu ve Yunan ilaçlarında mide rahatsızlığını yatıştırmak, iltihabı azaltmak ve üst solunum yolu problemlerini tedavi etmek için kullanılmıştır.

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Günümüzde ise birçok insan mide ekşimesi, asit reflü, sıcak basması, öksürük ve bakteriyel ve viral enfeksiyonlar gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için meyan kökü kullanmaktadır.

Ek olarak, meyan kökü çayının boğaz ağrısını yatıştırdığı söylenirken, topikal jellerin akne veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddia edilmektedir.

Ayrıca meyan kökü bazı yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılır.

4Meyan kökünün faydaları nelerdir

Meyan kökünün faydaları nelerdir?

Meyan kökünün tatlı tadının yanı sıra antioksidan , antienflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri bulunur. Bu özelliği sayesinde meyan kökü ekstresi akne ve egzama dahil olmak üzere çeşitli cilt koşullarını tedavi etmek için kullanılır .

5Asit reflü ve hazımsızlığı azaltabilir

Asit reflü ve hazımsızlığı azaltabilir

Meyan kökü ekstresi genellikle asit reflü , mide rahatsızlığı ve mide ekşimesi gibi hazımsızlık semptomlarını hafifletmek için kullanılır .

6Peptik ülser tedavisine yardımcı olabilir

Peptik ülser tedavisine yardımcı olabilir

Peptik ülserler midenizde, yemek borusunun alt kısmında veya ince bağırsakta gelişen ağrılı yaralardır. Meyan kökü ekstresi ve glisirizin, peptik ülserlerin tedavisine yardımcı olabilir .

7Üst solunum koşullarını kolaylaştırabilir

Üst solunum koşullarını kolaylaştırabilir

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal etkileri nedeniyle hem meyan kökü ekstresi hem de çayı üst solunum yolu rahatsızlıklarına yardımcı olabilir.

8Çürüklere karşı koruma sağlayabilir

Çürüklere karşı koruma sağlayabilir

Meyan kökü, çürüklere yol açabilecek bakterilere karşı korunmaya yardımcı olabilir.

9Menopoz semptomlarını azaltır

Menopoz semptomlarını azaltır

Meyan kökü ekstresi, menopoz sırasında sıcak basmaları için bir tedavi olarak önerilmiştir .

10Meyan kökü zayıflatır mı

Meyan kökü zayıflatır mı?

Bazı araştırmalar meyan kökü ekstresinin vücut kitle indeksini (BMI) düşürdüğünü ve kilo kaybını desteklediğini gösteriyor. Yine de meyan kökünün tek başına zayıflattığını gösteren henüz yeterli çalışma bulunmamaktadır.

11Meyan kökü zararları ve olası yan etkileri

Meyan kökü zararları ve olası yan etkileri

Hem kronik kullanım hem de yüksek dozda meyan kökü ürünleri vücudunuzda glisirizin birikmesine neden olabilir.

Ek olarak, meyan kökü takviyelerinin ve çaylarının kısa süreli kullanımı yaygın olarak güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, yüksek dozlar olumsuz etkilere neden olabilir ve belirli sağlık sorunları olan kişilerin meyan kökü kullanımından kaçınması gerekebilir. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Sonuç olarak, kronik ve yüksek dozlarda meyan kökü ürünleri aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tehlikeli semptomları tetikleyebilir.

Düşük potasyum seviyeleri

Yüksek tansiyon

Kas Güçsüzlüğü

Anormal kalp ritimleri

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