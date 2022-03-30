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Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir? İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

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Medine hurması koyu kahverengi ve tatılığıyla bilinen kaliteli hurma çeşitlerindendir. Antioksidan ve antienflamatuar faydalarının sayesinde Medine hurması zengin bir şifa kaynağıdır. Peki, Medine hurması neye iyi gelir, faydaları nelerdir? İşte, Medine hurması hakkında merak edilenler...

1/6Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

Uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen Medine hurması faydaları ile dikkat çekiyor. Gün içinde enerji veren ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan Medine hurması faydaları, kullanımı ve merak edilenler haberimizde...

2/6Medine hurması faydaları nelerdir

Medine hurması faydaları nelerdir?

Medine hurması; vitamin, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. İşte, Medine hurması faydaları hakkında bazı bilgiler...

- Enerji veren karbonhidratları içerir. Bu nedenle vücut için gerekli enerjiyi sağlar.

- Hurma, iyi sindirimi desteklemeye ve geçici kabızlıkla mücadeleye yardımcı olur . Lif oranı yüksek gıdalar ayrıca bağırsakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

3/6Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

Kansızlığa iyi gelir.

Zengin amino asitler içermesi sayesinde kan basıncını düşürür ve eklem ağrılarını azaltır.

Medine hurması antioksidanlar açısından zengindir.

Potasyum içeriği kan basıncını ve serebrovasküler kaza (inme) riskini azaltır.

4/6Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

Kalp ve beyin sağlığına faydalıdır.

Yağ yakımını hızlandırır.

Doğum sancısını azaltır.

Anne sütünün arttırır.

5/6Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

Kanser gibi hastalıkların önlenmesinde faydalıdır.

Medine hurmasını düzenli olarak yemek, kalsiyum ve fosfor alımınızı artırmanın bir yoludur.

Cilt bakım kremlerinize dahil edildiğinde, donuk cildi tedavi etmek için çok etkili bir tedavidir, aynı zamanda ince çizgileri ve kırışıklıkları da azaltır.

6/6Medine hurması nasıl tüketilir

Medine hurması nasıl tüketilir?

Tek başına da tüketilebilen Medine hurması aynı zamanda tatlı tariflerinde şeker yerine kullanılabiliyor. Medine hurması; vitamin, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Her gün sabahın erken saatlerinde veya öğün aralarında 2 ila 3 hurma yemek tavsiye edilir.

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