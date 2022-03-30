Medine hurması neye iyi gelir, nasıl tüketilir? İşte, şifa kaynağı Medine hurması faydaları

Medine hurması faydaları nelerdir?

Medine hurması; vitamin, lif ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. İşte, Medine hurması faydaları hakkında bazı bilgiler...



- Enerji veren karbonhidratları içerir. Bu nedenle vücut için gerekli enerjiyi sağlar.



- Hurma, iyi sindirimi desteklemeye ve geçici kabızlıkla mücadeleye yardımcı olur . Lif oranı yüksek gıdalar ayrıca bağırsakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur.