Maydanoz suyu nelere iyi gelir, nasıl yapılır? Maydanoz suyunun faydaları
Maydanoz, salatalarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmezlerinden. Her mevsim bulunan maydanoz aynı zamanda yüksek C vitamini içeriğine sahip. Peki ya maydanoz suyu nelere iyi gelir, nasıl yapılır? İşte maydanoz suyunun faydaları...
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Vitamin deposu olmasının yanı sıra maydanoz ve suyunun pek çok faydası olduğunu belirten Diyetisyen Serkan Tutar, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Maydanoz suyunun faydaları
Maydanoz içerisinde bulunan A vitamini ile göz sağlığı içinde önemli bir besin kaynağıdır.
Folik asit içeriği yüksek olan maydanoz, sinir sisteminin daha düzenli çalışmasında da önemli bir göreve sahiptir.
Antioksidan özelliği olan maydanoz, vücuda zarar veren serbest radikalleri vücuttan atarak yaşlanmaya karşı etkilidir. Ayrıca bağışıklık sistemi güçlendiricidir.
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Maydanoz suyu içerisinde bulunan yüksek kloroil ile kanı artırarak oksijenin metabolize edilmesini sağlıyor. Ayrıca böbrek, karaciğer ve idrar yollarının temizlenmesine yarıyor.
Özellikle ödem sıkıntısı olan bireylerin vücutlarındaki fazla suyun atılması için maydanoz suyu kesin çözüm olmakla birlikte sürekli olarak içilmesi önerilmez. Çünkü belirli bir düzeyde içilen maydanoz suyu vücudunuzda ödem olmadığında, vücudunuzun ihtiyacı olan suyun da atılmasına neden olur.
Mide ve barsak problemi olan bireylerin maydanoz suyu içmesi ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının azaldığı bir gerçektir. Ayrıca şişkinlik için de belirli sıklıklarda içilebilir.
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Maydanoz suyu nasıl yapılır?
Beslenme ve Diyet Uzmanı / Klinik Diyetisyen Derya Fidan, maydanoz detoksunun nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:
Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin.
Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin.
Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon pürüzsüz hale gelerek hazır olacaktır.