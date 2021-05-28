Maydanoz suyu nelere iyi gelir, nasıl yapılır? Maydanoz suyunun faydaları

Maydanoz suyu içerisinde bulunan yüksek kloroil ile kanı artırarak oksijenin metabolize edilmesini sağlıyor. Ayrıca böbrek, karaciğer ve idrar yollarının temizlenmesine yarıyor.



Özellikle ödem sıkıntısı olan bireylerin vücutlarındaki fazla suyun atılması için maydanoz suyu kesin çözüm olmakla birlikte sürekli olarak içilmesi önerilmez. Çünkü belirli bir düzeyde içilen maydanoz suyu vücudunuzda ödem olmadığında, vücudunuzun ihtiyacı olan suyun da atılmasına neden olur.



Mide ve barsak problemi olan bireylerin maydanoz suyu içmesi ile sindirim sistemi rahatsızlıklarının azaldığı bir gerçektir. Ayrıca şişkinlik için de belirli sıklıklarda içilebilir.