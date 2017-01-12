Lezzetli balık yemenin püf noktaları

Kış sezonunun gelmesiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Sofralarda balık şöleninin yaşanacağı bu dönemde, Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant lezzetli balık yemenin de püf noktaları var diyerek “Denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirilmeli” uyarısında bulundu ve lezzetli balık yemenin püf noktalarını sıraladı.