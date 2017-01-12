Şef Cengiz Nalbant lezzetli balık yemenin de püf noktaları var diyor...
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Kış sezonunun gelmesiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Sofralarda balık şöleninin yaşanacağı bu dönemde, Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant lezzetli balık yemenin de püf noktaları var diyerek “Denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirilmeli” uyarısında bulundu ve lezzetli balık yemenin püf noktalarını sıraladı.
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Nalbant, kömür ızgarasında pişirilen balığın sağlık ve lezzet açısından daha uygun olduğunu vurgulayarak, balık yemenin püf noktalarını balıkseverler için açıkladı.
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Lezzetli balık yemenin püf noktaları şöyle…
Balığın lezzetini alabilmek için mevsiminde yiyin.
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Balığı kılçığıyla pişirin. Kılçığıyla pişirilen balıklar daha lezzetli olur.
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Balık eti çok narindir. Bu yüzden denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.
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Balığı ızgara olarak tercih edin. Sağlık ve lezzet açısından en uygun pişirme yöntemidir.
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Balığınızı usta ellerden çıkan kaliteli mekanlarda yiyin.