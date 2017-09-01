Kurban Bayramı'na özel 7 bölgeden 7 yöresel tarif

Sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz bayram sofralarına, kurban eti ile en güzel lezzetleri taşıyabilirsiniz. Bu bayramda damağınızı tatlandıracak 7 bölgeden 7 yöresel tarif...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mutfaktaki yaratıcılığınızı biraz zorlayarak kurban eti ile yapabileceğiniz farklı lezzetler var. Siz de sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz bayram sofralarına, geleneksel Türk mutfağının en güzel lezzetlerini taşıyabilirsiniz. Yemektarifleri.com, bu bayramda damağınızı tatlandıracak 7 bölgeden 7 yöresel tarifi sunuyor.
2
Abone Ol
Akdeniz Bölgesi: Sini Köfte Tarifi
Malzemeler:
• 500 gram kıyma • 1 adet soğan • 1,5 su bardağı köftelik bulgur • 1 çorba kaşığı domates salçası • 1 çay kaşığı pul biber • 1 çay kaşığı karabiber • 1 çay kaşığı kimyon • Tuz
Yapılışı:
• Soğanı soyup rendeleyin. • Bulguru yıkayıp süzün. • Kıymayı çukur bir kaba alıp bulgur, soğan, salça, tuz ve baharatı ilave edin. • Malzemeleri birbirine yedirinceye kadar yoğurun. • Hazırladığınız köfte harcını yağlanmış kare fırın kabına yayın. • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. • Kare şeklinde dilimleyip servis yapın.
3
Abone Ol
Doğu Anadolu Bölgesi: Sac Kavurma Tarifi
Malzemeler:
• 1 kilo kuzu eti • 2 adet orta boy kuru soğan • 2 adet sivribiber • 2 adet domates • Kuyruk yağı (yoksa 1 bardak sıvı yağ) • Tuz • Karabiber • Pul biber
Yapılışı:
• Kuyruk yağını küçük küçük parçalar hâlinde doğrayıp saca koyun. • Erimeye başlayınca etleri koyun. • Etler suyunu salıp çekene kadar kapağı kapalı şekilde pişirin. • Kenarından yarım bardak sıcak su döküp onu da çekmesini sağlayın. • Suyunu çekince piyazlık doğranan soğanları ilave edin. • 5 dakika kapağı kapalı şekilde arada açarak karıştırın. • Biberleri ekleyin. Biberleri yumuşayana kadar pişirin. • Küp küp doğranan domatesleri ekleyin. • Domatesler eriyene kadar pişirin. • Pişmeye yakın tuz ve baharatları ekleyin.
4
Abone Ol
Ege Bölgesi: İzmir Köftesi Tarifi
Malzemeler:
• 1 kilo kuzu kıyma • 2 baş soğan • 2 dilim bayat ekmek içi • 1 demet maydanoz • 1 çorba kaşığı katı yağ • 1 tatlı kaşığı salça • 1 çay kaşığı karabiber • Yarım çay kaşığı kimyon • 3 bardak su • 1 yumurta • Tuz
Yapılışı:
• Kıymaya ufalanmış ekmeği, ince doğranmış maydanozu, karabiberi, tuzu, rendelenmiş soğanı ve yumurtayı ekleyerek yoğurun. • Bunları parçalara ayırıp parmak büyüklüğünde yuvarlayın. • Tepsiye dizerek fırına sürün. • Piştikten sonra küçük bir kaba alıp katı yağda kavurduğunuz salça ve una 3 bardak su koyup, 10 dakika kaynattıktan sonra köftelerin üzerine dökün. • Bir müddet de böyle kaynatıp arzu ettiğiniz garnitür ile servis yapın.
5
Abone Ol
İç Anadolu Bölgesi: Ankara Tavası Tarifi
Malzemeler:
• 500 gram kuzu eti • 2 yemek kaşığı tereyağı • 2 adet havuç • 1 su bardağı bezelye • Yarım demet dereotu • 1 çay fincanı yoğurt • 1 çay bardağı un • 3 adet yumurta • Karabiber • Tuz
Yapılışı:
• Yıkayıp süzdüğünüz eti tencereye koyun. • Üzerine margarin, karabiber, tuz, arpacık soğanı ilave ederek kavurun. • Havuçları halka şeklinde doğrayıp, etin üzerine koyun. • Bezelye ve doğranmış dereotu ekleyip, 2 bardak su ilave edin. • Kısık ateşte pişen eti fırın kabına yerleştirin. • Ayrı bir kapta un, yumurta ve yoğurdu çırpın. • Hazırladığınız sosu etin üzerini kapatacak şekilde dökün. • 175 derecelik fırında 20 dakika pişirin. • 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.
6
Abone Ol
Marmara Bölgesi: Pazılı Kuzu Kapama Tarifi
Malzemeler:
• 5-6 parça kemikli kuzu eti • 4-5 sap taze soğan • 4 pazı yaprağı • 2-3 diş sarımsak • 45 gram tereyağı • 1 su bardağı su • Tuz
Yapılışı:
• Tereyağını tavada eritin. • Etleri ekleyip çevirerek hafif kızartın ve yayvan bir tencereye alın. • Soğanların yeşil saplarını kıyıp tereyağında hafif soteleyin. • Pazı yapraklarını iri iri doğrayın. • Soğan ve pazıları etlerin üzerine yayın. • Sarımsakları soyup ikiye kesin ve etlerin üzerine serpiştirin. • Suya bir miktar tuz ekleyip karıştırın ve tepsiye ilave edin. • Kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirin. • Sıcak olarak servis yapın.
7
Abone Ol
Karadeniz Bölgesi: Bolu Orman Kebabı Tarifi
Malzemeler:
• 1 kilo kemiksiz kuzu eti • 1 çorba kaşığı yağ • 1 tatlı kaşığı kekik • 1 baş soğan • 1 bardak su • 1 tatlı kaşığı tuz
Mantar malzemesi:
• 1 kg Kanlıca mantarı • 1 çorba kaşığı tereyağı • 1 adet küçük soğan • 1/2 demet maydanoz • Karabiber • Tuz • 1/2 adet limon
Yapılışı:
• Yağı hafifçe eritip, ince doğranmış soğanı 2-3 dakika çevirin. • Etleri ilave edin, hızlı ateşte çevirdikten sonra altını kısın. • 1 bardak ılık suyu da ekleyin. • Etler suyunu çekince tuz, kekik ve karabiber ekleyin. • Pişen etleri bir tepsiye alın. • Aşağıdaki tarife göre hazırlanmış mantarları etlerin üzerine dökün. • İnce kıyılmış maydanoz serpin. • Sıcak olarak servis yapın.
Mantarın hazırlanışı:
• Mantarların saplarını kesin, bol suda yıkayıp süzün. • Kaynayan tuzlu ve içine limon sıkılmış suya atıp beş dakika kadar haşladıktan sonra yine süzün. • Mantarları dörde bölüp, bir tencerede hafifçe kızdırdığınız tereyağına katın. • Bir dakika kadar sote edip, tuz ve biberi ilave edin. • 5-6 dakika karıştırarak kavurun.
8
Abone Ol
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep Baklavası Tarifi
Malzemeler: • 2 adet yumurta • 1 çay bardağı süt • 1 çay bardağı sıvıyağ • 2 yemek kaşığı sirke • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu • 1/2 çay bardağı su • Aldığı kadar baklavalık un
Açmak için: • Nişasta
İçi için: • Çekilmiş antep fıstığı veya ceviz
Şerbeti için: • 5 su bardağı şeker • 4 su bardağı su • 1 dilim limon
Üzeri için: • 150 gram tereyağı
Yapılışı:
• Derin bir kaba yumurtaları kırın. Sütü, sıvıyağını, sirkeyi ve suyu ekleyerek güzelce çırpın. • 1 yemek kaşığı limon suyunu, 14-15 yemek kaşığı kadar tepeleme unu ve bir tutam da kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun. • Hamuru 45 bezeye bölüp, çay tabağı büklüğünde açın. • 10’ar adet üst üste koyup tekrar tepsi büyüklüğünde açın. • Tepsiyi yağlayıp açılan yufkayı serin. Her açılan beze arasına bol nişasta ekleyin. • Bu işlemi tüm bezeler bitinceye kadar yapın ve ikinci yufkanın üzerine bolca fıstık serpip diğer yufka ile kapatın. • Tepsi bittikten sonra son yufkayı da serin, bıçağın tersi ile kenarlarını düzeltin. • Baklava şeklinde dilimleyerek, üzerine tereyağı sürüp 170 derece fırında kızartın. • Şerbeti de önceden pişirip soğuttuktan sonra tepsiye dökün. • Üzerini antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.