Kurban Bayramı'na özel 7 bölgeden 7 yöresel tarif

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep Baklavası Tarifi Malzemeler:

• 2 adet yumurta

• 1 çay bardağı süt

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 2 yemek kaşığı sirke

• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1/2 çay bardağı su

• Aldığı kadar baklavalık un



Açmak için:

• Nişasta



İçi için:

• Çekilmiş antep fıstığı veya ceviz



Şerbeti için:

• 5 su bardağı şeker

• 4 su bardağı su

• 1 dilim limon



Üzeri için:

• 150 gram tereyağı



Yapılışı:



• Derin bir kaba yumurtaları kırın. Sütü, sıvıyağını, sirkeyi ve suyu ekleyerek güzelce çırpın.

• 1 yemek kaşığı limon suyunu, 14-15 yemek kaşığı kadar tepeleme unu ve bir tutam da kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun.

• Hamuru 45 bezeye bölüp, çay tabağı büklüğünde açın.

• 10’ar adet üst üste koyup tekrar tepsi büyüklüğünde açın.

• Tepsiyi yağlayıp açılan yufkayı serin. Her açılan beze arasına bol nişasta ekleyin.

• Bu işlemi tüm bezeler bitinceye kadar yapın ve ikinci yufkanın üzerine bolca fıstık serpip diğer yufka ile kapatın.

• Tepsi bittikten sonra son yufkayı da serin, bıçağın tersi ile kenarlarını düzeltin.

• Baklava şeklinde dilimleyerek, üzerine tereyağı sürüp 170 derece fırında kızartın.

• Şerbeti de önceden pişirip soğuttuktan sonra tepsiye dökün.

• Üzerini antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

