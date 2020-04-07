Koronavirüse karşı ev temizliği nasıl yapılmalı?

Astım ve alerjik nezleye sahip çocuğunuz varsa… Prof. Dr. Akçay “Evde kaldığımız bu günlerde çocukların da evde olması nedeniyle temizlik yapılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü alerjik nezleli çocukların burunları, astımlı çocukların akciğerleri çok hassastır. Özellikle klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle alerjik nezleli ve astımlı çocuklarda tetiklemeye neden olabilir. Bunun sonucu olarak burun tıkanması, hapşırmalar, nefes sıkışması öksürmeye neden olabilir. Bu da acil servise başvurmaya neden olabilir. Bu da bu dönemde riskli olacaktır. Bu nedenlerden dolayı özellikle çocukların evde olduğu bu dönemde temizlik yapılırken hidrojen peroksit içeren çamaşır suların kullanması faydalı olacaktır”dedi.