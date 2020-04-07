Koronavirüse karşı ev temizliği nasıl yapılmalı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Herkes çok endişeli ve evden dışarı çıkmayarak salgının kötü sonuçlara neden olmasını önlemeye çalışıyor. Evden dışarı çıkmayınca herkes evini havalandırıyor ve temizliğe daha çok önem veriyor.
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Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinin evdeki hava kalitesini de olumsuz etkilememesi gerekiyor. Uzun süre evde olmak zorunda olduğumuz bu dönemde kullanılacak dezenfeksiyon malzemelerini iyi seçmek gerekiyor.
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Peki temizlik yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, astım hastası ve alerjik çocukların bu temizlikten etkilenmemesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sıraladı.
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Dezenfeksiyon nedir?
Dezenfeksiyon denilince canlı ya da cansız yüzeylerdeki hastalık yapan mikroorganizmaları uzaklaştıran ya da öldüren kimyasal maddelerle yapılan temizlik akla gelir. Zeminlerin dezenfeksiyonu içinse sıklıkla çamaşır suları kullanılır.
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Koronavirüsten korunmak için evde nasıl bir temizlik yapılması öneriliyor?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, koronavirüse karşı bir rehber yayınladı ve sık sık bu rehber yenileniyor. Bu rehberde, yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özelliklerine de yer veriliyor. Temizlik yapılmadan önce temizlik yapılacak odayı bir süre havalandırmak ve sonrasında temizliğe başlamak gerekiyor.
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Covid-19 rehberine göre zeminler ve duvarların, hidrojen peroksit ile temizlenmesinin yeterli olduğu açıklanıyor. Kokusunun fazla olmaması, toksik olmaması, deterjan özelliği ve yüzeyde organik madde varlığında da aktif olmayı sürdürmesi nedeniyle temizleme özelliği olduğu ve çevre dostu olması nedeniyle avantajlı olduğu bildiriliyor.
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Çamaşır sularını kullanmadan önce son kullanma tarihinin geçip geçmediğine bakılması ve geçmişse kullanılmaması tavsiye ediliyor.
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Prof. Dr. Ahmet Akçay, yapılan araştırmalara göre kirli çamaşırların elde çırpılmaması gerektiğini, çırpıldığı takdirde virüslerin etrafa yayılmasına neden olunabileceğine değiniyor, çamaşırlar mümkün olduğu kadar yüksek ısıda yıkanmasını ve çamaşırların taşındığı sepetlerinse hidrojen peroksit içeren çamaşır suları ile silinerek temizlenebileceğini söylüyor.
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Halı ve perdeler nasıl temizlenmeli?
Mümkün olduğu kadar halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür kontaminasyonu gidermek gerekir ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekir. Eşyalar yıkanabiliyorsa, eşyalar için en sıcak su ayarını kullanarak eşyaları üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkayın ve ardından eşyaları tamamen kurutmak gerekir.
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Astım ve alerjik nezleye sahip çocuğunuz varsa…
Prof. Dr. Akçay “Evde kaldığımız bu günlerde çocukların da evde olması nedeniyle temizlik yapılırken çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü alerjik nezleli çocukların burunları, astımlı çocukların akciğerleri çok hassastır. Özellikle klorlu çamaşır suları kokuları nedeniyle alerjik nezleli ve astımlı çocuklarda tetiklemeye neden olabilir. Bunun sonucu olarak burun tıkanması, hapşırmalar, nefes sıkışması öksürmeye neden olabilir. Bu da acil servise başvurmaya neden olabilir. Bu da bu dönemde riskli olacaktır. Bu nedenlerden dolayı özellikle çocukların evde olduğu bu dönemde temizlik yapılırken hidrojen peroksit içeren çamaşır suların kullanması faydalı olacaktır”dedi.
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Yanı sıra çöp torbaları atılırken eldiven giyilmesi ve çöp atıldıktan sonra eldivenin çıkarılması ve ellerin en az 20-30 saniye sabunlu su ile yıkanması faydalı olacaktır.
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Hidrojen peroksit içeren çamaşır sularını 4 litre suya 1 çay bardağı ekleyerek kullanım sağlayabilirsiniz.