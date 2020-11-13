Konktakt lens kullanırken nelere dikkat edilmeli?

En çok miyop ve hipermetrop kusurlarının düzeltilmesinde tercih ediliyor Günümüzde en çok miyop ve hipermetrop gibi refraksiyon kusurlarının düzeltilmesi için kontakt lens kullanımı tercih edilmektedir. Ancak tüm dünyada 45 yaş üstü popülasyonun artması ve yakını görmede bozulmanın daha da yaygın hale gelmesiyle, yeni jenerasyon multifokal yani çok odaklı kontakt lensler üretilmeye başlandı. Bu lensler hastaların hem yakını hem de uzağı görmesini sağlayarak, onların günlük faaliyetlerde gözlüğe ihtiyaçlarının kalmamasını sağlamaktadır.