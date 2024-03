Kolajen üretimi nasıl artar? İşte kolajen üretimini destekleyen 9 muhteşem besin…

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kolajen üretiminde bir diğer önemli faktör yeterli miktarda C vitamini tüketilmesi. Kolajen sentezlenirken diğer birçok protein gibi yardımcı besin öğelerine ihtiyaç duyuyor. Kolajen üretiminde başrolü üstlenen besin ögesi de kesinlikle C vitamini. Bu sebeple C vitamininden zengin tere, semizotu, ıspanak, maydanoz ve roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenme listenize mutlaka eklemelisiniz.