Kolajen üretimi nasıl artar? İşte kolajen üretimini destekleyen 9 muhteşem besin…

Vücudumuz, yaşadığımız süre boyunca kolajen üretmeye devam ediyor ancak 25’li yaşlardan itibaren kolajen üretimi azalmaya başlıyor. 35’li yaşlardan sonra ise kolajenin azalma hızı artıyor. Yaşa bağlı üretimin azalmasının yanı sıra sigara kullanımı, güneş ışınları, hava kirliliği ve şeker tüketimi de vücudun kolajen üretimini olumsuz yönde etkiliyor.

Kolajen eksikliğinin etkileri en çok cildimizde görülüyor. Cilt matlaşıyor, kırışıklıklar ortaya çıkıyor, sarkmaya başlıyor. Dişlerde, tırnaklarda, eklem kıkırdaklarından tendonlara kadar pek çok dokuda ve organda hasarlar meydana geliyor.

Beslenmenize kolajenden zengin bazı besin öğelerini dahil ederek, bu proteinin kolay ve hızlı şekilde artmasını sağlayabilirsiniz. İşte kolajen üretimini arttıran 9 muhteşem besin…