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Kolajen üretimi nasıl artar? İşte kolajen üretimini destekleyen 9 muhteşem besin…

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Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 09:04

Kolajen yaygın olarak sadece cilt için çok faydalı bir ‘kozmetik harika’ olarak bilinse de aslında tüm vücudumuzun sağlıklı olmasında ciddi rol oynayan bir protein. Son yıllarda kolajen takviyeleri bir hayli popüler hale geldi. Ancak beslenme listenize kolajenden zengin bazı besin öğelerini ekleyerek bu proteinin hızlı bir şekilde artmasını sağlayabilirsiniz

1/11Kolajen üretimi nasıl artar İşte kolajen üretimini destekleyen 9 muhteşem besin…

Kolajen; deri, kas, kemik tendon ile bağlar, diş ve gözler başta olmak üzere neredeyse tüm organların en önemli yapı taşı olarak adlandırılan bir protein çeşididir. Temel görevi vücuttaki kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek olan kolajen, aynı zamanda başta cilt olmak üzere tüm dokuların güçlü ve esnek kalmalarını sağlıyor.

Kolajen cilde nem, esneklik ve ışıltı kazandırıyor, diş ve tırnakları besliyor, saç köklerini güçlendiriyor, damarlarda kan dolaşımını hızlanmasını sağlıyor, eklemleri onarıyor. Kelimenin tam anlamıyla faydaları saymakla bitmiyor.

2/11Kolajen üretimi nasıl artar İşte kolajen üretimini destekleyen 9 muhteşem besin…

Vücudumuz, yaşadığımız süre boyunca kolajen üretmeye devam ediyor ancak 25’li yaşlardan itibaren kolajen üretimi azalmaya başlıyor. 35’li yaşlardan sonra ise kolajenin azalma hızı artıyor. Yaşa bağlı üretimin azalmasının yanı sıra sigara kullanımı, güneş ışınları, hava kirliliği ve şeker tüketimi de vücudun kolajen üretimini olumsuz yönde etkiliyor.

Kolajen eksikliğinin etkileri en çok cildimizde görülüyor. Cilt matlaşıyor, kırışıklıklar ortaya çıkıyor, sarkmaya başlıyor. Dişlerde, tırnaklarda, eklem kıkırdaklarından tendonlara kadar pek çok dokuda ve organda hasarlar meydana geliyor.

Beslenmenize kolajenden zengin bazı besin öğelerini dahil ederek, bu proteinin kolay ve hızlı şekilde artmasını sağlayabilirsiniz. İşte kolajen üretimini arttıran 9 muhteşem besin…

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3/11YUMURTA BEYAZI

YUMURTA BEYAZI

Yumurtanın beyazı, uzmanlar tarafından en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak adlandırılıyor çünkü glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri içeriyor. Yumurta beyazı tek başına tüketmek yerine sarısı ile birlikte yemek kolajen desteğinin yanında yüksek protein ve sağlıklı yağ da sağlıyor.

4/11KEMİK SUYU

KEMİK SUYU

Kemik suyunun harika bir kolajen kaynağı olduğunu bilmeyen yoktur. İçerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asitlerle mükemmel bir kolajen kaynağı olan kemik suyu, vücutta azalan kolajeni çoğaltmak için ideal bir alternatif.

Uzmanlar, kemik suyu tüketiminin kan kolesterol düzeylerini arttırabileceğinin altını çiziyor ve kalp-damar hastalığı veya kolesterol yüksekliğiyle ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa bu besini tüketirken çok dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

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5/11KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Kolajen üretiminde bir diğer önemli faktör yeterli miktarda C vitamini tüketilmesi. Kolajen sentezlenirken diğer birçok protein gibi yardımcı besin öğelerine ihtiyaç duyuyor. Kolajen üretiminde başrolü üstlenen besin ögesi de kesinlikle C vitamini. Bu sebeple C vitamininden zengin tere, semizotu, ıspanak, maydanoz ve roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenme listenize mutlaka eklemelisiniz.

6/11TURUNÇGİLLER

TURUNÇGİLLER

C vitamini denince akla hemen turunçgiller geliyor. Portakal, mandalina ve limon gibi turunçgiller, yüksek C vitamini içerikleriyle kolajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor.

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7/11KIRMIZI VE MOR MEYVELER

KIRMIZI VE MOR MEYVELER

Bir diğer C vitamini deposu besin grubu ise kırmızı ve mor meyveler; çilek, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini… Özellikle çilek içerdiği bir antioksidan çeşidi olan ellajik asit sayesinde sadece kolajen üretimini desteklemekle kalmıyor, kolajenin yıkımına karşı da koruyucu etki gösteriyor.

8/11SARIMSAK

SARIMSAK

Kolajen üretimini destekleyen besin ögelerinden biri de sülfür. Sülfür ise sarımsakta bol miktarda bulunuyor. Yapılan çalışmalar, sülfür açısından zengin olmayan şekilde beslenen hayvanlarda kolajen üretiminin daha az olduğunu ortaya koydu.

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9/11SU YOSUNU

SU YOSUNU

Kolajen proteini, başlıca glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşuyor. Beslenme listenizi bu aminoasitlerden yana zenginleştirmek de haliyle kolajen üretimini arttırıyor. Su yosunu denince kulağa her ne kadar ilginç gelse de, spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşidi ve kurutulmuş halde satılıyor. Bu besini meyse sularına, süt ya da yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz.

10/11JELATİN

JELATİN

“Jelatin mi?” dediğinizi duyar gibiyiz… Jelatin, kolajenden türetilmiş bir protein türüdür. Bu sebeple uzmanlar tarafından kolajen üretimini arttıran besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Jelatini pişirme esnasında kullanarak çorba, güveç gibi yemeklere katabilirsiniz.

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11/11MORİNA BALIĞI

MORİNA BALIĞI

Morina balığı da glisin ve prolin gibi amino asitlerden çok zengin bir balık türüdür ve bu sebeple kolajken üretimine destek oluyor. Morina bağlığı ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin ögelerini de içeriyor.

 

 

 

 

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