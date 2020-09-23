Kolajen nedir ve ne işe yarar? İşte kolajenle ilgili bilinmesi gerekenler

Birçok kolojen tipi olmasına rağmen %80'i oluşturan ve büyük önem taşıyan tip 1,2,3,4,5 kolojenlerin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kolojen çeşitlerinin farklı görevleri bulunmaktadır. Tip 1 ve tip 3 kolojeni cilt ve doku kolojeni olarak kullanılırken, tip 2 kolojeni kemik ve kıkırdaklar için kullanılır. Kolojen desteği alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolojeni peptit olarak tercih etmektir. Çünkü bağırsaklarımızdan molekül ağırlığı 2000-3000 daltonun üstünde olan kolojen molekülleri emilememektedir.