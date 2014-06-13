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Klasik tarzda giyinen babalara hediye önerileri

#Baba#Alışveriş#Babalar Günü

Klasik tarzda giyinen babanıza alabileceğiniz hediye çeşitlerini sizler için derledik.

1/19Kol düğmesi

Kol düğmesi

Babanıza hem günlük hayatında hem iş yaşamında rahatlıkla kullanabileceği bir çift kol düğmesi hediye ederek onu çok mutlu edebilirsiniz.

2/19Kol düğmesi

Kol düğmesi

3/19Kravat

Kravat

Babanızın gömleklerinin rengine uygun olarak alacağınız bir kravat baktıkça sizi hatırlamasını sağlayacak hediyelerden biri olabilir.

4/19Kravat

Kravat

5/19Pantolon

Pantolon

Bütün hafta toplantıdan toplantıya koşturup duran bir babanız varsa, ona alacağınız klasik kesim bir pantolon vazgeçilmezleri arasında yer alacaktır.

6/19Pantolon

Pantolon

7/19Saat

Saat

Babanıza alacağınız güzel bir kol saati ona şıklığın keyfini yaşatacak harika bir hediye olacak.

8/19Saat

Saat

9/19Saat

Saat

10/19Kemer

Kemer

Kıyafetlerin mükemmel tamamlayıcısı olan kemerler Babalar Günü için ideal hediye alternatifleri arasında.

11/19Kemer

Kemer

12/19Ayakkabı

Ayakkabı

Bugüne kadar adımlarınızın yere sağlam basmasında desteğini asla esirgemeyen babanıza alacağınız klasik ve şık bir ayakkabı onun için unutamayacağı bir hediye olacaktır.

13/19Ayakkabı

Ayakkabı

14/19Ayakkabı

Ayakkabı

15/19Ceket

Ceket

Babanızın tarzına biraz daha prestij katmaya ne dersiniz? Ona alacağınız şık bir ceket dolabında bulunan giysiler arasından favorisi olacaktır.

16/19Ceket

Ceket

17/19Ceket

Ceket

18/19Güneş gözlüğü

Güneş gözlüğü

Babanıza hediye edeceğiniz şık bir gözlük, içinde bulunduğumuz yaz aylarında onun en vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alacaktır.

19/19Güneş gözlüğü

Güneş gözlüğü

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#Baba#Alışveriş#Babalar Günü