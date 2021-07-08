Kemik suyunun faydaları ve zararları nelerdir? Kemik suyu tüketimi ve vücuda etkileri
Kemik suyu, hayvanların bağ dokuları ve kemikleri kaynatılarak yapılmaktadır. Kemik suyu soslarda ve çorbalarda yaygın olarak kullanılan kullanılan kemik suyu, sağlık için de yararlıdır. Peki kemik suyunun faydaları ve zararları nelerdir? Kemik suyu tüketimi ve vücuda etkileri
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Kemik suyu kullanımının tarih öncesi zamanlara kadar dayandığını belirten Diyetisyen Hülya Çağatay, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Kemik suyunun faydaları nelerdir?
Kemik suyu içerisinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde çok besleyicidir. Magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum bakımından çok zengindir. Bu mineraller kemiklerin oluşması ve güçlenmesi için oldukça gerekli minerallerdir. Kemik suyunda kullanılan ilik A, K vitamini, çinko, selenyum, bor ve omega-3, omega-6 yağ asitleri açısından zengindir.
Aynı zamanda kolajen proteinini de içermektedir. Kolajen de vücut yapısını koruyan en temel maddedir. Tendonlarda, bağlarda ve kemiklerde bulunur. Kolajen yaşlanmayı geciktirmektedir ve vücudun zinde kalmasını sağlamaktadır.
Yapılan çalışmalarda kemik sulu çorba tüketmenin kişilerin tokluk süresini arttırdığını ve vücut ağırlığının azalmasını sağladığını göstermektedir.
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Kemik suyunun sindirimi kolaydır aynı zamanda diğer besinlerin sindirimine de yardımcı olmaktadır. Kemik suyu içerisinde bulunan jelatin sindirim sisteminde bulunan suya bağlanmaktadır. Böylece besin maddeleri bağırsaklarımızdan daha kolay geçebilmektedirler.
Kemik suyu içerisinde arginin ve glisin aminoasitleri bulunmaktadır. Bu aminoasitler güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptirler. Yapılan bir çalışmada astımlı farelere oral yolla arginin takviyesi verilmiştir. Arginin takviyesi alan farelerin solunum yolu inflamasyonlarının azaldığını ve astım semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir.
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Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glukozamin ve kondroitin bulunur. Yapılan birçok araştırma kondroitinin ve glukozaminin eklem ağrılarını azalttığını ve osteorartrit yani eklem kıkırdağında oluşan bozulma semptomlarını azalttığını belirtilmiştir.
Kemik suyunun içinde bulunan glisin aminoasidi, kişilerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Yapılan birden çok çalışma glisinin uykuyu arttırmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Yapılan bir çalışmada yatmadan 3 gr glisin almanın uyku kalitesini arttırdığını bulmuştur. Bu sebeple kemik suyu içmek uyku kalitesini arttırmaktadır.
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Kemik suyunun zararları nelerdir? Kemik suyu tüketiminde bunlara dikkat
Kemik suyu fazla tüketildiğinde yarar yerine zarar verebilmektedir. Fazla tüketilmesi kalp, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kolesterol hastalıklarına sebep olabilir. Bu sebeple her gün kemik suyu tüketmenin vücudumuza faydadan çok zarar vermektedir. Her şeyde olduğu gibi kemik suyunda da aşırıya kaçmamakta fayda vardır.
Sonuç olarak çoğu insan bazı vitaminleri ve mineralleri yeterli miktarda alamamaktadır. Bu nedenle bireyler kemik suyu içtiğinde vücutları için faydalı birçok besin maddesini alabilmektedir. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Fakat tüketilecek miktar iyi belirlenmelidir.