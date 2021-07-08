Kemik suyunun faydaları ve zararları nelerdir? Kemik suyu tüketimi ve vücuda etkileri

Kemik suyunun zararları nelerdir? Kemik suyu tüketiminde bunlara dikkat Kemik suyu fazla tüketildiğinde yarar yerine zarar verebilmektedir. Fazla tüketilmesi kalp, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kolesterol hastalıklarına sebep olabilir. Bu sebeple her gün kemik suyu tüketmenin vücudumuza faydadan çok zarar vermektedir. Her şeyde olduğu gibi kemik suyunda da aşırıya kaçmamakta fayda vardır.



Sonuç olarak çoğu insan bazı vitaminleri ve mineralleri yeterli miktarda alamamaktadır. Bu nedenle bireyler kemik suyu içtiğinde vücutları için faydalı birçok besin maddesini alabilmektedir. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Fakat tüketilecek miktar iyi belirlenmelidir.