Besin değeri açısından zengin olan keçi sütü sağlık için de oldukça faydalı. Vitamin ve mineral deposu olan keçi sütü, metabolizmayı hızlandırma ve kemikleri güçlendirme gibi etkilere sahip. Peki keçi sütünün faydaları nelerdir? Keçi sütünün sağlığa yararları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Keçi sütü, inek sütü kadar tercih edilmiyor. Ancak sağlığa olumlu etkileri mevcut. Bu nedenle önemli besin kaynaklarından biri. Ayrıca sindirim problerine de neden olmamaktadır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Alican Demiroğlu, keçi sütünün faydalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
2
Keçi sütünün faydaları nelerdir?
Keçi sütünün bağışıklığı güçlendirme, metabolizmayı hızlandırma, kalp sağlığını koruma, kemikleri güçlendirme, kilo vermeye yardımcı olma gibi etkileri vardır. Özellikle sindiriminin kolay olması bu besini çok daha cazip hale getirir ve hem çocuklarda hem yetişkinlerde tüketimi tavsiye edilir.
Keçi sütü de diğer hayvansal sütler gibi yüksek miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik erimesini önler ve kemiklerin güçlü kalmasını sağlar.
İnsanlara keçi sütünü sevdiren bir diğer özellik inek sütünün sıkça neden olduğu mide rahatsızlıklarını yaşatmamasıdır. Bunun sebebi bağırsaklardaki iltihabı yatıştırıcı eşsiz enzimatik yapısıdır. Bu iltihap önleyici özelliklerin vücudun diğer kısımlarına etki edip etmediği ise hâlâ araştırılsa da kesin olan şey keçi sütünün mideniz için kesinlikle iyi olduğudur.
3
Keçi sütü içerik bakımından inek sütüne göre daha zengindir. Özellikle içerdiği önemli aminoasit ve yağ asitlerinin yanı sıra bir bardak keçi sütünde günlük almanız gereken kalsiyumun %40’ı B vitaminin %20’si ve önemli miktarda potasyum ve fosfor bulunur.
İnek sütü az miktarda selenyum içerir ancak keçi sütünde selenyum oranı dikkate değer oranda fazladır. Bu nadir bulunan mineral, bağışıklık sistemi işlevselliğinde bizleri hastalıklardan koruyan ve enfeksiyonları temizleyen önemli bir bileşendir.
4
İnek sütünün hazmında sıkıntı yaşayanlar ve gaz problemi çekenler için iyi bir alternatiftir. Keçi sütünde de laktoz bulunur. Eğer laktoza karşı bir intoleransınız varsa keçi sütü sizin için iyi bir seçim olmaz. İnek sütüne göre sindirimi çok daha rahattır ve daha az alerjen madde içerir.
Keçi sütünde bulunan kolesterol miktarı güvenlidir. Yapısında bulunan esansiyel yağ asitleri ateroskleroz, inme, kalp krizi gibi tehditlere karşı koruyucu etki yapar. Keçi sütünün yüksek potasyum seviyesi ise damarlardaki kan basıncını azaltmaya yardımcı olur; çünkü potasyum kan damarlarını rahatlatan ve kardiyovasküler sistemdeki gerginliği azaltan bir mineraldir.