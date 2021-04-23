Keçi sütünün faydaları nelerdir? Keçi sütünün sağlığa yararları

Keçi sütünün faydaları nelerdir? Keçi sütünün bağışıklığı güçlendirme, metabolizmayı hızlandırma, kalp sağlığını koruma, kemikleri güçlendirme, kilo vermeye yardımcı olma gibi etkileri vardır. Özellikle sindiriminin kolay olması bu besini çok daha cazip hale getirir ve hem çocuklarda hem yetişkinlerde tüketimi tavsiye edilir.



Keçi sütü de diğer hayvansal sütler gibi yüksek miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum, kemik erimesini önler ve kemiklerin güçlü kalmasını sağlar.



İnsanlara keçi sütünü sevdiren bir diğer özellik inek sütünün sıkça neden olduğu mide rahatsızlıklarını yaşatmamasıdır. Bunun sebebi bağırsaklardaki iltihabı yatıştırıcı eşsiz enzimatik yapısıdır. Bu iltihap önleyici özelliklerin vücudun diğer kısımlarına etki edip etmediği ise hâlâ araştırılsa da kesin olan şey keçi sütünün mideniz için kesinlikle iyi olduğudur.