Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz! Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Daily Mail'e konuşan ünlülerin kaş uzmanı Sania Vucetaj'a göre, günümüzde oldukça popüler olan kaş jeli, laminasyon, microblading gibi işlemler kaş sağlığını olumsuz etkiliyor ve uzun vadede sorunlara yol açıyor.
Öte yandan Healy, sorunların kaynağının ürünlerin kendisinden ya da içeriğindeki maddelerden ziyade kullanım veya temizleme biçimi olabileceğini belirtti ve ekledi:
"Eğer ağda gibi yapışkan kıvamlı bir pomadı fırçayla kaşlarınıza yaymaya çalışıyorsanız, bazı kaş tellerinin kopmasına neden olabilirsiniz. Aynı şekilde su geçirmez bir jeli makyaj temizleyici yerine yıkayarak çıkarmaya çalışıyorsanız kaşlara zarar verebilirsiniz."