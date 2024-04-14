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Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz! Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Yaşam#Kaşlar#Kaş Bakımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 12:22

Kaşların sağlığı ve güzelliği söz konusu olduğunda yapılan işlemlerin birçoğunun faydadan çok zarar verdiğini biliyor muydunuz?

1/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Gözlerimizi ter, toz gibi olumsuz etkenlerden korumanın yanı sıra ifademizi şekillendiren kaşlarımıza hak ettikleri önemi vermiyoruz. Peki kaşlar söz konusu olduğunda en sık hangi hatalar yapılıyor?

2/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Yapılan en büyük yanlışlardan biri kaşları şekillendirmek ve renklendirmek için kullanılan ürünleri yatmadan önce temizlememek. Bu iş için en uygunu özel kaş şampuanlarını kullanmak. Kaşları güçlendiren biyotin gibi vitaminlerle zenginleştirilen bu ürünler kaşlarda kepeklenmeyi ve derinin pul pul olmasını önlüyor.

Ancak kaş şampuanınız yoksa da üzülmeyin. Parfüm içermeyen hassas ciltlere uygun bir temizleyici de aynı işi görecektir. Daily Mail'e konuşan kaş uzmanı Joey Healy, "Eğer hassas cildinizi, gözlerinizi ve yüzünüzü temizlemek için uygunsa kaşlarınız için de uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

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3/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Daily Mail'e konuşan ünlülerin kaş uzmanı Sania Vucetaj'a göre, günümüzde oldukça popüler olan kaş jeli, laminasyon, microblading gibi işlemler kaş sağlığını olumsuz etkiliyor ve uzun vadede sorunlara yol açıyor.

Öte yandan Healy, sorunların kaynağının ürünlerin kendisinden ya da içeriğindeki maddelerden ziyade kullanım veya temizleme biçimi olabileceğini belirtti ve ekledi:

"Eğer ağda gibi yapışkan kıvamlı bir pomadı fırçayla kaşlarınıza yaymaya çalışıyorsanız, bazı kaş tellerinin kopmasına neden olabilirsiniz. Aynı şekilde su geçirmez bir jeli makyaj temizleyici yerine yıkayarak çıkarmaya çalışıyorsanız kaşlara zarar verebilirsiniz."

4/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Kaşları güçlendirip çoğalttığı iddia edilen birçok serum var. Ancak bu serumları kullanmaya başlamadan önce içerikleri konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

Vucetaj, "Aslında çok basit. Bu ürünler işe yarıyor olsaydı kellik diye bir şey olmazdı. Serumların çoğu sadece var olan kaşları uzatıyor, yeni kaş çıkmasını sağlamıyor. Yeni kaş çıkmasını sağlayanları kullanmayı bıraktığınız zaman da durum eski haline dönüyor" dedi.

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5/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Healy ise işin sırrının serumun içindeki malzemeler olduğunu, peptidler ve aminoasitlerden zengin serumların kaşları yenileyebileceğini söyledi.

İşe yaramayan serumlar olduğu konusunda Vucetaj'a katılan Healy, özellikle hormon içeren kaş serumlarından uzak durmak gerektiğini söyledi.

Healy, "Bunlar sadece uygulandıkları bölgede değil, göz çevresinin genelinde derinin rengini koyulaştırıyor ve göz rengini değiştirip irisin belli bir kısmında koyu renk bir leke oluşumuna neden oluyor" dedi. Healy, özellikle hamilelerin hormon içerikli ürünlerden kaçınması gerektiği konusunda uyardı.

6/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Kaş uzmanları son dönemde oldukça popüler olmakla birlikte microblading'den kaçınılması gerektiğini de belirtti.  Microblading, kaşların aralarına istenen şekilde kalıcı dövme yapılması anlamına geliyor.

 Vucetaj, bunun özünde bir dövme işlemi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Renk zamanla soluyor, maviye ya da kırmızıya dönüşüyor. Bu da hoş olmayan bir görüntü oluşturuyor. Dahası yüzünüze uygun olmayan bir şekilde yapıldığı takdirde neredeyse bununla yaşamak zorundasınız. Çünkü renkler soluyor ama tamamen silinmiyor. Son olarak da yaş ilerledikçe cildiniz normal olarak sarkmaya başlıyor. Dövmeler de ciltle birlikte sarktığından kaşları kaldırmak mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

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7/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Healy de microblading'in kaşlara faydalı olmadığını vurguladı ve "Küçük bir bıçakla kaşların altındaki deriye kesikler atıyorsunuz. Bu kaşların uzamasına fayda sağlamaz" dedi.

Healy, "En kötü senaryo ise hijyenik olmayan bir ortamda işlem yaptırmak, enfeksiyon kapmak ve kalıcı izler bırakacak sorunlar yaşamak" diye konuştu.

8/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Uzmanlara göre laminasyon da uzak durulması gereken işlemlerden. Laminasyon saçlara uygulanan perma işlemine benziyor ve kaşların şeklinin her zaman düzgün kalmasını sağlıyor.

Laminasyon işlemi uygulandığında kimyasalların etkisiyle kaşlar yumuşuyor. Ardından kaş teknisyenleri streç film kullanarak kaşı yeniden şekillendiriyor. Ancak laminasyon uygulaması kaşların kurumasına ve dokusunun bozulmasına yol açıyor. Birçok kişi bu sorunu çözmek için kaş serumlarına başvuruyor.

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9/9Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Vucetaj, kaş laminasyonuyla ilgili olarak, "Kaşları kaldırmak için birçok kimyasal kullanılıyor ve bu işlem foliküllere büyük zarar veriyor" dedi.

Healy ise, "Kaşlar üzerinde kimyasal düzleştiriciler kullanıyorsunuz. Bunu sürekli yaptığınızda kaşlar zarar göreblir ve tıpkı saçınız gibi kırılabilir" ifadelerini kullandı.

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#Yaşam#Kaşlar#Kaş Bakımı

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