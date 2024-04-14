Kaşlarınıza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz! Uzmanlar en büyük hataları açıkladı

Yapılan en büyük yanlışlardan biri kaşları şekillendirmek ve renklendirmek için kullanılan ürünleri yatmadan önce temizlememek. Bu iş için en uygunu özel kaş şampuanlarını kullanmak. Kaşları güçlendiren biyotin gibi vitaminlerle zenginleştirilen bu ürünler kaşlarda kepeklenmeyi ve derinin pul pul olmasını önlüyor.

Ancak kaş şampuanınız yoksa da üzülmeyin. Parfüm içermeyen hassas ciltlere uygun bir temizleyici de aynı işi görecektir. Daily Mail'e konuşan kaş uzmanı Joey Healy, "Eğer hassas cildinizi, gözlerinizi ve yüzünüzü temizlemek için uygunsa kaşlarınız için de uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.