Kalp sağlığını etkiliyor! Bu gıdalardan uzak durun

Kadınlar daha avantajlı Kolesterol ile ilgili merak edilen konulardan biri de değerlerinin kaç olması gerektiğidir. Geçtiğimiz yıllarda kötü kolesterol için eşik değer 130 mg/dl’ydi ancak günümüzde100 mg/dl üzerindeki kötü kolesterolün ideal olmadığını söylemek mümkündür. Ancak bu tür testlerin sonuçlarına “devamlı-değişken” denilebilir. Yani 170 mg/dl kötü kolesterol, 200 mg/dl’den iyi, 100 mg/dl de 130 mg/dl’den iyi olarak değerlendirilmektedir. Kalp krizi, inme riski konusunda kötü kolesterol değeri ne kadar düşükse, durum o kadar iyi olarak adlandırılmaktadır. Aynı tablo iyi kolesterol için de geçerlidir. İyi kolesterolde de alt sınır vardır.