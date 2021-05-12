İshal neden olur? İşte ishale iyi gelen besinler

Yoğurt: Laktoz içeriğinin düşük, laktik asit içeriğinin fazla olması ve içerdiği yararlı bakterilerden dolayı ishal tedavisinde mutlaka olması gereken bir besindir. Protein içeriği ile beslenme kalitesini artırır, sıvı gereksinimi karşılar, tuz ilavesi yapılarak da bozulan elektrolit dengesinin düzelmesine yardımcı olur. Öte yandan yoğurtta bulunan yararlı bakteriler, barsakta zararlı bakteri gelişimini baskılar. Probiyotik dediğimiz bu bakteriler mide ve barsaklardaki bakteri miktarını dengeleyerek diyareyi önler. Özellikle antibiyotiklere bağlı gelişen diyarelerde, probiyotik kullanımının kısa sürede iyileşme sağladığı gösterilmektedir. Ancak meyve katkılı yoğurtlar yerine katkısız olanlar tercih edilmelidir.



Kızarmış ekmek: Kepekli ve tam buğday unu ekmekler posa içerikleri fazla olduğu için bağırsak hareketlerini artırır. Bu yüzden beyaz ekmek tercih edilmelidir.



Havuç: Diyare ile kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymak için havuç suyu içebilir. Özellikle de pektin içeriğinden daha fazla yararlanmak için pişmiş havuç yiyebilirsiniz.



Zencefil: İshal tedavisinde, gıda zehirlenmelerinde ve karın ağrısının giderilmesinde zencefil kullanılabilir. 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı bal ile birlikte ağza alınmalı ve ardından 1 bardak su içilmelidir.