İshal neden olur? İşte ishale iyi gelen besinler

İshal, vücudun dengesini boza bir rahatsızlık. Genel olarak birkaç içinde kendiliğinden geçer. Ancak birkaç günden fazla sürmesi ciddi bir durumun işareti olabilir. Peki ishal neden olur? İşte ishale iyi gelen besinler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İshal, akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihabıdır. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş de eşlik edebilir. İshal, genellikle bir virüs veya bakterinin, daha nadir olmakla birlikte bir parazitin vücuda alınmasıyla ortaya çıkabilir. Beslenme önerileri ile ishal hızla iyileştirilebilir. İşte, ishale iyi gelen yöntemler ve ishal durumunda uzak durulması gerekenler...
2
İshal neden olur?
Güvenli su tüketiminin olmadığı bir bölgede su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amacıyla kullanmak, ishal ve ishalli hastalıklara neden olabilir. Kişisel hijyenin sağlanmadığı durumlarda da kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca hijyenik ortamda hazırlanmayan yiyecekler, kirli suda yakalanan deniz ürünleri de ishalin diğer nedenleri arasında gösterilebilir.
3
İshale iyi gelen besinler
İshalin tedavisinde önemli olanın kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması olduğunu belirten Diyetisyen Büşra Totan, ishale iyi gelen besinleri sıraladı.
Muz: Pektin içeriği ile ishalde su kaybını engellerken aynı zamanda potasyum içeriği ile de kaybedilen elektrolitlerin yerine gelmesini sağlar.
Pirinç: İshalde başarısı onaylanmış bir diğer tedavi şekli de pirinç lapası. Tuz ile birlikte hem vücuttan su kaybını engelliyor hem de elektrolit dengesini sağlıyor.
Patates: Patates, pişmiş havuç, muz, pirinç lapasını özellikle ishalin akut döneminde aynı gün içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.
Elma: Elma pektin içerir. Özellikle ishalde elmayı pişmiş ve mutlaka kabuksuz tercih edin.
4
Yoğurt: Laktoz içeriğinin düşük, laktik asit içeriğinin fazla olması ve içerdiği yararlı bakterilerden dolayı ishal tedavisinde mutlaka olması gereken bir besindir. Protein içeriği ile beslenme kalitesini artırır, sıvı gereksinimi karşılar, tuz ilavesi yapılarak da bozulan elektrolit dengesinin düzelmesine yardımcı olur. Öte yandan yoğurtta bulunan yararlı bakteriler, barsakta zararlı bakteri gelişimini baskılar. Probiyotik dediğimiz bu bakteriler mide ve barsaklardaki bakteri miktarını dengeleyerek diyareyi önler. Özellikle antibiyotiklere bağlı gelişen diyarelerde, probiyotik kullanımının kısa sürede iyileşme sağladığı gösterilmektedir. Ancak meyve katkılı yoğurtlar yerine katkısız olanlar tercih edilmelidir.
Kızarmış ekmek: Kepekli ve tam buğday unu ekmekler posa içerikleri fazla olduğu için bağırsak hareketlerini artırır. Bu yüzden beyaz ekmek tercih edilmelidir.
Havuç: Diyare ile kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymak için havuç suyu içebilir. Özellikle de pektin içeriğinden daha fazla yararlanmak için pişmiş havuç yiyebilirsiniz.
Zencefil: İshal tedavisinde, gıda zehirlenmelerinde ve karın ağrısının giderilmesinde zencefil kullanılabilir. 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 tatlı kaşığı bal ile birlikte ağza alınmalı ve ardından 1 bardak su içilmelidir.