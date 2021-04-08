Hipertiroidi nedir, belirtileri nelerdir? İşte hipertiroidi tedavisi hakkında merak edilenler

Tiroid hastalığında beslenme nasıl olmalı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, tiroid hastalığında beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Oluşabilecek kabızlığı engellemek için sebze ve meyve gibi lifli ve posalı besinler tüketilmeli. Öğünler de pişmiş sebze tercih edilmeli. Yaban mersini ve keten tohumu da kabızlıkta takviye olarak tercih edilebilir. Kilo almamak için de mutlaka egzersiz ve yürüyüşe önem verilmeli.