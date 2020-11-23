Hamilelerin ortak kabusu... Uykusuz geceleri atlatmak için 8 tüyo

Akşamları hafif yemek yiyin Hamilelik sırasında geceleri deliksiz uyumak istiyorsanız, kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durmanız gerekir. Aynı şekilde bazı meyveler de yağlı yemekler ve kızartmalar gibi yemek borusunda reflüye enden olarak rahatsızlık verir ve iyi bir uyku uyumayı güçleştirir.



Yatmadan en az üç sat önce yemek yemeniz gerekir; bu sabah uyanmadan önce acıkmanızı ve bu yüzden gece boyunca bulantı çekmenizi önleyecektir.