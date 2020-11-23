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Hürriyet
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Hamilelikte Saglik
Fotoğraflar: Alamy&Ingimage
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 17:46 | 

Hamilelerin ortak kabusu... Uykusuz geceleri atlatmak için 8 tüyo

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, rahat uyuyabilmenize yardım edecek tüyolar verdi.

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Hamilelik döneminde zaman zaman uyku düzenini etkileyebilen uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalındığını belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, rahat uyuyabilmenize yardım edecek tüyolar verdi.

2Akşamları hafif yemek yiyin
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Akşamları hafif yemek yiyin

Hamilelik sırasında geceleri deliksiz uyumak istiyorsanız, kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durmanız gerekir. Aynı şekilde bazı meyveler de yağlı yemekler ve kızartmalar gibi yemek borusunda reflüye enden olarak rahatsızlık verir ve iyi bir uyku uyumayı güçleştirir.

Yatmadan en az üç sat önce yemek yemeniz gerekir; bu sabah uyanmadan önce acıkmanızı ve bu yüzden gece boyunca bulantı çekmenizi önleyecektir.

3Yatacağınız odayı hazırlayın
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Yatacağınız odayı hazırlayın

Yatağa gitmeye karar vermeden önce odayı toplayın. Bu rahatlamanızı ve konforlu hissetmenizi sağlayacaktır.

4Odanızı havalandırın
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Odanızı havalandırın

Yatmadan önce rutubeti atmak ve istenmeyen kokuları uzaklaştırıp içeri temiz hava girmesini sağlamak için odayı havalandırmayı unutmayın. Yaz ve kış oda sıcaklığının 19°C olmasına dikkat edin.

5Sakinleşin
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Sakinleşin

Uyumadan önce kendinizi sakin hissetmeniz önemlidir, bunun için telefonunuzu, televizyonu ve tüm diğer elektronik aletleri yatmadan 30 dakika öncesinden kapatmanız iyi olacaktır. Bu sakinleşmenize yardım edecektir.

6Duş alın
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Duş alın

Ilık suyla duş almak ve ardından derideki gerginliği azaltacak kremlerle masaj da hoşunuza gidecektir. Bu beyninizin uykuya hazırlanmasını kolaylaştırır.

7Ilık içecekler
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Ilık içecekler

Uykuya hazırlanma rutinine bir bitki çayı ya da ılık bir bardak süt eklemenizi de öneririz. Fakat çok fazla içmeyin, aksi takdirde gece tuvalete gitme ihtiyacı duyabilirsiniz.

8Koku
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Koku

Rahatlamak için yastığınıza lavanta kokusu ya da sevdiğiniz parfümden serpin.

9Rahat giyinin
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Rahat giyinin

Hamilelik sırasında uykuya yardımcı olması için pijamaların rahat, üste iyi bir şekilde oturan ve sıcak ya da rahatsız hissettirmeyecek bir malzemeden yapılmış olması gerekir.

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