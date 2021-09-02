Halsizlik neden olur, nasıl geçer? Halsizliğe iyi gelen şeyler ve evde doğal çözüm önerileri

Bir çubuk tarçın alın Bazı insanlar, bu kokulu baharatın sadece bir kokusunun yorgunluğu azaltabileceğini ve kendilerini daha uyanık hissettirebileceğini söylüyor. Ya da çantanızdan bir nane alın. Nanenin tatlı aroması, bazı insanlar için başka bir yorgunluk savaşçısıdır. Bu aromaların bir kişinin enerji seviyesini gerçekten etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.