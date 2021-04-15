Gut hastalığı nedir, neden olur? Gut hastalığı belirtileri ve tedavisi

Gut hastalığı tedavi edilebilir mi? Gut hastalığının tedavi edilebilmesinde hastalık nedeninin saptanması oldukça önemli. Bu noktada eğer vücutta üretilen ürik asidin böbrekler tarafından yeterince atılamaması yatıyorsa öncelikle yapılacak kan testi ile ürik asit miktarı tespit edilmeli ve eklemlerdeki sorunların çözümü için film çekilmesi ve sıvı alınması gerekebilir. Eğer zamanında tespit edilip müdahale edilmezse çok ciddi sorunları da beraberinde getirebilir, kişinin hareket etmesini engelleyebilir. Bunu önlemek için kandaki ürik asit düzeyini düşürücü tedavi ve atakların tekrarının önlenmesi için Özel iltihap giderici tedavi uygulanır. Gut hastalığının atek tedavisi ve sürekli uygulanması gereken tedaviler farklılık gösterir.