Gut hastalığı nedir, neden olur? Gut hastalığı belirtileri ve tedavisi
Gut hastalığının yeme ve içme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Meydana getirdiği şikayetlerle de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Peki gut hastalığı nedir, neden olur? İşte gut hastalığı belirtileri ve tedavisi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ortaçağda aşırı beslenme ve alkolle ilişkilendirilen gut hastalığı, daha çok kişinin metabolizmasındaki sorunlar ve çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıktığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, gut hastalığıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
2
Gut hastalığı nedir?
Zararlı bileşenler, besin yoluyle vücuda girer ve bunların da vücuttan atılması için ürik aside dönüşmesi gerekir. Bu zararlı bileşenlerin vücuttan atılmadığı durumda ise mide, kan, eklem ve bağırsaklarda birikmeye başlar. Özellikle de eklemlerde birikerek iltihaba yol açan bu duruma gut hastalığı denir. Erkeklerde daha sık görülür ve genellikle 40-50 yaşlarında başlar. Gelişmiş toplumlarda yüzde 0.4 oranda gut hastaları bulunmaktadır. Gut hastalarının akrabalarında hastalık ihtimali artmıştır.
3
Gut hastalığı belirtileri
Bir çeşit eklem iltihabı olan gut hastalığının en tipik belirtisi eklemlerde görülen ağrılarıdır. Daha çok sabahları başlayan ağrılar genellikle ayak parmağının büyük eklemini etkiler. Bunun sebebi ise sabaha doğru vücutta asit iyonlarının biriktiğinde ortaya çıkmasıdır. Diğer belirtileri ise;
Eklemlerde kasılma,
İltihaplanma sebebiyle şişlik,
Böbreklerdeki kum sebebiyle yaşanan karın ve bel ağrıları,
Gece devam eden ağrılar sebebiyle yaşanan uykusuzluk,
Hareket kabiliyetinde azalma.
4
Gut hastalığı tedavi edilebilir mi?
Gut hastalığının tedavi edilebilmesinde hastalık nedeninin saptanması oldukça önemli. Bu noktada eğer vücutta üretilen ürik asidin böbrekler tarafından yeterince atılamaması yatıyorsa öncelikle yapılacak kan testi ile ürik asit miktarı tespit edilmeli ve eklemlerdeki sorunların çözümü için film çekilmesi ve sıvı alınması gerekebilir. Eğer zamanında tespit edilip müdahale edilmezse çok ciddi sorunları da beraberinde getirebilir, kişinin hareket etmesini engelleyebilir. Bunu önlemek için kandaki ürik asit düzeyini düşürücü tedavi ve atakların tekrarının önlenmesi için Özel iltihap giderici tedavi uygulanır. Gut hastalığının atek tedavisi ve sürekli uygulanması gereken tedaviler farklılık gösterir.
5
Diyet oldukça önemli
Ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenen beslenme gut hastalığının tedavisi için de aynı oranda önemlidir. Bunun için vücuttaki ürik asit seviyesini yükseltecek besinlerin çok fazla tüketilmemesi olası gut krizlerini önleyebilir. Gut hastaları protein gereksinimini optimum miktarda ürik asit dengesini sağlayacak süt, peynir gibi gıdalarla karşılamalıdır. Bunun yanı sıra;
Gut hastaları kesinlikle alkol tüketmemeli.
Azar azar sık sık yemeli, bol sıvı tüketmeli.
Sakatat, şarküteri ürünleri ve deniz ürünleri az tüketilmeli.
Frukoz ,içeren meyve suları hazır içecekler tüketilmemelidir.
Karbonatlı yiyecekler tüketilirken çok dikkat edilmelidir.