Göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu belirtileri ve tedavisi

Göz tansiyonu neden olur? Genetik bir durumdan da kaynaklanabilen göz tansiyonu, gözün ön kısmında ön kısmında biriken sıvı sebebiyle meydana gelir. Bu da göz içi basıncının artmasına neden olur. Artan göz içi basıncı sebebiyle göz sinirleri zarar görür ve glokom hastalığı oluşabiliyor.



Optik sinire zarar veren bu rahatsızlık görme kaybına neden olabilir ve anormal yükselen tansiyonun sonucu olarak da ortaya çıkabilir.