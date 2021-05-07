Göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu belirtileri ve tedavisi
Göz tansiyonu diğer adıyla glokom, dünyada ve ülkemizde sık karşılaşılan bir durum. Sinsi bir şekilde ilerleyen bu rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçları beraberinde getirebiliyor. Peki göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu belirtileri ve tedavisi...
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Göz tansiyonu (glokom), göz içi basıncının artarak görme sinirine basısı sonucu görme bozuklukları oluşturan bir durumdur. Her yaşta görülebiliyor. Ancak 40 yaş ve üzeri kişilerde görülme olasılığı arttığı için sık sık göz tansiyonu ölçümü yapılması büyük önem taşıyor.
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Göz tansiyonu neden olur?
Genetik bir durumdan da kaynaklanabilen göz tansiyonu, gözün ön kısmında ön kısmında biriken sıvı sebebiyle meydana gelir. Bu da göz içi basıncının artmasına neden olur. Artan göz içi basıncı sebebiyle göz sinirleri zarar görür ve glokom hastalığı oluşabiliyor.
Optik sinire zarar veren bu rahatsızlık görme kaybına neden olabilir ve anormal yükselen tansiyonun sonucu olarak da ortaya çıkabilir.
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Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?
Göz tansiyonu hastaların büyük bir kısmında görme kaybı oluşturacak şekilde ilerleyene kadar belirti vermeyebilir. Ayrıca, baş ağrısı, göz ağrısı gibi belirtiler de hastaların küçük bir kısmında görülebilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi olmadan göz tansiyonu anlaşılamaz.
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Nasıl tedavi edilir?
Farklı şekillerde görülebilen göz tansiyonu, tamamen tedavi edilemese de doğru yöntemler uygulandığında kontrol altına alınabiliyor. Erken teşhis edilirse görme kaybının da önüne geçiliyor.
Göz tansiyonu tedavisinde ilk adımda ilaç tedavi uygulanıyor. Hastalığın çeşidine göre de cerrahi müdahale de yapılabiliyor. Eğer hastalık kriz nedeniyle ortaya çıkarsa da acilen müdahale edilmeli. Acil müdahalenin gerektiği durumlarda hastaya lazer tedavisi uygulanabiliyor. Fark edilmesi zor bir hastalık olan göz tansiyonuna yakalanmamak için mutlaka düzenli olarak göz tansiyonunu ölçtürmek gerekiyor.