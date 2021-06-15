Göz kuruluğu belirtileri nelerdir ve neden olur? Göz kuruluğundan korunma yolları

Göz kuruluğu neden olur? Kuru göz hastalığı farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilmekte ve temel olarak üç ana grupta incelenmektedir. Bu ana nedenler; aköz yetmezlik denilen gözyaşının miktarca az olması, lipid eksikliği ya da kirpik dibi iltihabına bağlı olarak buharlaşması ve iki durumun bir arada bulunmasıdır.



Aköz yetmezliğe bağlı kuru göz hastalığı genellikle romatolojik hastalığı olan kişilerde görülmekte ve sıklıkla ağız kuruluğu şikayeti ile birliktelik göstermektedir.



Gözyaşının buharlaşması ile karakterize kuru göz hastalığına da sık rastlanmaktadır. Her yaşta ortaya çıkabilen bu tip göz kuruluğu, yaşla birlikte artış göstermektedir.