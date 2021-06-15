Göz kuruluğu belirtileri nelerdir ve neden olur? Göz kuruluğundan korunma yolları
Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren kuru göz hastalığı, neredeyse toplumun yarısını etkiliyor. Kuru göz tedavisinin gecikmesi ise gözde kalıcı hasara neden olabiliyor. Peki göz kuruluğu belirtileri nelerdir ve neden olur? Göz kuruluğundan korunma yolları...
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Göz kuruluğu yaşam kalitesini ciddi bir şekilde etkileyebilen ve tedavi edilmediğinde görmeyi de tehdit edebilen bir göz hastalığıdır. Göz kuruluğunun önüne geçebilmek için rutin muayenelerin aksatılmaması gerektiğini belirten Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Koray Gümüş, kuru göz hastalığı belirtileri ve nedenleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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Göz kuruluğu belirtileri nelerdir?
Göz kuruğu belirtileri arasında; Gözde yanma, Batma, Kaşıntı, Sulanma, kum varmış hissi, Kızarıklık, gün içerisinde görmede dalgalanma ve gözde hissedilen yorgunluk bulunmaktadır.
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Göz kuruluğu neden olur?
Kuru göz hastalığı farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilmekte ve temel olarak üç ana grupta incelenmektedir. Bu ana nedenler; aköz yetmezlik denilen gözyaşının miktarca az olması, lipid eksikliği ya da kirpik dibi iltihabına bağlı olarak buharlaşması ve iki durumun bir arada bulunmasıdır.
Aköz yetmezliğe bağlı kuru göz hastalığı genellikle romatolojik hastalığı olan kişilerde görülmekte ve sıklıkla ağız kuruluğu şikayeti ile birliktelik göstermektedir.
Gözyaşının buharlaşması ile karakterize kuru göz hastalığına da sık rastlanmaktadır. Her yaşta ortaya çıkabilen bu tip göz kuruluğu, yaşla birlikte artış göstermektedir.
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Ayrıca göz kuruluğu hastalığının başlama yaşı altta yatan nedene göre değişmektedir. Örneğin, romatolojik temelli hastalıklara bağlı gelişen göz kuruluğu ile buharlaşmaya bağlı gelişen şikayetlerin başlama yaşları farklı olabilmektedir.
Ancak yaşla birlikte özellikle kadınlarda menopoz sonrası kuru göz hastalığının görülme sıklığı ve şiddeti artmaktadır. Bu nedenle, kadınların bu dönemde çok yakın kontrolde olmaları gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, özellikle son dönemde artan dijital ekran maruziyeti nedeniyle kuru göz hastalığı çok daha erken yaşlarda çocuklarda ortaya çıkmaktadır.
Bu problemin oluşmasını tetikleyen durumlar; ilerleyen yaş, kadınlarda menopoz, ekran maruziyeti, kuru iklim, bazı sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, klima kullanımı, az su içmek, kötü beslenme, kontakt lensler ve kapak hijyenine dikkat edilmemesi olarak sıralanabilmektedir.
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Göz kuruluğundan korunma yolları
Göz kuruluğuna karşı ilk olarak neden olan etken ortadan kaldırılmalı. Ayrıca çevresel faktörler de korunmak da önemli bir yere sahip.
Bilgisayarla uzun süre çalışanlar, ekrandan gelen parlama ve yansımalara karşı dikkat etmeli, çalışma süresince de sık sık göz kırpma ve gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı edinilmeli. Gözleri az yoran yazı karakteri ve renkler seçilmelidir.
Kuruluğa neden olabilecek rüzgârlı ortamlarda ya da yüzerken koruyucu gözlük kullanılmalı.
Düzenli uyku ve Omega 3 yönünden zengin beslenmeli.